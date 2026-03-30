Financial Times сообщила о запрете захоронений в пустующих китайских квартирах

FT: Китайские власти запретят хоронить в пустующих квартирах многоэтажных домов

Tекст: Мария Иванова

В Китае с ближайшего вторника вступает в силу закон, запрещающий захоронения умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

В публикации подчеркивается: «Китай усиливает меры против семей, которые предпочитают хоронить умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов, так называемых квартирках для праха, вместо того чтобы платить за места на кладбищах. Во вторник вступит в силу новый закон, запрещающий такую практику».

По данным издания, все больше семей выбирают квартиры в качестве альтернативы традиционным кладбищам из-за высокой стоимости участков для захоронения. Газета отмечает, что расходы на кладбищенское место стали практически непосильными для большинства граждан.

В материале также приводятся данные страховой компании SunLife за 2020 год. Согласно этим подсчетам, средняя стоимость похорон в Китае составляет около 37 375 юаней, или примерно 5,4 тыс. долларов, что делает этот показатель вторым по величине в мире после Японии.

