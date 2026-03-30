Оргкомитет представил программу празднования 80-летия Калининградской области

Глава региона Алексей Беспрозванных представил пятилетний план мероприятий и инфраструктурную программу, предусматривающую масштабные преобразования во всех 22 муниципалитетах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В заседании участвовали высокопоставленные федеральные чиновники, включая первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и первого вице-премьера Дениса Мантурова.
В рамках мероприятия правительство области подписало соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями: «Росатом», «Сбер», «Ренова» и «АФК-Система». Это позволит привлечь дополнительное финансирование инфраструктурных и социальных проектов. Напомним, в марте 2025 года президент России Владимир Путин издал указ о праздновании 80-летнего юбилея региона в 2026 году, что послужило началом масштабной подготовки.
«80-летие – это дань уважения и гордость за историю освобождения Калининградской области и возрождения региона после Великой Отечественной войны. Но также юбилей адресован и подрастающему поколению: это и про развитие, и про будущее Калининградской области», – подчеркнул Кириенко. Мантуров отметил, что программа празднования насыщена культурными, образовательными и социальными событиями, а также значимыми инфраструктурными проектами, часть из которых уже реализуется с привлечением федеральных средств и спонсоров.
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова в своем выступлении подчеркнула, что празднование юбилея – это не только федеральное событие, но и возможность раскрыть туристический потенциал, привлечь внимание к важным страницам истории и напомнить о незыблемости итогов Великой Отечественной войны. Она добавила, что за последние пять лет население области выросло на 1,4% и что регион демонстрирует экономическую устойчивость несмотря на внешние санкции.
Программа преобразований включает более 500 инфраструктурных проектов и 450 событийных мероприятий. Предусматривается строительство социальных объектов, реконструкция коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт дорог, обновление транспорта и берегоукрепительные работы. Финансирование программы составит не менее 30 млрд рублей ежегодно, из которых 7 млрд направят на благоустройство муниципальных территорий.
Беспрозванных отметил, что более 90% инициатив жителей были учтены при формировании плана. Особое место в проекте занимает строительство филиала Национального центра «Россия» на месте бывшего Дома советов, создание парка, новых общественных пространств и развитие городской инфраструктуры. Новый центр сможет принимать до 3,5 млн посетителей в год.
Также в рамках юбилейной программы предусмотрены выплаты ветеранам становления области, акция «Забота и внимание» и системная поддержка семей участников специальной военной операции. Региональные власти подчеркивают, что к 85-летию Калининградской области планируют реализовать все намеченные преобразования и создать условия для комфортной жизни нынешних и будущих поколений калининградцев.