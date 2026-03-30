Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем

Разговор между Владимиром Путиным и Александром Вучичем состоялся по инициативе сербской стороны, передает Кремль.

Главы государств рассмотрели вопросы стратегического партнерства между Россией и Сербией, особенно в сферах энергетики, нефтегазовой и атомной промышленности. Были затронуты детали подготовки к заседанию Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в апреле.

Александр Вучич поблагодарил Россию за стабильные поставки газа, отметив их важность для энергобезопасности Сербии. Лидеры подробно обсудили ситуацию на Украине и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Президент Сербии поделился своими оценками развития событий на Балканах.

С обеих сторон было подчеркнуто принципиальное значение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН для урегулирования косовского вопроса. Отдельно отмечена необходимость соблюдения прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины согласно Дейтонским соглашениям. Президенты договорились продолжить поддерживать контакты.

Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул особую приверженность России обязательствам перед Сербией и назвал страну братской и дружественной.