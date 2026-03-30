В Грузии резко выросли цены на электроэнергию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Минимальное повышение цен в зависимости от объемов потребления – 17,93%, максимальное – 33,94%.

В частности, в Тбилиси стоимость киловатта увеличится на пять тетри (1,85 цента). Теперь тбилисцы, потребляющие более 300 киловатт, будут платить свыше 28 тетри за каждый киловатт (10,3 цента).

Это решение комиссии уже подверглось резкой критике оппозиции.

Член партии «Лело – Сильная Грузия» Тазо Датунашвили заявил, что граждан страны «теперь ожидает катастрофический рост цен на все».

В Национальной комиссии решение объяснили «зависимостью от импорта и ростом цен на электроэнергию в мире», а также заявили, что теперь отрасль «должна стать более привлекательной для инвесторов».

Также рост тарифов, утверждают в комиссии, позволит поэтапно привести в порядок энергосистему и снизить аварийные отключения.

В год Грузия потребляет около 15 млрд киловатт, к 2030 году этот показатель, как планируется, вырастет до 22 миллиардов.

Что касается импорта, то Грузия в основном получает электроэнергию из России, Турции, Армении и Азербайджана.

Суммарные поставки электроэнергии из РФ в Грузию по итогам 2025 года составили 11,5 млн долларов.