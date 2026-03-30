  • Новость часаВ ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    30 марта 2026, 14:46 • Новости дня

    Блогер-иноагент Кац получил штрафов более чем на 100 тыс. рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогеру Максиму Кацу (признан иноагентом в РФ) назначили взыскания за неуплату штрафов и непредоставление сведений, сумма долгов превышает 100 тыс. рублей.

    Блогер-иноагент Максим Кац*, который был заочно осужден на девять лет лишения свободы, должен более 100 тыс. рублей по штрафам в России, передает РИА «Новости».

    Информация об этом содержится в материалах судебных приставов, с которыми ознакомилось агентство.

    С октября 2024-го по июнь 2025 года в отношении Каца было заведено три исполнительных производства. Два из них связаны с актами управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу и предусматривают штрафы на сумму более 53 тыс. рублей, а также исполнительские сборы в размере 4,2 тыс. рублей.

    Третье исполнительное производство открыто по решению Хорошевского районного суда Москвы. Причиной стал тот факт, что Кац не предоставил вовремя сведения о своей деятельности в качестве иноагента. В этом случае с него взыскивают 40 тыс. рублей и 2,8 тыс. рублей исполнительского сбора.

    Политик и общественный деятель Максим Кац объявлен в розыск по уголовной статье. Его заочно арестовали и объявили в розыск по линии Интерпола по делу о нарушении закона о деятельности иноагентов. Оппозиционный блогер Максим Кац также внесен в базу сайта «Миротворец».

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    29 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника

    Политолог Ткаченко: Динамика украинского конфликта пугает финнов

    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    @ Sasu Makine/Lehtikuva/imago-images/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Финляндия, в отличие от Прибалтики, не хочет следовать курсу оголтелой русофобии. Поэтому Хельсинки выражает недовольство упавшим на территории страны украинским беспилотником. Впрочем, ожидать публичного порицания Киева тоже не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Финны, конечно, вступили в НАТО, чтобы продемонстрировать свое дистанцирование от России и спрятаться под американский «зонтик». Но, в отличие от прибалтов, которые живут крайней формой русофобии, имеют совсем другие амбиции», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, финны предпочли бы создавать образ страны, ведущей «осторожную и даже взвешенную политику». «Именно поэтому Хельсинки не выражает безоговорочную поддержку Украине, чего не скажешь о Прибалтике», – рассуждает спикер.

    «Более того, нынешняя динамика украинского конфликта пугает финнов, отсюда и риторика о серьезных нарушениях при падении БПЛА. Да, в стране есть президент, но страна парламентская, поэтому оценивать стоит в первую очередь позицию премьера», – считает он.

    В заключении Ткаченко допустил, что Хельсинки передаст свое недовольство и «сделает какое-то замечание» представителям Украины из-за упавшего беспилотника. «Вероятно, будут использованы дипломатические или военные каналы. Однако, скорее всего, это будет сделано непублично», – резюмировал политолог.

    Ранее военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине, информацию о втором пока не раскрыли. Военные уточнили, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196.

    Между тем, премьер-министр страны Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    29 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    @ Sasu Makine/Lehtikuva/imago-images/TASS
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Армянская диаспора видит, как в Армении происходят гонения на церковь. Поэтому сегодня священнослужителям Армянской апостольской церкви особенно важно выказать свою поддержку верующим, сказал газете ВЗГЛЯД настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян. В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви.

    «Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста». По его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек.

    Собеседник отметил, что Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.

    Со сцены к собравшимся обратились местные депутаты, священники, а также выступили творческие коллективы. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – добавил Тертерян.

    Многочисленность акции показала, что «невозможно по-настоящему навредить церкви», резюмировал священнослужитель.

    В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин.

    Неделю назад аналогичная акция состоялась в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между властями Армении и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    в то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    30 марта 2026, 09:43 • Новости дня
    «Единая Россия» включила в новую программу ремонт 800 студенческих общежитий

    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    В новую Народную программу партии «Единая Россия» включат масштабную инициативу по капитальному ремонту 800 студенческих общежитий с учетом потребностей студентов и семей.

