    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    На Украине отдали ПВО частникам
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке зарплатой
    МИД подтвердил отказ России поставлять нефть поддерживающим потолок цен странам
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана
    30 марта 2026, 19:54 • Новости дня

    Лавров обсудил с арабскими странами ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    Участники обсудили обострение военно-политической ситуации в регионе, которое продолжается уже более месяца, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по поводу последствий эскалации и возможных путей ее урегулирования.

    В ходе видеоконференции Лавров подчеркнул, что разрешение конфликта возможно только политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех государств Персидского залива. По словам Лаврова, причиной обострения стала неспровоцированная и бессмысленная агрессия США и Израиля против Ирана, и урегулирование ситуации невозможно без диалога.

    МИД России вновь призвал к немедленному прекращению боевых действий, так как они несут разрушения и страдания мирному населению в зоне конфликта.

    Ранее МИД призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    30 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков

    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор двум участникам январских беспорядков, которых обвинили в терактах и нападении с гранатометом.

    Двое участников антиправительственных выступлений, связанных с террористической группировкой «Моджахедин-э Хальк», запрещенной в Иране, были казнены в исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По его данным, утром 30 марта осужденных повесили после завершения следствия и судебных разбирательств.

    По информации Tasnim, суд признал их виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После рассмотрения дела оба получили смертный приговор, который затем подтвердил Верховный суд Ирана.

    Массовые волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса риала и быстро охватили большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявлял глава МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы, а в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

    По словам Арагчи, к 23 января общее число погибших достигло 3 117 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

    Ранее в Иране трех участников январских протестов казнили за убийство двух сотрудников сил правопорядка.

    А в январе в разных регионах Ирана полиция задержала более 200 человек, причастных к массовым беспорядкам.

    17 марта на юге страны по подозрению в работе на США и Израиль власти задержали 55 человек.

    30 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный транспортник Ан-132 уничтожен в результате артиллерийского обстрела авиабазы в Ираке, сообщило Минобороны арабской страны.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

    В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России

    @ Krijn Hamelink/Marinetraffic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. Россия сделала то, что должна была сделать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

    Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

    Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

    «Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

    «Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    30 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проведение ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года, сообщил Минфин.

    Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.

    «Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении  министерства.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    30 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель, а не месяцев.

    США рассчитывают выполнить цели операции против Ирана за несколько недель, а не месяцев, сообщает РИА «Новости». С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

    Прямая речь Рубио: «Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев». По его словам, американские власти настроены на быстрое достижение обозначенных задач.

    Ожидается, что детали операции и уточнения по срокам будут озвучены позже. Сейчас Вашингтон воздерживается от раскрытия конкретной информации о планах действий против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее объявил о фактическом завершении миссии против Ирана.

    30 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США объявил о согласии Ирана предоставить проход 20 нефтяным судам через Ормузский пролив, назвав это знаком уважения.

    Иран согласился разрешить проход еще 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив, заявил Трамп, передает The New York Times.

    По его словам, это является «данью уважения» Соединенным Штатам и свидетельствует о возможном прогрессе в переговорах о завершении военного конфликта в регионе.

    Американский лидер сообщил журналистам на борту Air Force One, что решение Тегерана пойти на такие уступки связано как с прямыми, так и с косвенными переговорами между странами. Он особо подчеркнул, что разрешение на проход судов – это признак уважения со стороны Ирана.

    В то же время эксперты отмечают, что возможность Тегерана регулировать экспорт нефти через узкий 34-километровый пролив скорее подчеркивает значимость контроля Ирана над этим маршрутом. Ранее Трамп заявлял, что не особо интересуется поставками нефти через пролив, поскольку основная часть идет в Азию и Европу, а не в США.

    Не уточняется, куда именно направляются эти 20 танкеров, однако основными покупателями иранской нефти остаются Китай и Индия. На прошлой неделе Иран разрешил проход еще 10 подобных судов, шаг, который Трамп также назвал признаком прогресса.

    Президент США также заявил, что американская сторона добилась «смены режима» в Иране, объясняя это гибелью прежних лидеров страны, включая аятоллу Али Хаменеи. Однако, как отмечает издание, фактическая власть по-прежнему принадлежит Исламскому революционному гвардейскому корпусу и высшему духовенству, а изменились только персоналии руководства.

    Переговоры между США и Ираном пока проходят без прямых встреч. По данным газеты, Тегеран выдвигает ряд условий – от выплаты компенсаций до признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом и снятия санкций, чтобы продолжить диалог с Вашингтоном.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    30 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал, что излишне выплаченная работнику зарплата по ошибке подлежит возврату работодателю как необоснованное обогащение.

    Решение принято по итогам рассмотрения спора между компанией и бывшим охранником, которому из-за ошибочного ввода данных за октябрь 2023 года была начислена сумма 1 млн 814 тыс. 880 рублей вместо положенных 10 тыс. 570 рублей, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стала пропущенная запятая при вводе данных о количестве смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064 смены. Работник не вернул излишне полученные средства и уволился. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя, однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав ошибку не счетной, а технической.

    Верховный суд, в свою очередь, признал, что кассация существенно нарушила нормы права. Суд отметил, что законодательство не содержит определений счетной или технической ошибки, но в правоприменительной практике счетной считается арифметическая ошибка, в том числе некорректный ввод числа отработанных смен в программу расчета зарплаты.

