    30 марта 2026, 22:15 • Новости дня

    В Белом доме прокомментировали доставку российской нефти на Кубу

    Левитт объяснила доставку российской нефти на Кубу гуманитарной необходимостью

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение на доставку российских нефтепродуктов на Кубу связано с необходимостью удовлетворить гуманитарные потребности населения острова, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была обусловлена гуманитарными причинами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА «Новости».

    По ее словам, США разрешили российскому танкеру прибыть на Кубу исключительно для удовлетворения гуманитарных потребностей страны.

    Левитт также отметила, что Вашингтон будет рассматривать возможность допуска танкеров с нефтью на Кубу индивидуально в каждом конкретном случае. Решения по будущим поставкам будут приниматься исходя из текущих гуманитарных обстоятельств и потребностей кубинского населения.

    Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти.

    В Кремле заявили, что российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заранее.

    Военный эксперт Вадим Козюлин назвал прибытие российского танкера на Кубу успехом дипломатов России.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    30 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. Россия сделала то, что должна была сделать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

    Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

    Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

    «Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

    «Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян

    В МИД предупредили о схемах спецслужб США по выманиванию россиян за границу

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США применяют мошенническую схему с тем, чтобы выманить россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями, рассказали дипломаты ведомства.

    «Следует также учитывать, что спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», – рассказали в МИД РИА «Новости».

    Днем ранее МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.


    30 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу
    Tекст: Ольга Иванова

    Судно «Анатолий Колодкин» доставило гуманитарный груз сырой нефти в порт Мансас, где ожидает начало разгрузочных работ, сообщает Минтранс.

    Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в объеме 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу, передает РИА «Новости».

    Судно доставило нефть в порт Мансас, где сейчас ожидает начала разгрузки.

    В сообщении Минтранса подчеркивается: «Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом сырой нефти прибыл на Кубу. В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас».

    Согласно данным портала отслеживания судов Marine Traffic, нефтяной танкер «Анатолий Колодкин» построен в 2013 году, его длина составляет почти 250 метров, а ширина – 46,04 метра. Порт Матансас, куда доставлена нефть, расположен неподалеку от Гаваны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу.

    Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.


    29 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США усилили в последнее время внимание к россиянам по всему миру едва ли не до уровня охоты за ними, предупредили дипломаты в МИД России.

    «МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», – сообщили в министерстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.

    30 марта 2026, 03:33 • Новости дня
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу
    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер с сырой нефтью из России может прибыть в пункт назначения ко вторнику, обеспечив острову жизненно необходимую помощь в условиях давления со стороны США.

    «По словам американского чиновника, осведомленного о ситуации, береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады, введенной администрацией американского президента Дональда Трампа», – пишет New York Times (NYT).

    По данным компании MarineTraffic, занимающейся сбором судовых данных, танкер, перевозящий около 730 тыс. баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов танкер может достичь запланированного пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

    Аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островному государству как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива.

    Это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров еще может рассчитывать на своего давнего союзника, Россию, отметила газета.

    Напомним, ситуация с энергоносителями обострилась на Кубе после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро. Американский лидер запретил поставки нефти из Каракаса в Гавану и ввел дополнительные пошлины для поставщиков топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.

    28 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские депутаты завершили визит в США, вылетев из Вашингтона в Нью-Йорк после встреч с американскими коллегами и чиновниками, следует из полетных данных.

    Самолет, на борту которого находятся пятеро депутатов Госдумы, вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне и взял курс на Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

    Полет проходит согласно заранее утвержденному маршруту.

    Делегация российских парламентариев находилась в США в течение двух дней, проводя встречи с представителями Конгресса и чиновниками американской администрации.

    В состав делегации вошли пять законодателей, которые обсуждали вопросы межпарламентского взаимодействия и двусторонних отношений.

    Визит российских депутатов стал первым за последние годы после длительного перерыва подобных поездок. После завершения программы делегация направилась в Нью-Йорк, откуда планируется возвращение парламентариев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    28 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Фицо пригрозил Еврокомиссии блокировкой санкций против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с напоминанием о том, как не надо выстраивать доверительные отношения между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией, приведя пример взаимодействия ЕК со Словакией.

    «Вместо того чтобы помочь и оказать давление на президента Украины с целью возобновления эксплуатации газопровода «Дружба», вы направили нам письмо с угрозой, что из-за вашего бездействия и приоритета интересов Украины над интересами государств-членов ЕС Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего топливного рынка», – говорит Фицо в видеообращении, выложенном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России как  экстремистская и запрещенной).

    Словакия, по его словам, не поддержит 20-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия будет отстаивать интересы Украины в вопросе поставок нефти.

    «Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», – приводит слова премьера Фицо РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация с возобновлением прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленной по инициативе Киева, затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и всю Центральную Европу. По словам Фицо, если бы нефтепровод продолжал работу, не возникало бы проблем с высокими ценами на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. До этого Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Европе началась битва за топливо.

    29 марта 2026, 00:18 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» с депутатами Госдумы приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию приземлился в Нью-Йорке, о чем сообщили в диспетчерской службе аэропорта имени Кеннеди.

    «Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший ранее из Вашингтона, сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке», – цитирует источник ТАСС.

    Он пояснил, что при полете в Вашингтон российский самолет совершал двухчасовую остановку в Нью-Йорке.

    Ранее стало известно, что самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    30 марта 2026, 05:54 • Новости дня
    Депортации россиян из США резко выросли за два года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество депортаций россиян из Соединенных Штатов за два последних финансовых года кратно увеличилось, превысив отметку в 400 высланных человек.

