Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, Соединенные Штаты уже израсходовали весь годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM при ударах по Ирану, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается: «США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью полтора миллиона долларов каждая».

По данным агентства, компания Lockheed Martin способна производить только 860 таких ракет в год. Таким образом, темпы расходования боеприпасов в ходе операции значительно превышают производственные мощности оборонной промышленности США.

Ранее портал Intercept оценил возможные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана в триллионы долларов. По мнению источников издания, финансовое бремя может лечь не только на нынешних американских налогоплательщиков, но и на будущие поколения.

Ранее сообщалось, что американским военным впервые приходится использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

Иранские дешевые беспилотники ранее заставляли Вашингтон и его союзников тратить ценные ракеты систем ПВО.

США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет.

Американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.

Американские и союзные силы за первые шесть дней конфликта израсходовали более тысячи ракет PAC-3, почти вдвое превысив годовой объем их производства.