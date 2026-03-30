    30 марта 2026, 21:57 • Новости дня

    Минцифры рекомендовало ресурсам из «белого списка» ограничить доступ через VPN

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.

    Ведомство предупредило, что в случае неисполнения этой меры компании могут быть исключены из так называемых «белых списков», передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минцифры.

    Под ограничения могут попасть такие сервисы, как Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK, Avito, а также крупнейшие российские банки – Сбер, ВТБ, ГПБ, ПСБ, Альфа и Т-банк, а также ритейлеры «Магнит», «Вкусвилл» и «Дикси». Все эти компании сейчас включены в «белые списки», что позволяет их сервисам работать бесперебойно даже при частичных ограничениях доступа к интернету.

    Ранее Forbes сообщило, что Минцифры предложило операторам связи ввести оплату при использовании более 15 Гб международного трафика через VPN в месяц.

    30 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России

    @ Krijn Hamelink/Marinetraffic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. Россия сделала то, что должна была сделать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

    Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

    Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

    «Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

    «Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    30 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проведение ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года, сообщил Минфин.

    Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.

    «Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении  министерства.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал, что излишне выплаченная работнику зарплата по ошибке подлежит возврату работодателю как необоснованное обогащение.

    Решение принято по итогам рассмотрения спора между компанией и бывшим охранником, которому из-за ошибочного ввода данных за октябрь 2023 года была начислена сумма 1 млн 814 тыс. 880 рублей вместо положенных 10 тыс. 570 рублей, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стала пропущенная запятая при вводе данных о количестве смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064 смены. Работник не вернул излишне полученные средства и уволился. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя, однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав ошибку не счетной, а технической.

    Верховный суд, в свою очередь, признал, что кассация существенно нарушила нормы права. Суд отметил, что законодательство не содержит определений счетной или технической ошибки, но в правоприменительной практике счетной считается арифметическая ошибка, в том числе некорректный ввод числа отработанных смен в программу расчета зарплаты.

    «Счетной ошибкой считается, в частности, арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов сумм, подлежащих выплате, в том числе при введении работником организации в компьютерную программу, используемую работодателем для расчета заработной платы работника, сведений о количестве отработанных работником периодов, отличающемся от количества фактически отработанных работником периодов», – пояснил Верховный суд.

    В результате Верховный суд отменил решение кассационного суда, а также его определение, восстановив силу решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Таким образом, работник обязан вернуть работодателю излишне полученные 1 млн 804 тыс. 309 рублей.

    Ранее Верховный суд поддержал пенсионерку, из-за обмана мошенников продавшую квартиру.

    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС, Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    @ Felix Kastle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    30 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокая награда присуждена Буре за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

    Павел Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, начинал профессиональную карьеру хоккеиста в московском ЦСКА, где дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя 702 матча и забросив 437 шайб. За выдающуюся скорость на льду он получил прозвище «Русская ракета».

    В составе сборной России Буре завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано и бронзу Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также становился чемпионом мира в 1990 году. В 2012 году его имя было включено в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

    Ранее Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы. Он также присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    31 марта 2026, 00:31 • Новости дня
    Минцифры выступило против административной ответственности за использование VPN

    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Минцифры не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

    Шадаев в письме ассоциации «Мы – ИТ» указал, что «Минцифры является органом исполнительной власти» и «обязано реализовать» поставленные задачи, в том числе – «задачу по снижению использования VPN», передает ТАСС.

    Он также отметил, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN.

    «Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», – говорится в письме.

    Шадаев указал, что есть нюансы, которые не позволяют ограничить работу VPN-сервисов, среди них доступы разработчиков, встроенная оплата, но ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса для поиска правильного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шадаев указал, что были «приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ», с которым российские власти долго и безуспешно пытались договориться о выполнении российских законодательных требований. В связи с этими ограничениями также возникла задача по снижению использования VPN-сервисов.

    Ранее издание Forbes заявило, что Минцифры предложило ввести оплату для пользователей, превышающих лимит в 15 Гб международного трафика через VPN в месяц. Кроме того, ведомство предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.

    С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на продвижение VPN-сервисов по новым правилам закона «О рекламе».

    30 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова орденом Дружбы.

    Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Орден Дружбы также получил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Глава Саратовской области Роман Бусаргин был удостоен ордена Александра Невского за вклад в развитие Саратовской области.

    Депутат Государственной думы Яна Лантратова получила орден Дружбы за развитие парламентаризма и активную законотворческую работу.

    Ранее Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    30 марта 2026, 15:40 • Новости дня
    В Люберцах спасли выпавшего из окна двухлетнего ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двухлетнего ребенка спасли в поселке Октябрьский в Люберцах после падения из окна.

    Малыш упал на козырек и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом теменной области, передает телеканал «360». По его данным, мама ребенка находилась дома, но отвлеклась в момент происшествия.

    Первой на помощь поспешила прохожая. «Я шла на приличном расстоянии. Услышала крик и видела этого ребенка. Я добежала, он начал перелазить. Ему годика два… Я начала кричать, чтобы он ни в коем случае не перелез», – рассказала она. Соседи также оперативно отреагировали – мужчина залез на козырек и снял малыша, передав его другому очевидцу.

