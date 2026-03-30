Названа дата прощания с Олегом Шухером

Прощание с Олегом Шухером пройдет в Москве 3 апреля

Tекст: Денис Тельманов

Прощание с режиссером и педагогом ВГИКа Олегом Шухером пройдет в Москве третьего апреля, передает РИА «Новости». Событие пройдет с одиннадцати до тринадцати часов по московскому времени в зале прощаний по адресу Будайская улица, дом 2, строение 13, сообщил собеседник агентства.

Шухер скончался на семьдесят втором году жизни. Ранее стало известно, что он был госпитализирован и находился в реанимации, где ему делали прямой массаж сердца.

Олег Шухер родился тридцать первого марта 1954 года, работал режиссером-постановщиком и сценаристом на студиях «Мосфильм» и «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, а также сотрудничал с различными телеканалами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер и декан режиссерского факультета ВГИК Олег Шухер скончался в возрасте 71 года в реанимации после остановки сердца.

