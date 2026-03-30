    30 марта 2026, 14:40 • Новости дня

    Цыбульский предложил снизить пошлины для экспортеров леса и рыбы

    Цыбульский призвал создать преференции для экспорта леса и рыбы Поморья

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил ввести специальные таможенные режимы для увеличения экспорта региональных товаров, включая лес и морепродукты.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой установить преференциальные таможенные режимы для российских регионов на потенциально важных для них внешних рынках, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что в настоящее время тарифная политика на таких рынках в отношении российских импортеров часто оказывается строже, чем для конкурентов из других стран.

    Губернатор подчеркнул, что для Архангельской области ключевыми направлениями экспорта могут стать лесопромышленный комплекс, а также рыба и морепродукты. Он уверен, что снижение пошлин позволит региону нарастить экспорт и усилить свои позиции на международных рынках.

    Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским отметил снижение показателей промышленного производства в регионе.

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.


    30 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».

    Майор Николай Терехин – советский летчик-истребитель, участник боев на Халхин-Голе и участник Великой Отечественной войны, один из немногих асов, трижды совершивших воздушный таран. Причем дважды – в одном бою: когда закончился боекомплект, он сбил бомбардировщик «Юнкерс -88», а затем поврежденной машиной еще один такой же самолет. Командовал истребительным авиаполком на Калининском, Волховском и Северо-Западном фронтах, всего совершил около 250 боевых вылетов и уничтожил 17 вражеских машин. Погиб в воздушном бою над Новгородской областью 30 декабря 1942 года. 
    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    30 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков пообещал на ПМЭФ содержательное выступление Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и выступит с содержательной речью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Разумеется. Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме. В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», – сказал Песков ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов. Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках и объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.


    29 марта 2026, 16:47 • Новости дня
    Михалков сообщил о сомнениях Путина по возвращению Ефремова на сцену

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высказывал сомнения по поводу возвращения актера Михаила Ефремова на сцену, рассказал режиссер Никита Михалков.

    «Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были… Владимир Владимирович спросил: «Ты берешь на себя ответственность? » … И это произошло. Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно», – заявил Михалков, передает РИА «Новости».

    Постановка, в которой дебютировал Ефремов после перерыва, создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Над сценической версией работали Никита Михалков и Александр Адабашьян, а художником-постановщиком стал Юрий Купер. Партнершей Ефремова на сцене выступила Анна Михалкова.

    Продолжительность спектакля составляет два часа. Главные герои – бывшие супруги, которые после долгой разлуки за один вечер обсуждают старые обиды, признания и воспоминания. В постановке используются современные технические возможности театра – например, видео, которые записывает герой, транслируются на большие экраны в зале.

    В сентябре Михалков представил Ефремова актером театра «Мастерская 12».

    Ранее режиссер проекта Сергей Кальварский сообщил, что проект нового сериала с актером Михаилом Ефремовым в главной роли находится в работе, съемки планируется провести в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущая Екатерина Стриженова показала Михаила Ефремова без грима после премьеры спектакля «Без свидетелей».

    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    29 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: Россия была бы в надежных руках при победе Говорухина на выборах
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин высоко оценил режиссера Станислава Говорухина, заявив, что Россия была бы в надежных руках, если бы тот победил на выборах 2000 года.

    Путин на праздновании 80-летия Говорухина напомнил: «В 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации. Ну результат известен». Кадры с мероприятия были впервые опубликованы журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что если бы граждане тогда выбрали Говорухина, страна оказалась бы в надежных руках. Путин отметил, что несмотря на отсутствие административного опыта, у режиссера были «порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству».

    Станиславу Говорухину в этом году могло бы исполниться 90 лет. Он снял множество художественных фильмов и в трудные времена для страны занимался документальным кино. В 2011 году Говорухин возглавил предвыборный штаб Путина, когда тот баллотировался в президенты.

    Ранее Путин сообщил, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Напомним, Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.

    28 марта 2026, 13:44 • Новости дня
    Путин рассказал о значении поддержки со стороны Говорухина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин признал, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о значении поддержки режиссера Станислава Говорухина, передает . Фрагмент с откровениями главы государства был показан в фильме «Народный избранник. Говорухину 90 лет» в эфире канала «Россия-24». Путин рассказал, что для него было большой честью знакомство с Говорухиным и тот факт, что режиссер возглавил его избирательный штаб в 2011 и 2012 годах, стал неожиданностью.

    «Для меня это было большой честью. Возглавил избирательный штаб в 2011 и 2012 годах. Неожиданное было для меня с его стороны решение. Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека многое значила для меня», – сказал президент.

    Путин отметил, что при личном знакомстве узнал о Говорухине много нового, поскольку до этого не был с ним близко знаком. Российский лидер подчеркнул, что Станислав Говорухин был не только талантливым режиссером, но и настоящим патриотом, человеком бескорыстным и преданным России.

    «Выяснилось, что, кроме своего таланта, режиссерского, творческого таланта Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он человеком был абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо», – добавил Путин.

    Станислав Говорухин был известным режиссером, сценаристом и политическим деятелем. Среди его работ – фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», а также сценарии к лентам «Русский бунт» и «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 по 2018 год и занимал пост председателя комитета по культуре. Он родился 29 марта 1936 года, скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

    Ранее Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.


    28 марта 2026, 03:42 • Новости дня
    Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России

    Tекст: Антон Антонов

    Во время открытия обновленного Азербайджанского театра в Дербенте девочка из Дагестана Сура Шахмарданова выступила перед президентом России Владимиром Путиным со стихотворением о единстве народов страны.

