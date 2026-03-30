    30 марта 2026, 15:08 • Новости дня

    МИД призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе и возвращение ситуации к политико-дипломатическим методам урегулирования, заявили в МИД.

    «Россия твердо выступает за скорейшее прекращение боевых действий и возвращение ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Настойчиво и последовательно призываем всех участников конфликта воздерживаться от любых нападений на невоенные цели», – сообщается на сайте ведомства.

    В российском внешнеполитическом ведомстве считают нынешний кризис, спровоцированный атакой США и Израиля на Иран, беспрецедентным по масштабам и разрушительности.

    Ранее МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

    Глава ведомства Сергей Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля.

    29 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Армянская диаспора видит, как в Армении происходят гонения на церковь. Поэтому сегодня священнослужителям Армянской апостольской церкви особенно важно выказать свою поддержку верующим, сказал газете ВЗГЛЯД настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян. В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви.

    «Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста». По его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек.

    Собеседник отметил, что Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.

    Со сцены к собравшимся обратились местные депутаты, священники, а также выступили творческие коллективы. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – добавил Тертерян.

    Многочисленность акции показала, что «невозможно по-настоящему навредить церкви», резюмировал священнослужитель.

    В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин.

    Неделю назад аналогичная акция состоялась в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между властями Армении и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    в то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    30 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков

    В Иране казнили организаторов беспорядков из группировки «Моджахедин-э Хальк»

    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор двум участникам январских беспорядков, которых обвинили в терактах и нападении с гранатометом.

    Двое участников антиправительственных выступлений, связанных с террористической группировкой «Моджахедин-э Хальк», запрещенной в Иране, были казнены в исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По его данным, утром 30 марта осужденных повесили после завершения следствия и судебных разбирательств.

    По информации Tasnim, суд признал их виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После рассмотрения дела оба получили смертный приговор, который затем подтвердил Верховный суд Ирана.

    Массовые волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса риала и быстро охватили большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявлял глава МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы, а в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

    По словам Арагчи, к 23 января общее число погибших достигло 3 117 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

    Ранее в Иране трех участников январских протестов казнили за убийство двух сотрудников сил правопорядка.

    А в январе в разных регионах Ирана полиция задержала более 200 человек, причастных к массовым беспорядкам.

    17 марта на юге страны по подозрению в работе на США и Израиль власти задержали 55 человек.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Поддубный сообщил об ударе ВС России по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    30 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный транспортник Ан-132 уничтожен в результате артиллерийского обстрела авиабазы в Ираке, сообщило Минобороны арабской страны.

    Военный транспортный самолет Ан-132 ВВС Ирака был уничтожен в результате удара по авиабазе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

    В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.

    30 марта 2026, 02:05 • Новости дня
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Анализ спутниковых снимков показал масштабное строительство автомобильных и железных дорог в Новороссии с 2022 по 2025 год, сообщает Reuters.

    Анализ спутниковых снимков и официальных документов показал масштабное строительство транспортной инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 2022 по 2025 годы. За этот период построено, отремонтировано или модернизировано несколько тысяч километров железных дорог и автомагистралей в новых российских регионах, передает Reuters.

    Агентство отмечает, что Москва активно финансирует развитие транспортных и торговых маршрутов, включая возведение автодороги «Азовское кольцо» протяженностью 1400 км вокруг Азовского моря. Магистраль интегрирует трассы новых регионов с Крымом и остальной частью России.

    Строительство включает также развитие железных дорог Новороссии, ключевым проектом которой стал путь, который соединит Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области, обеспечив транспортную связность с Крымом и другими российскими регионами.

    Были модернизированы морские порты в Мариуполе и Бердянске, в том числе с проведением дноуглубительных работ для приема крупнотоннажных судов. По словам местных докеров, движение судов с зерном и углем в Мариуполе заметно возросло в последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов. Власти пообещали досрочно ввести в строй транспортный обход Мариуполя. В марте 2026 года глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России доложил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря.

    Инфографика
    В июне 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Донбасса и Новороссии с 2022 года были восстановлены или построены около 23 тыс. объектов, среди которых жилые дома, школы, больницы и объекты инфраструктуры. Было отремонтировано более 5,4 тыс. км автодорог. Глава государства подчеркнул, что в их числе участки трассы «Новороссия», которая связала Крым с остальной страной по сухопутному коридору.

    30 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США объявил о согласии Ирана предоставить проход 20 нефтяным судам через Ормузский пролив, назвав это знаком уважения.

    Иран согласился разрешить проход еще 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив, заявил Трамп, передает The New York Times.

    По его словам, это является «данью уважения» Соединенным Штатам и свидетельствует о возможном прогрессе в переговорах о завершении военного конфликта в регионе.

    Американский лидер сообщил журналистам на борту Air Force One, что решение Тегерана пойти на такие уступки связано как с прямыми, так и с косвенными переговорами между странами. Он особо подчеркнул, что разрешение на проход судов – это признак уважения со стороны Ирана.

    В то же время эксперты отмечают, что возможность Тегерана регулировать экспорт нефти через узкий 34-километровый пролив скорее подчеркивает значимость контроля Ирана над этим маршрутом. Ранее Трамп заявлял, что не особо интересуется поставками нефти через пролив, поскольку основная часть идет в Азию и Европу, а не в США.

