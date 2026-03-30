В Италии из гроба похитили голову модели с российскими корнями

Tекст: Алексей Дегтярёв

Речь идет о хищении головы из гроба на кладбище города Строцца, где Дженини похоронили после убийства бывшим партнером в октябре 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую прессу.

Неизвестные проникли во временную могилу и вскрыли гроб, который собирались перенести в семейную часовню. Работники кладбища заметили несколько незатянутых винтов и следы силиконового герметика по краям крышки.

По версии правоохранителей, исполнитель мог быть не один, так как ему пришлось перемещать тяжелый гроб. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, однако часть материала могла быть автоматически удалена.

Семья погибшей не получала угроз и требований, но адвокат родственников не исключил, что преступление совершил человек, одержимый личностью Дженини. Ранее Corriere di Bergamo писала, что 29-летняя Дженини была внучкой эмигрантки из России, изучала русский язык и задумывалась о получении российского гражданства.

В 2024 году в итальянской провинции Беневенто житель городка Паннарано обезглавил спящего старшего брата и выбросил его голову из окна.