    Предложение о ремонте 800 студенческих общежитий будет реализовано в рамках новой Народной программы партии. Его презентовали на форуме в Ростовской области, а также поддержали участники онлайн-обсуждения через сайт естьрезультат.рф. Сейчас по всей России действует около 3,3 тыс. общежитий, где живет почти миллион студентов, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    В 2022-2025 годах капитальный ремонт уже прошел в 629 общежитиях, где проживают около 200 тыс. студентов, благодаря финансированию, предусмотренному партией в бюджете. Контроль качества работ ведется совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России», которые собирают обратную связь от студентов и выезжают на объекты вместе с представителями вузов.

    По инициативе партии Минобрнауки утвердило стандарт капитального ремонта, предусматривающий отдельную инфраструктуру для студентов с ограниченными возможностями и семей. Эту инициативу ранее поддержал президент России Владимир Путин. В 2026 году планируется отремонтировать еще 56 общежитий.

    Первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга подчеркнул, что почти половина общежитий построена до 1970-х годов и нуждается в капитальном ремонте.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев отметил, что программа ремонта направлена не только на обновление зданий, но и на создание современных и комфортных условий для студентов. По его словам, это вклад в качество образования и будущее молодых людей.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    30 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков

    В Иране казнили организаторов беспорядков из группировки «Моджахедин-э Хальк»

    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор двум участникам январских беспорядков, которых обвинили в терактах и нападении с гранатометом.

    Двое участников антиправительственных выступлений, связанных с террористической группировкой «Моджахедин-э Хальк», запрещенной в Иране, были казнены в исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По его данным, утром 30 марта осужденных повесили после завершения следствия и судебных разбирательств.

    По информации Tasnim, суд признал их виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После рассмотрения дела оба получили смертный приговор, который затем подтвердил Верховный суд Ирана.

    Массовые волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса риала и быстро охватили большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявлял глава МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы, а в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

    По словам Арагчи, к 23 января общее число погибших достигло 3 117 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

    Ранее в Иране трех участников январских протестов казнили за убийство двух сотрудников сил правопорядка.

    А в январе в разных регионах Ирана полиция задержала более 200 человек, причастных к массовым беспорядкам.

    17 марта на юге страны по подозрению в работе на США и Израиль власти задержали 55 человек.

    29 марта 2026, 19:39 • Новости дня
    Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

    Tекст: Ольга Иванова

    Транспортная полиция заинтересовалась видео, на котором народный артист Филипп Киркоров курит в здании аэропорта Барнаула после прилета на Алтай.

    Сотрудники транспортной полиции Алтайского края начали проверку после появления видео с народным артистом России Филиппом Киркоровым, который курил в здании аэропорта Барнаула, передает РИА «Новости». На кадрах, снятых местным жителем, Киркоров закурил прямо в помещении аэропорта после прилета на Алтай, где у него был запланирован концерт на площадке «Титов Арена».

    В транспортной полиции отметили: «По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка». Пока неизвестно, когда будет вынесено решение по делу и какова сумма штрафа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту. Пользователи социальных сетей выразили недовольство из-за нарушения запрета на курение в общественных местах.

    Филипп Киркоров связался со службами аэропорта Барнаула для оплаты штрафа за курение в неположенном месте.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Поддубный сообщил об ударе ВС России по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    30 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии

    Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии украинские БПЛА могли быть запущены из Балтийского моря

    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти Финляндии, скорее всего, знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели. Более того, возможно, пуски аппаратов осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее в Хельсинки объяснили, что военные не сбили украинские дроны, так как они не представляли опасности.

    «Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.

    Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.

    Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил эксперт.

    Ранее власти Финляндии объяснили, что не сбили украинские дроны в районе Коуволы, так как те не представляли непосредственной опасности. Как заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение о применении огня не принималось, в том числе во избежание сопутствующего ущерба.

    «Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», – отчитался финский министр обороны Антти Хаккянен.

    Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от города Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов был идентифицирован как украинский AN196. Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По его словам, БПЛА не были сбиты – они упали самостоятельно.

