    30 марта 2026, 14:44 • Новости дня

    Израильская армия нанесла удар по ячейке ХАМАС в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля нанесла удар по ячейке палестинского движения ХАМАС, которая действовала в северной части сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.

    По информации пресс-службы израильской армии, в ночь на понедельник военные обнаружили вооруженную террористическую группу ХАМАС в этом районе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что после обнаружения террористов армия нанесла по ним удар и ликвидировала членов группы, чтобы устранить угрозу для своих военнослужащих.

    Ранее вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе, что привело к возгоранию резервуара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке с началом взаимных ударов по инфраструктуре энергетики вступил в новую фазу.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    30 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор двум участникам январских беспорядков, которых обвинили в терактах и нападении с гранатометом.

    Двое участников антиправительственных выступлений, связанных с террористической группировкой «Моджахедин-э Хальк», запрещенной в Иране, были казнены в исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По его данным, утром 30 марта осужденных повесили после завершения следствия и судебных разбирательств.

    По информации Tasnim, суд признал их виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После рассмотрения дела оба получили смертный приговор, который затем подтвердил Верховный суд Ирана.

    Массовые волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса риала и быстро охватили большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявлял глава МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы, а в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

    По словам Арагчи, к 23 января общее число погибших достигло 3 117 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

    Ранее в Иране трех участников январских протестов казнили за убийство двух сотрудников сил правопорядка.

    А в январе в разных регионах Ирана полиция задержала более 200 человек, причастных к массовым беспорядкам.

    17 марта на юге страны по подозрению в работе на США и Израиль власти задержали 55 человек.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    30 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима

    Религиовед Лункин: Израиль не пустил патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня по политическим причинам

    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее Израиль после скандала открыл доступ в храм кардиналу Пьербаттисту Пиццабалле на фоне международного давления.

    «Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня по соображениям безопасности – достаточно странный аргумент. В Израиле на протяжении многих десятилетий сохраняются угрозы обстрелов, периодически обостряясь, как сейчас. Тем не менее верующие всегда приходили на католические службы», – отметил религиовед Роман Лункин.

    «Если у Нетаньяху были претензии к массовости католической делегации, то можно было допустить их к святыням в усеченном составе. Но израильские власти, судя по всему, даже не вышли на диалог по данному вопросу. К тому же сейчас в непосредственной близости от храма явно происходит массовое скопление местных жителей и паломников», – продолжил собеседник.

    «Думаю, поведение Тель-Авива объясняется политическими мотивами. Кардинал Пиццабалла был одним из кандидатов на пост понтифика, он регулярно выступает с миротворческих позиций в контексте палестино-израильского конфликта. Сам папа римский Лев XIV, по мнению Нетаньяху, в своих заявлениях допускает перекос в сторону поддержки Палестины. В ответ премьер Израиля создает трудности своим идеологическим оппонентам», – напомнил спикер.

    «У России в этой ситуации есть риск остаться без Благодатного огня скорее из-за проблем с логистикой и невозможностью привезти святыню через Дубай или Катар. Но, думаю, власти стран найдут решение. В политическом поле у Москвы и Тель-Авива хорошие отношения», – пояснил эксперт.

    «К тому же в России активно работают такие негосударственные организации, как Фонд Андрея Первозванного и Императорское православное палестинское общество. Они имеют возможность решать множество вопросов напрямую с израильскими коллегами в рамках так называемой непубличной дипломатии», – резюмировал Лункин.

    Ранее израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике церкви.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму в Иерусалиме, куда они направлялись в частном порядке без признаков процессии или церемониального действия. Церковные деятели были вынуждены повернуть назад.

    «Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», – отметили в латинском патриархате. По мнению представителей церкви, запрет ничем не обоснован, нарушает принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметила, что решение было принято «из соображений безопасности». «Иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм для проведения утренней мессы. Никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», – подчеркивается в заявлении. Представители израильских властей добавили, что понимают важность недели перед Пасхой для христиан.

    Поддержку позиции католической стороны выразили премьеры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Кароль Навроцкий. Действия израильских властей раскритиковали также сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и посол США в Израиле Майк Хакаби, сообщает The Hill.

    В итоге в понедельник Нетаньяху распорядился предоставить Пиццабалле немедленный и неограниченный доступ к храму Гроба Господня. «Как только я узнал об инциденте с кардиналом, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению», – заявил он.

    30 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США объявил о согласии Ирана предоставить проход 20 нефтяным судам через Ормузский пролив, назвав это знаком уважения.

    Иран согласился разрешить проход еще 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив, заявил Трамп, передает The New York Times.

    По его словам, это является «данью уважения» Соединенным Штатам и свидетельствует о возможном прогрессе в переговорах о завершении военного конфликта в регионе.

    Американский лидер сообщил журналистам на борту Air Force One, что решение Тегерана пойти на такие уступки связано как с прямыми, так и с косвенными переговорами между странами. Он особо подчеркнул, что разрешение на проход судов – это признак уважения со стороны Ирана.

