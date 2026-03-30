Еврокомиссия выразила обеспокоенность вторжением украинского дрона в Финляндию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ренье заявил, что европейская комиссия крайне обеспокоена инцидентом с украинским беспилотником, вторгшимся в воздушное пространство Финляндии, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что комиссия внимательно следит за развитием ситуации.

Ранее власти Финляндии сообщили, что два дрона с Украины упали на территории республики. Ренье добавил: «Мы прекрасно осведомлены о произошедшем и очень внимательно следим за ситуацией. Позвольте напомнить, что реагирование на такие вторжения дронов – это прежде всего компетенция государств-членов, и речь идет не о первом подобном случае».

По словам Ренье, на европейском уровне уже были предприняты шаги для усиления возможностей стран ЕС в ответ на такие инциденты. При этом он не стал уточнять, планирует ли Еврокомиссия предпринимать отдельные дипломатические меры в отношении Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен объяснил отказ открывать огонь по украинским дронам отсутствием непосредственной угрозы с их стороны.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.