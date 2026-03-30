Участник программы «Время героев» Валихов стал замминистра здравоохранения Дагестана

Tекст: Елизавета Шишкова

В июне 2025 года Валихов вошел в число участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным, и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Здравоохранение – это фундамент качества жизни в нашем регионе, здоровье людей – наш абсолютный приоритет. Я горжусь, что буду работать над развитием этого важнейшего направления», – подчеркнул Валихов.

Он отметил, что программа «Время героев» научила его не бояться сложных вызовов и работать на результат, а также пообещал вместе с командой развивать доступность медицинских услуг для всех жителей Дагестана.

Наставник Валихова по программе «Время героев», глава Дагестана Сергей Меликов, отметил профессионализм и трудолюбие нового заместителя министра, а также его самоотверженность на передовой и умение брать ответственность. «Магомед на передовой спасал жизни наших военнослужащих, проявляя при этом самоотверженность и профессионализм. И три ордена Мужества – лучшее тому подтверждение», – заявил Меликов. Он добавил, что Валихов проявил неравнодушие, стремление помочь и доброту, что важно для работы в медицине.

Магомед Валихов родился в 1988 году в Махачкале. За заслуги награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу».

Напомним, ранее более 80 участников программы «Время героев» заняли новые должности. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при президенте по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.