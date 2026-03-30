В Еврокомиссии призвали страны ЕС справляться с дронами самостоятельно

Tекст: Елизавета Шишкова

Страны Евросоюза должны самостоятельно обеспечивать защиту от дронов, падающих на их территории, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, комментируя инцидент с украинскими беспилотниками, упавшими в Финляндии.

«Защита от беспилотников – это национальная компетенция стран ЕС. Еврокомиссия, конечно, осведомлена об этом инциденте и тщательно мониторит ситуацию», – заявил Ренье.

Он также отметил, что идентификацией упавших беспилотников должны заниматься власти Финляндии. При этом Еврокомиссия реализует ряд военно-промышленных инициатив по борьбе с дронами, включая проект «стена дронов».

По информации финской телерадиокомпании Yle, 29 марта два БПЛА упали вблизи города Коувола на юго-востоке страны. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил инцидент, а ВВС Финляндии уточнили, что по меньшей мере один из аппаратов был украинским Ан-196.

Финские власти не открыли огонь по упавшим беспилотникам, так как они не представляли угрозы.

Власти Финляндии, вероятно, знали, кому принадлежали БПЛА и откуда они были запущены.