    В то же время эксперты отмечают, что возможность Тегерана регулировать экспорт нефти через узкий 34-километровый пролив скорее подчеркивает значимость контроля Ирана над этим маршрутом. Ранее Трамп заявлял, что не особо интересуется поставками нефти через пролив, поскольку основная часть идет в Азию и Европу, а не в США.

    Не уточняется, куда именно направляются эти 20 танкеров, однако основными покупателями иранской нефти остаются Китай и Индия. На прошлой неделе Иран разрешил проход еще 10 подобных судов, шаг, который Трамп также назвал признаком прогресса.

    Президент США также заявил, что американская сторона добилась «смены режима» в Иране, объясняя это гибелью прежних лидеров страны, включая аятоллу Али Хаменеи. Однако, как отмечает издание, фактическая власть по-прежнему принадлежит Исламскому революционному гвардейскому корпусу и высшему духовенству, а изменились только персоналии руководства.

    Переговоры между США и Ираном пока проходят без прямых встреч. По данным газеты, Тегеран выдвигает ряд условий – от выплаты компенсаций до признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом и снятия санкций, чтобы продолжить диалог с Вашингтоном.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    29 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что базы Соединенных Штатов в Персидском заливе не справились с защитой партнеров.

    Американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива, не смогли обеспечить безопасность своих союзников, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул: «Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"». По его словам, это свидетельствует о снижении реального влияния США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме.

    30 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    Tекст: Вера Басилая

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для контроля поставок нефти через Ормузский пролив, включая структуру сборов, сообщает Reuters.

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению потоками нефти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    По информации Reuters, эти страны также обратились к Пакистану с предложением присоединиться, однако, по словам другого источника, Исламабаду официально ничего не предлагали, и страна не собирается участвовать в инициативе.

    Обсуждение создания консорциума велось с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир, как сообщают источники, регулярно поддерживает контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Ранее Reuters информировал, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали в Исламабаде возможные меры по урегулированию конфликта между США и Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Таиланд провел переговоры с Ираном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    30 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Шаиб-12» при ударе по базе США в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия Ирана впервые применила ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория, находящуюся рядом с аэропортом Багдада, сообщили СМИ.

    Как пишет IRIB со ссылкой на источник в Ираке, удар был нанесен ракетами, оснащенными мощными фугасными боеголовками, передает RT.

    По словам источника, «атака на американскую террористическую базу Виктория недалеко от багдадского аэропорта в иракской столице... была осуществлена... с использованием ракет «Шаиб-12» с фугасными боеголовками, которые впервые появились на поле боя».

    Ранее сообщалось, что Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов.

    В понедельник WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    По словам Багаи, государства региона достаточно мудры, чтобы не позволить украинскому лидеру заключать сделки, наносящие ущерб их интересам. Дипломат отметил, что Зеленский за четыре года подверг Украину разрушительной войне и создал трагедии для украинского народа, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что попытки увязать конфликт на Украине с действиями сионистского режима и США против Ирана являются серьезной ошибкой. Он выразил уверенность, что страны Ближнего Востока не попадутся в такую ловушку, и поблагодарил их представителей за отказ участвовать в антииранских инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности между Киевом и ОАЭ по сотрудничеству в оборонной сфере. Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала, может ли глава киевского режима реально предложить арабским монархиям то, что им действительно нужно, и зачем ему самому подобные сделки.


    30 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки США и Израиля подорвать иранскую государственность, к чему они стремились на первичном этапе своей военной операции, не достигли цели, вопреки их ожиданиям, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «По всем признакам, и Соединенные Штаты, и Израиль, по крайней мере, на начальном этапе ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось. Теперь можно это констатировать», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ульянов добавил, что иранское общество и система государственного управления оказались «гораздо более живучими и устойчивыми, чем ожидали в США и Израиле».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран стал атаковать военные цели на территории Израиля и объекты США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном. Ульянов выразил надежду на реакцию США и Израиля на заявление МАГАТЭ. Иран раскрыл масштаб разрушений от ударов США и Израиля.

    30 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Новая ракета США в первый день войны поразила спортзал и школу в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первый день войны США и Израиля с Ираном американская баллистическая ракета поразила спортзал и начальную школу рядом с военным объектом в южном городе Ламард.

    Удар США по городу Ламард на юге Ирана пришелся по спортивному залу и начальной школе рядом с объектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пишет New York Times.

    По данным иранских властей, в Ламарде погибли не менее 21 человека, еще около 100 были ранены; в тот же день крылатая ракета Tomahawk поразила школу в городе Минаб, где, по местным данным, были убиты 175 человек.

    Анализ видеозаписей и фотографий, а также выводы военных экспертов указывают, что по Ламарду ударила новейшая американская баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью около 640 км. Она подрывается в воздухе и разбрасывает вольфрамовые шарики, это подтверждают характерные пробоины на зданиях спортзала, школы и жилых домов.

    На одной записи видно, как ракета с характерным силуэтом летит над жилым кварталом примерно в 300 м от спортзала и взрывается в воздухе. Камера видеонаблюдения напротив спорткомплекса зафиксировала вспышку над зданием, после чего на кадры попадают частично обрушенная крыша, ожоги стен и изрешеченная площадка.