    «Счетной ошибкой считается, в частности, арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов сумм, подлежащих выплате, в том числе при введении работником организации в компьютерную программу, используемую работодателем для расчета заработной платы работника, сведений о количестве отработанных работником периодов, отличающемся от количества фактически отработанных работником периодов», – пояснил Верховный суд.

    В результате Верховный суд отменил решение кассационного суда, а также его определение, восстановив силу решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Таким образом, работник обязан вернуть работодателю излишне полученные 1 млн 804 тыс. 309 рублей.

    Ранее Верховный суд поддержал пенсионерку, из-за обмана мошенников продавшую квартиру.

    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС, Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    @ Felix Kastle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    30 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокая награда присуждена Буре за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

    Павел Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, начинал профессиональную карьеру хоккеиста в московском ЦСКА, где дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя 702 матча и забросив 437 шайб. За выдающуюся скорость на льду он получил прозвище «Русская ракета».

    В составе сборной России Буре завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано и бронзу Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также становился чемпионом мира в 1990 году. В 2012 году его имя было включено в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

    Ранее Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы. Он также присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    30 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для контроля поставок нефти через Ормузский пролив, включая структуру сборов, сообщает Reuters.

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    По информации Reuters, эти страны также обратились к Пакистану с предложением присоединиться, однако, по словам другого источника, Исламабаду официально ничего не предлагали, и страна не собирается участвовать в инициативе.

    Обсуждение создания консорциума велось с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир, как сообщают источники, регулярно поддерживает контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Ранее Reuters информировал, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали в Исламабаде возможные меры по урегулированию конфликта между США и Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Таиланд провел переговоры с Ираном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    30 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламента) Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив, пишет Tasnim.

    Инициатива предусматривает не только обязательную оплату за проход пролива, но и новые ограничения для ряда иностранных судов, сообщает Tasnim со ссылкой на члена комитета, передает ТАСС.

    В соответствии с планом, суда, которые связаны с Соединенными Штатами, Израилем или государствами, ранее вводившими односторонние санкции против Ирана, получат запрет на проход через пролив. В случае принятия закона, оплата пошлин будет производиться исключительно в иранских риалах.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузcкий пролив.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу.

    30 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шести тысяч человек были направлены в больницы Израиля с конца февраля после начала операции против Ирана, при этом 110 остаются в стационаре.

    Как передает ТАСС, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что с 28 февраля по 30 марта 2026 года в ходе операции «Рык льва» были госпитализированы 6 088 человек.

    В заявлении отмечается: «С начала операции «Рык льва» по 18:00 30 марта 2026 года в больницы были эвакуированы 6 088 пострадавших, из которых 110 человек в настоящее время остаются в стационаре».

    По данным ведомства, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Еще 16 человек находятся в тяжелом состоянии, а 24 – в состоянии средней тяжести. Операция «Рык льва» продолжается уже более месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что привело к возгоранию резервуара.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Иранские военные сообщили об ударе беспилотников по радиолокационным станциям США в ОАЭ, которые отвечали за обнаружение и перехват иранских ракет и дронов.

    30 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Контингент США на Ближнем Востоке достиг 50 тыс. военных
    @ Timothy L. Hale/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Численность американских военных на Ближнем Востоке достигла более 50 тыс. человек после переброски еще 2,5 тыс. морпехов и 2,5 тыс. моряков на фоне продолжающейся войны с Ираном, пишет The New York Times.

    Численность американских военных на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, передает The New York Times. Обычно в регионе размещается порядка 40 тыс. военнослужащих США, однако на фоне эскалации конфликта с Ираном президент Дональд Трамп принял решение увеличить группировку.

    В последние дни в регион прибыли 2,5 тыс. морских пехотинцев из состава 31-й экспедиционной бригады морской пехоты и 2,5 тыс. моряков. Кроме того, Пентагон перебросил около 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии для расширения военных опций президента. Точное местонахождение десантников не разглашается, но они находятся в радиусе удара по Ирану.

    По словам американских военных, рассматриваются различные варианты действий, включая возможный захват иранских островов или других объектов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В настоящее время этот стратегически важный морской путь для транспортировки нефти остается в значительной степени перекрытым из-за атак иранских сил.

    Военные эксперты отмечают, что даже 50 тыс. военных – слишком мало для масштабной наземной операции против Ирана. Для сравнения: Израиль использовал более 300 тыс. человек для операций в секторе Газа в 2023 году, а в 2003 году коалиция во главе с США задействовала около 250 тыс. для вторжения в Ирак. Эксперты подчеркивают, что контролировать территорию Ирана с населением 93 млн человек при текущей численности войск невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2 тыс. военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

    Администрация президента США готовилась направить на Ближний Восток не менее 10 тыс. дополнительных военных на фоне войны с Ираном.

    К региону двигались самолеты F-35 и десантные корабли с 31-м экспедиционным подразделением морской пехоты США для возможной операции по контролю над Персидским заливом.

    30 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    MWM: Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщений о том, что иранские баллистические ракеты и беспилотники уничтожили самолет ВВС США E-3 Sentry с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS) на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, опубликованные видеозаписи с объекта подтвердили это, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    «Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара –  беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

    В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

    «Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.

    Главное
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива
    Число пострадавших при стрельбе в Дагестане выросло до трех человек
    В Белом доме прокомментировали доставку российской нефти на Кубу
    Стоимость дизтоплива во Франции побила ценовой рекорд 1985 года
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Выявлены два случая оспы обезьян в Подмосковье
    ФНС заблокировала счета хоккеиста Ковальчука из-за долга в 28 рублей