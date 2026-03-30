NYT сообщила о подготовке «изумительного» соглашения США, Гренландии и НАТО

NYT сообщила о подготовке соглашения США, Гренландии и НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Белый дом совместно с Гренландией и НАТО разрабатывает соглашение, которое, по словам представителей администрации, будет «изумительным для США», передает РИА «Новости».

Подробности проекта пока не раскрываются, однако Белый дом отказался от комментариев относительно связи с тремя лицами, близкими к президенту США, которых датские СМИ подозревают в тайных кампаниях влияния на острове и за которыми, по данным газеты, наблюдает датская разведка.

Речь идет о бывшем советнике министерства энергетики США Дрю Хорне, советнике президента США по Арктике Томасе Дансе и члене Консультативного совета по внутренней безопасности Крисе Коксе. По информации издания, никто из них не скрывался, а их работа сочетала интересы бизнеса и внешней политики, что было характерно для администрации США.

Хорн, в частности, планировал создать в Гренландии крупный центр обработки данных. Данс организовывал визиты на остров для окружения Дональда Трампа и основал некоммерческую организацию, нацеленную на развитие американо-гренландских отношений. Кокс, по сведениям газеты, «проповедовал» свои идеи для Трампа.

Все трое публично заявляли о своих попытках продвинуть американские интересы в Гренландии, активно появлялись на телевидении и в социальных сетях, а также, как отмечает газета, не скрывали и своих личных интересов.

В то же время неназванный источник подтвердил изданию, что датская разведка действительно внимательно следила за Хорном и Дансом.

По словам Хорна и Данса, обвинения в махинациях они считают «чушью».

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Дании приняли участие во всеобщих выборах, где обсуждались вопросы безопасности и отношений с США после заявлений американского президента о Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после того, как ее партия победила на выборах, но не получила парламентское большинство.

На конференции в Мюнхене она отметила невозможность оценить стоимость Гренландии, подчеркнув ее суверенитет и желание жителей самостоятельно определять свое будущее.