    В жилом районе взрыв уничтожил бензовоз и повредил магазины и дома, при этом крупных воронок не обнаружено, что также соответствует воздушному подрыву.

    PrSM прошла прототипные испытания только в прошлом году, однако Пентагон уже задействовал ее в первые сутки кампании против Ирана, параллельно публикуя кадры пусков.

    Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что по Ламарду действительно применялась PrSM.

    Эксперты отметили, что по форме ракета напоминает и управляемый реактивный снаряд GMLRS-ER, но его дальность около 150 км, что потребовало бы запуска с территории Ирана, и такой сценарий они сочли крайне маловероятным. PrSM создается как замена комплексу ATACMS и предназначена для поражения живой силы противника и незащищенной техники.

    Иранский представитель в ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в момент удара в спортзале тренировалась женская волейбольная команда, среди погибших были школьницы и тренер. По данным иранских медиа, в числе жертв оказались 10-летняя четвероклассница Хелма Ахмадизаде и пятиклассница Эльхам Заэри, занимавшиеся волейболом, а также тренер Махмуд Наджафи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на обломках ракеты, поразившей начальную школу и военный объект на юге Ирана 28 февраля, эксперты обнаружили характерную американскую маркировку. Анализ New York Times показывал, что удар по школе в Минабе совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР и мог стать результатом ошибки при определении цели американскими военными.

    В ходе операции против Ирана США впервые в боевых условиях применили новейшие баллистические ракеты Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью не менее 500 км.

    30 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    «Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации о комплексе, МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает. Установка не содержит заявленных ядерных материалов», – сказано в сообщении агентства в соцсети Х.

    Напомним, в МАГАТЭ уже выражали обеспокоенность ударами вблизи иранской атомной электростанции «Бушер». По словам главы агентства Рафаэля Гросси, атаки на такие объекты могут привести к серьезному радиационному инциденту, последствия которого могут затронуть как Иран, так и соседние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер». США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.


    30 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    MWM: Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщений о том, что иранские баллистические ракеты и беспилотники уничтожили самолет ВВС США E-3 Sentry с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS) на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, опубликованные видеозаписи с объекта подтвердили это, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    «Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара –  беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

    В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

    «Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.

    30 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Последствия удара Ирана по израильскому химзаводу попали на видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Черные и густые столбы дыма над промышленным районом вздымаются мощными клубами над местами, по которым ударили иранские ракеты, очевидцы на расстоянии смотрят и снимают последствия иранского удара.

    «Дым от попаданий ракет в нескольких районах юга Израиля», – сообщило в Telegram-канале агентство Tasnim, приложив видео.

    «Иран нанес удар по заводу, связанному с израильской военной промышленностью, на юге оккупированных территорий. Этот удар является предупреждением сионистскому режиму о готовности атаковать иранские заводы и предприятия», – сообщило Fars News Agency.

    Ранее Иран атаковал промышленную зону Ротем недалеко от города Димона. Этот военно-промышленный объект является одним из основных предприятий в регионе и включает компании по добыче фосфатов, а также месторождение урана в фосфатной породе и израильский завод по производству аммиака.

    По данным Ynetnews, Иран ударил по южному Израилю так, что последствия ощутимы в Бэар-Шеве в промышленном зоне в Неот-Ховаве.

    «Рабочим рекомендовано укрыться, пока бригады реагируют на утечку химикатов после ракетного удара. Аварийные службы оценивают риски после утечки опасных материалов в промышленной зоне на юге Израиля», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. США и Израиль  атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране.

    29 марта 2026, 21:59 • Новости дня
    Тегеран остался без электричества после атаки США и Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В иранской столице и северных провинциях страны возникли масштабные перебои с электричеством из-за авиаударов по электростанциям.

    Тегеран и несколько северных областей Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля, передает РИА «Новости». По заявлению министерства энергетики страны, удары были нанесены по электростанциям в провинции Тегеран, а также в отдельных районах самого города и в провинции Альборз.

    «Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном иранским агентством Nour News.

    В настоящее время в Иране ведутся работы по восстановлению подачи энергии. Представители министерства энергетики заверили, что специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.


    29 марта 2026, 18:45 • Новости дня
    Офис Нетаньяху объяснил недопуск латинского патриарха в храм заботой о безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла не смог попасть в храм Гроба Господня в воскресенье из-за мер безопасности, связанных с обстрелами, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня был обусловлен исключительно соображениями безопасности, сообщает РИА «Новости». Канцелярия премьер-министра Израиля отметила, что решение приняли на фоне обстрелов, связанных с угрозами со стороны Ирана, и оно не связано с каким-либо злым умыслом.

    В заявлении подчеркивается: «Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности». Представители израильских властей добавили, что понимают важность недели перед Пасхой для христиан.

    В офисе Нетаньяху сообщили, что службы безопасности уже разрабатывают план, который позволит религиозным лидерам проводить богослужения в храме в ближайшие дни. Власти обещают обеспечить возможность проведения всех необходимых церемоний, несмотря на напряжённую ситуацию вокруг безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.