    Финские власти предупредили, что активность дронов в окрестностях страны, скорее всего, продолжится, передает Bloomberg. Напомним, Финляндия заняла четвертое место в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    30 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима

    Религиовед Лункин: Израиль не пустил патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня по политическим причинам

    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    @ IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее Израиль после скандала открыл доступ в храм кардиналу Пьербаттисту Пиццабалле на фоне международного давления.

    «Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня по соображениям безопасности – достаточно странный аргумент. В Израиле на протяжении многих десятилетий сохраняются угрозы обстрелов, периодически обостряясь, как сейчас. Тем не менее верующие всегда приходили на католические службы», – отметил религиовед Роман Лункин.

    «Если у Нетаньяху были претензии к массовости католической делегации, то можно было допустить их к святыням в усеченном составе. Но израильские власти, судя по всему, даже не вышли на диалог по данному вопросу. К тому же сейчас в непосредственной близости от храма явно происходит массовое скопление местных жителей и паломников», – продолжил собеседник.

    «Думаю, поведение Тель-Авива объясняется политическими мотивами. Кардинал Пиццабалла был одним из кандидатов на пост понтифика, он регулярно выступает с миротворческих позиций в контексте палестино-израильского конфликта. Сам папа римский Лев XIV, по мнению Нетаньяху, в своих заявлениях допускает перекос в сторону поддержки Палестины. В ответ премьер Израиля создает трудности своим идеологическим оппонентам», – напомнил спикер.

    «У России в этой ситуации есть риск остаться без Благодатного огня скорее из-за проблем с логистикой и невозможностью привезти святыню через Дубай или Катар. Но, думаю, власти стран найдут решение. В политическом поле у Москвы и Тель-Авива хорошие отношения», – пояснил эксперт.

    «К тому же в России активно работают такие негосударственные организации, как Фонд Андрея Первозванного и Императорское православное палестинское общество. Они имеют возможность решать множество вопросов напрямую с израильскими коллегами в рамках так называемой непубличной дипломатии», – резюмировал Лункин.

    Ранее израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике церкви.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму в Иерусалиме, куда они направлялись в частном порядке без признаков процессии или церемониального действия. Церковные деятели были вынуждены повернуть назад.

    «Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», – отметили в латинском патриархате. По мнению представителей церкви, запрет ничем не обоснован, нарушает принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметила, что решение было принято «из соображений безопасности». «Иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм для проведения утренней мессы. Никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», – подчеркивается в заявлении. Представители израильских властей добавили, что понимают важность недели перед Пасхой для христиан.

    Поддержку позиции католической стороны выразили премьеры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Кароль Навроцкий. Действия израильских властей раскритиковали также сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и посол США в Израиле Майк Хакаби, сообщает The Hill.

    В итоге в понедельник Нетаньяху распорядился предоставить Пиццабалле немедленный и неограниченный доступ к храму Гроба Господня. «Как только я узнал об инциденте с кардиналом, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению», – заявил он.

    30 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский в резкой форме отреагировал на высказывание главы Rheinmetall о самодельных дронах, сравнив руководство концерном с возможностями украинских домохозяек.

    Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывание главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Политика Страны».

    Генеральный директор немецкой оборонной компании ранее заявил, что украинские дроны – это «работа домохозяек».

    Зеленский в ответ подчеркнул: «Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что производство беспилотников на Украине носит кустарный характер и лишено инноваций.

    Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    30 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный транспортник Ан-132 уничтожен в результате артиллерийского обстрела авиабазы в Ираке, сообщило Минобороны арабской страны.

    Военный транспортный самолет Ан-132 ВВС Ирака был уничтожен в результате удара по авиабазе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

    В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.

    30 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ
    @ Cpl. Mya Seymour/U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press
    @ Cpl. Mya Seymour/U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские власти не стали открывать огонь по украинским беспилотникам, упавшим в районе города Коувола, поскольку они не представляли непосредственной угрозы, заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен.

