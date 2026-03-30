Суд в Калифорнии освободил одну из задержанных у военной базы россиянок

В судебном решении говорится: «Суд удовлетворяет ходатайство... и постановляет ответчикам немедленно освободить заявительницу из-под стражи», передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, Кристина въехала в Соединённые Штаты в декабре 2022 года, где её сразу задержали, но через несколько дней отпустили под иммиграционный контроль. Второй раз россиянку задержали уже 17 января 2026 года на территории военной базы в Сан-Диего, когда, по её словам, она случайно заехала в расположенный там Макдональдс, чтобы воспользоваться туалетом.

После повторного задержания Кристину поместили в центр содержания иммигрантов Otay Mesa. Суд признал, что власти США нарушили её права, поскольку не объяснили причин отмены прежних условий освобождения и не предоставили возможность оспорить арест.

Ранее сообщалось, что две гражданки России, задержанные на базе «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии, добиваются освобождения через федеральный суд, требуя признать арест незаконным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянки Кристина и Наталия более трех месяцев находятся под стражей в иммиграционном центре Otay Mesa в Сан-Диего.

Иммиграционная служба США заявила о нелегальном статусе задержанных у военной базы Кэмп-Пендлтон россиянок и об их содержании под стражей до завершения разбирательства.

Дипломаты России в США поддерживают контакт с иммиграционными властями для выяснения обстоятельств задержания россиянок и соблюдения их прав.