Путин отметил снижение промышленного производства в Архангельской области

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, на которой затронул тему промышленного производства в регионе, сообщается на сайте Кремля.

«Я материалы посмотрел перед нашей встречей. Там все-таки промышленное производство – по бумагам, которые у меня есть, – немножко снизилось», – отметил Путин.

Губернатор в ответ пояснил, что небольшое снижение связано с высокой базой прошлого года.

По словам Александра Цыбульского, в прошлом году в регионе зафиксировали рекордный рост промышленного производства почти на 8% выше среднероссийского уровня. На этом фоне текущий год показывает рост всего на 1% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется эффектом высокой базы. Он подчеркнул, что такой результат обусловлен исключительно статистическим фактором, а не ухудшением экономической ситуации в области.

Ранее Путин во время встречи с Александром Цыбульским призвал ускорить расселение жителей из аварийных домов, чтобы «вытащить людей из бараков».