    Не уточняется, куда именно направляются эти 20 танкеров, однако основными покупателями иранской нефти остаются Китай и Индия. На прошлой неделе Иран разрешил проход еще 10 подобных судов, шаг, который Трамп также назвал признаком прогресса.

    Президент США также заявил, что американская сторона добилась «смены режима» в Иране, объясняя это гибелью прежних лидеров страны, включая аятоллу Али Хаменеи. Однако, как отмечает издание, фактическая власть по-прежнему принадлежит Исламскому революционному гвардейскому корпусу и высшему духовенству, а изменились только персоналии руководства.

    Переговоры между США и Ираном пока проходят без прямых встреч. По данным газеты, Тегеран выдвигает ряд условий – от выплаты компенсаций до признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом и снятия санкций, чтобы продолжить диалог с Вашингтоном.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    29 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что базы Соединенных Штатов в Персидском заливе не справились с защитой партнеров.

    Американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива, не смогли обеспечить безопасность своих союзников, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул: «Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"». По его словам, это свидетельствует о снижении реального влияния США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме.

    30 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России

    Эксперт Козюлин: Прибытие российского танкера на Кубу стало результатом «тихой» дипломатии

    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
    @ Krijn Hamelink/Marinetraffic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. Россия сделала то, что должна была сделать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

    Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

    Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

    «Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

    «Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    30 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для контроля поставок нефти через Ормузский пролив, включая структуру сборов, сообщает Reuters.

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению потоками нефти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    По информации Reuters, эти страны также обратились к Пакистану с предложением присоединиться, однако, по словам другого источника, Исламабаду официально ничего не предлагали, и страна не собирается участвовать в инициативе.

    Обсуждение создания консорциума велось с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир, как сообщают источники, регулярно поддерживает контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Ранее Reuters информировал, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали в Исламабаде возможные меры по урегулированию конфликта между США и Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Таиланд провел переговоры с Ираном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    30 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков пообещал на ПМЭФ содержательное выступление Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и выступит с содержательной речью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Разумеется. Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме. В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», – сказал Песков ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов. Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках и объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.


    30 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности

    Ульянов указал на провал идеи США и Израиля лишить Иран государственности

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки США и Израиля подорвать иранскую государственность, к чему они стремились на первичном этапе своей военной операции, не достигли цели, вопреки их ожиданиям, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «По всем признакам, и Соединенные Штаты, и Израиль, по крайней мере, на начальном этапе ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось. Теперь можно это констатировать», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ульянов добавил, что иранское общество и система государственного управления оказались «гораздо более живучими и устойчивыми, чем ожидали в США и Израиле».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран стал атаковать военные цели на территории Израиля и объекты США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном. Ульянов выразил надежду на реакцию США и Израиля на заявление МАГАТЭ. Иран раскрыл масштаб разрушений от ударов США и Израиля.

    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС, Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    30 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Контингент США на Ближнем Востоке достиг 50 тыс. военных
    Контингент США на Ближнем Востоке достиг 50 тыс. военных
    @ Timothy L. Hale/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Численность американских военных на Ближнем Востоке достигла более 50 тыс. человек после переброски еще 2,5 тыс. морпехов и 2,5 тыс. моряков на фоне продолжающейся войны с Ираном, пишет The New York Times.

    Численность американских военных на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, передает The New York Times. Обычно в регионе размещается порядка 40 тыс. военнослужащих США, однако на фоне эскалации конфликта с Ираном президент Дональд Трамп принял решение увеличить группировку.

    В последние дни в регион прибыли 2,5 тыс. морских пехотинцев из состава 31-й экспедиционной бригады морской пехоты и 2,5 тыс. моряков. Кроме того, Пентагон перебросил около 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии для расширения военных опций президента. Точное местонахождение десантников не разглашается, но они находятся в радиусе удара по Ирану.

    По словам американских военных, рассматриваются различные варианты действий, включая возможный захват иранских островов или других объектов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В настоящее время этот стратегически важный морской путь для транспортировки нефти остается в значительной степени перекрытым из-за атак иранских сил.

    Военные эксперты отмечают, что даже 50 тыс. военных – слишком мало для масштабной наземной операции против Ирана. Для сравнения: Израиль использовал более 300 тыс. человек для операций в секторе Газа в 2023 году, а в 2003 году коалиция во главе с США задействовала около 250 тыс. для вторжения в Ирак. Эксперты подчеркивают, что контролировать территорию Ирана с населением 93 млн человек при текущей численности войск невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2 тыс. военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

    Администрация президента США готовилась направить на Ближний Восток не менее 10 тыс. дополнительных военных на фоне войны с Ираном.

    К региону двигались самолеты F-35 и десантные корабли с 31-м экспедиционным подразделением морской пехоты США для возможной операции по контролю над Персидским заливом.

    30 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    «Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации о комплексе, МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает. Установка не содержит заявленных ядерных материалов», – сказано в сообщении агентства в соцсети Х.

    Напомним, в МАГАТЭ уже выражали обеспокоенность ударами вблизи иранской атомной электростанции «Бушер». По словам главы агентства Рафаэля Гросси, атаки на такие объекты могут привести к серьезному радиационному инциденту, последствия которого могут затронуть как Иран, так и соседние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер». США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.