    После этого была вызвана скорая, медики быстро прибыли и передали ребенка врачам. По словам очевидцев, малыш находился буквально в шаге от еще одного падения.

    Следственный комитет по Московской области сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехал следователь, ведется выяснение всех обстоятельств инцидента.

    30 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    @ poliisi.fi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финские издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat по ошибке назвали дроны, упавшие на территории страны, российскими, хотя на самом деле речь шла об украинских беспилотниках.

    Официальное заявление редакций объясняет произошедшее «непрофессиональным использованием искусственного интеллекта», передает «Фонтанка». Пресс-релиз министерства обороны был автоматически отфильтрован ИИ как связанный с Россией, хотя в тексте Россия не упоминалась.

    Главный редактор Helsingin Sanomat уточнила, что из-за спешки в новостной ситуации релиз не был перепроверен журналистом, как того требуют внутренние инструкции. «Ошибка была исправлена немедленно», – подчеркнула она. Совпадение инструментов автоматизации в двух редакциях сыграло решающую роль в возникновении ошибки.

    Редакция Ilta-Sanomat также подтвердила – любой материал, подготовленный с помощью ИИ, должен проверяться по первоисточникам, однако в данном случае это требование не было выполнено.

    Главные редакторы обоих изданий подчеркнули, что берут на себя полную ответственность за этичное и корректное использование технологий искусственного интеллекта. Они принесли извинения читателям за распространение некорректной информации.

    Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    30 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к пасхальному перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на пасхальные праздники.

    «Мы готовы и к прекращению огня на пасхальные праздники», – отметил Зеленский в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее украинская сторона уже заявляла о согласии на праздничные перемирия, однако неоднократно фиксировались случаи нарушения достигнутых договоренностей. В прошлом году президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия, которое действовало с 18.00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    По итогам перемирия Министерство обороны России сообщило о 4900 нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины.

    30 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков: Вопросы о новой волне мобилизации в России не рассматриваются

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы о новой волне мобилизации в России не рассматриваются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Вопрос новой мобилизации в России не стоит на повестке дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Такой темы нет на повестке дня», – заявил представитель Кремля, отметив, что новая мобилизация в стране не планируется.

    Такое заявление Песков сделал в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация. Пресс-секретарь главы государства таким образом ответил на появившиеся за рубежом предположения о возможных мобилизационных решениях Москвы.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявил, что вопрос новой мобилизации в России не обсуждается.


    30 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    МИД призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе и возвращение ситуации к политико-дипломатическим методам урегулирования, заявили в МИД.

    «Россия твердо выступает за скорейшее прекращение боевых действий и возвращение ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Настойчиво и последовательно призываем всех участников конфликта воздерживаться от любых нападений на невоенные цели», – сообщается на сайте ведомства.

    В российском внешнеполитическом ведомстве считают нынешний кризис, спровоцированный атакой США и Израиля на Иран, беспрецедентным по масштабам и разрушительности.

    Ранее МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

    Глава ведомства Сергей Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля.

    30 марта 2026, 18:06 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Мелитополь пострадали мирные жители

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали Мелитополь с помощью ударных беспилотников, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его данным, в результате атаки были зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.

    «Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие», – написал Балицкий в своем канале в Мах.

    Он уточнил, что часть беспилотников удалось сбить на подлете к городу.

    30 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    Лидер ЛДПР предложил объявить в России десятилетие развития малых городов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил объявить в России десятилетие развития малых городов и сельских территорий.

    Он выступил с этой инициативой на многотысячном митинге «ЛДПР за великую Россию!», который прошел 29 марта в Москве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Слуцкий считает, что только глобальные изменения в региональной политике помогут преодолеть разрыв между жизнью в мегаполисах и остальной частью страны.

    По словам политика, новая государственная программа должна быть направлена на устранение дисбаланса между центром и периферией. В ЛДПР отмечают, что почти 75% населения живет в городах, однако лишь 20% из них проживают в 20 крупнейших мегаполисах, где уровень жизни значительно выше. «Без кардинального изменения подходов к региональной политике невозможно решить ни демографические проблемы, ни задачи по раскрытию потенциала граждан, ни вопросы национальной безопасности в целом», – подчеркнул Слуцкий.

    Он также обратил внимание на то, что разрыв в уровне жизни между 30 млн жителей крупнейших городов и 116 млн граждан остальной России остается крайне серьезным. Разница затрагивает зарплаты, пенсии, пособия, а также качество медицины, образования и доступность услуг. По данным ЛДПР, растущий дисбаланс приводит к различиям в продолжительности жизни, уровне заболеваемости, алкоголизации и преступности, а особенно остро стоит проблема транспортной недоступности малых городов и сел.

    Слуцкий отметил, что рост страны должен обеспечиваться за счет развития территорий и поддержки людей, живущих за пределами мегаполисов. Особое значение, по мнению лидера ЛДПР, имеют талантливые жители глубинки, которые, получив возможности для самореализации на своей малой родине, могут стать двигателем развития регионов.

    Ранее в ЛДПР предложили направлять деньги иноагентов на ремонт ДК в малых городах.