    Число депортаций россиян из США в последние годы заметно увеличилось. Если в 2021 финансовом году было выслано 80 человек, а в 2022 финансовом году – 68, то в 2023 финансовом году показатель вырос до 229 случаев, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского правительства.

    В следующем финансовом году количество депортаций достигло уже 464 человек. Больше всего россиян выслали из штата Калифорния, затем следуют Филадельфия и Пенсильвания, говорится в проанализированной статистике.

    Окончательных данных за 2025 финансовый год пока нет: выборка показывает 137 депортаций, при этом уточняется, что информация актуальна на январь 2025 года.

    Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил о тревоге российских релокантов из-за ужесточения миграционной политики США и риска принудительной депортации.

    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Саудовская Аравия до максимума нарастила прокачку нефти в обход Ормуза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтепровод «Восток–Запад» выведен на рекордную мощность, позволяя Саудовской Аравии экспортировать 7 млн баррелей нефти в сутки, минуя Ормузский пролив, сообщают западные информагентства.

    Саудовская Аравия вывела на максимальную мощность нефтепровод «Восток–Запад», который теперь транспортирует 7 млн баррелей нефти в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Этот стратегический трубопровод соединяет восточную и западную части страны, позволяя доставлять нефть к Красному морю и миновать Ормузский пролив, закрытый Ираном.

    По информации агентства, примерно 2 млн баррелей ежедневно поступают на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, остальные 5 млн баррелей отправляются на экспорт через порт Янбу. Таким образом, поставки через Янбу достигли рекордных значений, обеспечив Саудовской Аравии устойчивость экспорта даже в условиях блокады Ормузского пролива.

    В рамках антикризисных мер саудовские власти переориентировали танкерные перевозки именно на этот порт, который теперь стал ключевым центром вывоза нефти из страны. Это позволяет Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки сырья на внешний рынок, несмотря на осложнения в Персидском заливе.

    Ранее в субботу танкер с нефтью из Саудовской Аравии впервые с начала атак на Иран достиг порта в японской префектуре Эхимэ.

    До этого завод Samref в Янбу, который является единственным экспортным портом нефти в Саудовской Аравии, подвергался воздушной атаке, но серьезных разрушений не было. А вот на другом нефтеперерабатывающем заводе Aramco в порту Рас-Таннура временно останавливали производство после удара беспилотника.


    29 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков сообщил об интересных предложения США по решению конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на то что США предложили несколько полезных идей для урегулирования конфликта на Украине, ни одна из них пока не нашла практического применения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, «США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, – но вот пока они не реализуются». Помощник президента отметил, что хотя идеи заслуживают внимания, на практике никаких шагов по их воплощению пока не последовало, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США связывают предложение гарантий безопасности для Киева с отказом от всего восточного Донбасса в пользу России.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что руководство Евросоюза выразило обеспокоенность возможным давлением со стороны США на Украину с целью уступки территорий России в ходе переговоров.

    30 марта 2026, 12:54 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России поставлять энергию Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страна намерена продолжать поставки энергоресурсов на европейский рынок, несмотря на текущие обстоятельства.

    Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для разных рынков, включая европейский, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский». Он отметил, что в этой позиции Москва сохраняет свою последовательность вне зависимости от политической ситуации.

    По его словам, российская сторона подтверждает готовность к сотрудничеству и выполнение своих обязательств по поставкам энергоресурсов. Кремль подчеркивает стабильность и надежность России как партнера в энергетической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший советник президента США Джордж Пападопулос заявил, что продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива могут позволить России увеличить экспорт энергоносителей.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ждет многолетний энергетический кризис.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Атаки хуситов разогнали цены на нефть Brent

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой нефтяной рынок начал неделю ростом котировок на фоне опасений сокращения поставок после ракетных и беспилотных атак йеменских хуситов по Израилю.

    Утром в понедельник цена июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,52% и достигла 107,97 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI с поставкой в мае поднялись на 1,69%, до 101,32 доллара. В начале торгов Brent впервые с 19 марта ненадолго превысила отметку в 116 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

    Рост цен связан с опасениями сокращения поставок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников, запущенных из Йемена, а хуситы впервые с начала кризиса нанесли ракетный удар по Израилю.

    Представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что атаки будут продолжаться до прекращения израильских ударов по Ирану и Ливану.

    По данным Reuters, аналитики JP Morgan во главе с Наташей Каневой отмечают: «Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив – один из важнейших узловых пунктов в мире для потоков сырой нефти и нефтепродуктов». Эксперты предупреждают о высокой неопределённости сроков и исхода противостояния, что усиливает колебания на нефтяном рынке.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам на юге Израиля.

    Рынок нефти ранее отреагировал резким ростом цен Brent на 5,5% на фоне взаимных атак Израиля и Ирана и опасений перебоев поставок из региона.

    30 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна заявила о готовности демократов к миру на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд представителей Демократической партии США выступают за мирное решение конфликта на Украине и готовы к переговорам с участием всех сторон, заявила республиканская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), она отметила: «Хорошо, что в Демократической партии есть здравомыслящие и нормальные люди, которые хотят дипломатических переговоров и мира с Россией, Украиной и США!».

    Она также заявила, что так называемый сговор Russiagate, участники которого безосновательно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, является полным обманом. При этом, по ее словам, «некоторые коррумпированные члены Конгресса всё ещё держатся за него, будто он вот-вот оживёт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенные США идеи по урегулированию конфликта на Украине пока не нашли практического применения.

    Президент США поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта возможно только при согласии Киева на определенные уступки.