    «Год единства народов России – вот это да!/Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна./Традиции предков звучат над огромной страной,/и каждый народ сохраняет свой голос живой./Здесь песни и танцы летят, словно шум родников,/а дружба сильнее мечей и штыков», – продекламировала девочка.

    Шахмарданова назвала открытие обновленного театра долгожданным событием и выразила надежду, что это культурное событие укрепит дружбу и вдохновит людей. Президент России поблагодарил девочку за ее выступление и поддержал ее аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте. Он заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана. Путин подчеркнул, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны. Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России.

    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    AD: Путин словами о кризисе с ЕС указал на противоречивую политику Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента России Владимира Путина о кризисе между Москвой и европейскими странами обнажило двойственность действий Евросоюза, сообщает L' AntiDiplomatico.

    Как сообщает L' AntiDiplomatico, заявления Владимира Путина о кризисе в отношениях между Россией и странами Европы выявили противоречивость европейской политики, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Европа, несмотря на беспрецедентный энергетический кризис, продолжает курс на длительное противостояние с Россией, что приводит к серьезным структурным трудностям в экономике и промышленности.

    Журналисты отмечают, что, поддерживая Киев, ЕС не имеет четкого плана по завершению конфликта на Украине, а нарастающий кризис все сильнее бьет по европейской экономике. Автор публикации подчеркивает: «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления».

    Издание указывает, что Москва в такой ситуации действует по двойной логике: с одной стороны, оставляя открытой возможность для диалога, а с другой – укрепляя свои позиции на местах, чтобы усилить свои переговорные возможности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис и произошло это произошло не по вине Москвы.

    27 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости мгновенной реакции Росгвардии на актуальные угрозы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном Дню войск национальной гвардии России, заявил о необходимости мгновенной реакции Росгвардии на многочисленные угрозы.

    Президент отметил, что под защитой Росгвардии находятся стратегические объекты, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах и инфраструктура, значимая для государственного управления, экономики и стабильного энергоснабжения по всей стране, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что сегодня здесь нужны дополнительные усилия. Совместно с вооруженными силами, коллегами из других профильных ведомств, региональными и местными органами власти нужно без промедления реагировать на актуальные угрозы. Их много. И вы об этом знаете», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии Виктору Золотову.

    Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    27 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Путин отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    В ходе торжественного вечера, посвященного десятилетию Федеральной службы войск национальной гвардии России, он выделил роль ведомства в противодействии угрозам, передает РИА «Новости».

    «Отмечу особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с преступностью в целом, включая ее наиболее опасные проявления, организованные группировки, наркобизнес», – заявил президент.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    Глава государства вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову.

    29 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин поздравил ОКР со 115-летием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет РФ со 115-летием, отметив, что Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрождённых Олимпийских играх, дважды принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    Он отметил, что этот юбилей – повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял её победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоёвывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призёров.

    «Отрадно, что и сегодня ОКР вносит поистине уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, в продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минспорта и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил о планах России подать заявки на проведение третьей летней и третьей зимней Олимпийских игр.

    Президент Владимир Путин на встрече с Дегтяревым подтвердил готовность страны принимать престижные международные соревнования с достойными призовыми фондами.

    Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поддержал выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

    30 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокая награда присуждена Буре за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

    Павел Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, начинал профессиональную карьеру хоккеиста в московском ЦСКА, где дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя 702 матча и забросив 437 шайб. За выдающуюся скорость на льду он получил прозвище «Русская ракета».

    В составе сборной России Буре завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано и бронзу Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также становился чемпионом мира в 1990 году. В 2012 году его имя было включено в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

    Ранее Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы. Он также присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    29 марта 2026, 06:38 • Новости дня
    Путин распорядился передать акции издательства «Музыка» фонду «Талант и успех»

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение полугода образовательный фонд «Талант и успех» получит более десяти тыс. акций издательства «Музыка» в качестве имущественного взноса, о чем говорится в указе президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в течение шести месяцев 10 849 обыкновенных именных акций акционерного общества «Издательство Музыка» из федеральной собственности образовательному фонду «Талант и успех».

    «В целях развития образования в области музыкального искусства постановляю <...> принять предложение правительства Российской Федерации о передаче образовательному фонду «Талант и успех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 10 849 обыкновенных именных акций акционерного общества «Издательство «Музыка», – сказано в документе, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


    28 марта 2026, 11:14 • Новости дня
    Белгородской и Курской областям выделены средства на поддержку жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России выделили более 340 млн руб. на поддержку жителей Белгородской и Курской областей, включая компенсации за утраченное имущество и помощь беженцам.

    Правительство России выделило Белгородской и Курской областям более 340 миллионов рублей на поддержку жителей, сообщает пресс-служба кабмина. Из резервного фонда будет направлено свыше 300 миллионов рублей Белгородской области для оказания единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим.

    Такая мера позволит выплатить компенсации гражданам, которые полностью или частично утратили имущество первой необходимости. Также распоряжение правительства предусматривает выделение более 40 миллионов рублей Курской области. Эти средства пойдут на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения. Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года.

    По данным пресс-службы правительства, с 2022 по 2025 годы на размещение и питание людей в Белгородской и Курской областях было направлено около 49 миллиардов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Кроме того, размер компенсации по «земским» программам в приграничье будет увеличен до двух млн рублей с 2027 года.

    Позже жителям приграничных районов Курской области начали перечислять средства по новым жилищным сертификатам, для чего из федерального бюджета выделено более 13 млрд рублей.


