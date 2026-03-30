Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».
Майор Николай Терехин – советский летчик-истребитель, участник боев на Халхин-Голе и участник Великой Отечественной войны, один из немногих асов, трижды совершивших воздушный таран. Причем дважды – в одном бою: когда закончился боекомплект, он сбил бомбардировщик «Юнкерс -88», а затем поврежденной машиной еще один такой же самолет. Командовал истребительным авиаполком на Калининском, Волховском и Северо-Западном фронтах, всего совершил около 250 боевых вылетов и уничтожил 17 вражеских машин. Погиб в воздушном бою над Новгородской областью 30 декабря 1942 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.
Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину.