    Финский истребитель опознал один из дронов, однако решение об открытии огня так и не приняли, сказал Херранен, передает «Лента.ру» со ссылкой на пишет Iltalehti.

    Генерал уточнил, что отказ от применения оружия был связан, в том числе, с риском сопутствующего ущерба. Финские военные, по его словам, не сочли беспилотники непосредственной угрозой.

    При этом глава минобороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что власти страны относятся к этому «очень серьезно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил об отказе сбивать нарушивший воздушное пространство страны беспилотник из-за опасений эскалации с Россией.

    30 марта 2026, 02:05 • Новости дня
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Анализ спутниковых снимков показал масштабное строительство автомобильных и железных дорог в Новороссии с 2022 по 2025 год, сообщает Reuters.

    Анализ спутниковых снимков и официальных документов показал масштабное строительство транспортной инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 2022 по 2025 годы. За этот период построено, отремонтировано или модернизировано несколько тысяч километров железных дорог и автомагистралей в новых российских регионах, передает Reuters.

    Агентство отмечает, что Москва активно финансирует развитие транспортных и торговых маршрутов, включая возведение автодороги «Азовское кольцо» протяженностью 1400 км вокруг Азовского моря. Магистраль интегрирует трассы новых регионов с Крымом и остальной частью России.

    Строительство включает также развитие железных дорог Новороссии, ключевым проектом которой стал путь, который соединит Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области, обеспечив транспортную связность с Крымом и другими российскими регионами.

    Были модернизированы морские порты в Мариуполе и Бердянске, в том числе с проведением дноуглубительных работ для приема крупнотоннажных судов. По словам местных докеров, движение судов с зерном и углем в Мариуполе заметно возросло в последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов. Власти пообещали досрочно ввести в строй транспортный обход Мариуполя. В марте 2026 года глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России доложил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря.

    В июне 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Донбасса и Новороссии с 2022 года были восстановлены или построены около 23 тыс. объектов, среди которых жилые дома, школы, больницы и объекты инфраструктуры. Было отремонтировано более 5,4 тыс. км автодорог. Глава государства подчеркнул, что в их числе участки трассы «Новороссия», которая связала Крым с остальной страной по сухопутному коридору.

    30 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    @ ЦОС ФСБ РФ
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург был лишен аккредитации за попытки получить чувствительную экономическую информацию и должен покинуть Россию в ближайшие две недели, сообщает в понедельник ФСБ.

    ФСБ сообщила, что второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус был лишен аккредитации за разведывательно-подрывную деятельность, сообщает РИА «Новости».

    Ведомство отметило, что дипломат пытался получить чувствительную информацию в области экономики, встречаясь с российскими экспертами на неофициальных встречах. В ходе контрразведывательной работы спецслужбы установили, что при получении разрешения на въезд в страну Ренсбург умышленно указал ложные сведения, нарушив российское законодательство. Также ФСБ выявила признаки проведения дипломатом действий, угрожающих безопасности России.

    В результате МИД России во взаимодействии с профильными ведомствами принял решение о лишении Янсе Ван Ренсбурга аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

    ФСБ предупредила граждан о необходимости воздерживаться от несогласованных с МИД встреч с британскими дипломатами, поскольку под дипломатическим прикрытием могут находиться сотрудники спецслужб. ФСБ подчеркнула, что подобные контакты могут привести к уголовной ответственности.

    Ранее временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в МИД России.

    До этого ФСБ России выявила двух британских шпионов Алкеша Одедру и Майкла Скиннера, работавших под прикрытием посольства в Москве.

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора за участие в разведывательно-подрывной деятельности и указание ложных данных при въезде.

    Ранее МИД России по предоставленным ФСБ документам прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела британского посольства в Москве из-за признаков разведывательной деятельности.

    30 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян

    В МИД предупредили о схемах спецслужб США по выманиванию россиян за границу

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США применяют мошенническую схему с тем, чтобы выманить россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями, рассказали дипломаты ведомства.

    «Следует также учитывать, что спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», – рассказали в МИД РИА «Новости».

    Днем ранее МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.


