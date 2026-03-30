  Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Эксперт сказал, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца
    30 марта 2026, 13:50 • Новости дня

    Нетаньяху распорядился предоставить патриарху доступ к храму Гроба Господня

    Нетаньяху распорядился открыть храм Гроба Господня для патриарха Пиццабаллы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля поручил властям обеспечить латинскому патриарху Пьербаттисте Пиццабалле немедленный и неограниченный доступ в храм Гроба Господня после инцидента с полицией.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился предоставить латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле полный и незамедлительный доступ в храм Гроба Господня, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху добавил, что ранее священникам рекомендовали воздержаться от проведения мессы в храме из-за опасений за их безопасность.

    Канцелярия премьера сообщила, что ограничения были введены из-за угроз ракетных обстрелов, а также отсутствия укрытий в Старом городе Иерусалима. По данным властей, осколки ракет уже не раз падали рядом с храмом Гроба Господня, Стеной Плача и мечетью Аль-Акса.

    Канцелярия израильского премьера ранее заявила о недопуске латинского патриарха Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня по соображениям безопасности.

    Религиовед Роман Лункин связал отказ Израиля пустить патриарха в храм с политическими причинами и идеологическими разногласиями Биньямина Нетаньяху с католическим духовенством.

    Полиция Израиля после встречи с Пиццабаллой сообщила о решении сохранить ограничения на массовые мероприятия и доступ верующих к святыням в Старом городе Иерусалима.

    29 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Армянская диаспора видит, как в Армении происходят гонения на церковь. Поэтому сегодня священнослужителям Армянской апостольской церкви особенно важно выказать свою поддержку верующим, сказал газете ВЗГЛЯД настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян. В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви.

    «Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста». По его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек.

    Собеседник отметил, что Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.

    Со сцены к собравшимся обратились местные депутаты, священники, а также выступили творческие коллективы. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – добавил Тертерян.

    Многочисленность акции показала, что «невозможно по-настоящему навредить церкви», резюмировал священнослужитель.

    В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин.

    Неделю назад аналогичная акция состоялась в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между властями Армении и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    в то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    29 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, говорится в заявлении патриархата.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья: церковные иерархи направлялись к храму без процессии и церемоний, однако были остановлены и вынуждены вернуться, передает РИА «Новости».

    В коммюнике патриархата говорится: «В результате, впервые за столетия, главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим».

    По мнению представителей церкви, запрет на вход патриарха и настоятеля Кустодии Святой Земли стал «явно необоснованной и несоразмерной мерой», нарушающей принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям. Они заявили, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке строго соблюдали все ограничения: были отменены публичные собрания, а пасхальные службы транслировались для верующих по всему миру.

    В патриархате подчеркивают, что запрет «представляет собой в корне ошибочное и поспешное решение, противоречащее основным принципам разумности, свободы вероисповедания и статусу религиозных святынь». По мнению церковного института, такое решение стало препятствием для молитвы в один из самых значимых дней христианского календаря.

    16 марта в Старом городе Иерусалима были обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки и БТР

    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    30 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима

    Религиовед Лункин: Израиль не пустил патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня по политическим причинам

    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    @ IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее Израиль после скандала открыл доступ в храм кардиналу Пьербаттисту Пиццабалле на фоне международного давления.

    «Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня по соображениям безопасности – достаточно странный аргумент. В Израиле на протяжении многих десятилетий сохраняются угрозы обстрелов, периодически обостряясь, как сейчас. Тем не менее верующие всегда приходили на католические службы», – отметил религиовед Роман Лункин.

    «Если у Нетаньяху были претензии к массовости католической делегации, то можно было допустить их к святыням в усеченном составе. Но израильские власти, судя по всему, даже не вышли на диалог по данному вопросу. К тому же сейчас в непосредственной близости от храма явно происходит массовое скопление местных жителей и паломников», – продолжил собеседник.

    «Думаю, поведение Тель-Авива объясняется политическими мотивами. Кардинал Пиццабалла был одним из кандидатов на пост понтифика, он регулярно выступает с миротворческих позиций в контексте палестино-израильского конфликта. Сам папа римский Лев XIV, по мнению Нетаньяху, в своих заявлениях допускает перекос в сторону поддержки Палестины. В ответ премьер Израиля создает трудности своим идеологическим оппонентам», – напомнил спикер.

    «У России в этой ситуации есть риск остаться без Благодатного огня скорее из-за проблем с логистикой и невозможностью привезти святыню через Дубай или Катар. Но, думаю, власти стран найдут решение. В политическом поле у Москвы и Тель-Авива хорошие отношения», – пояснил эксперт.

    «К тому же в России активно работают такие негосударственные организации, как Фонд Андрея Первозванного и Императорское православное палестинское общество. Они имеют возможность решать множество вопросов напрямую с израильскими коллегами в рамках так называемой непубличной дипломатии», – резюмировал Лункин.

    Ранее израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике церкви.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму в Иерусалиме, куда они направлялись в частном порядке без признаков процессии или церемониального действия. Церковные деятели были вынуждены повернуть назад.

    «Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», – отметили в латинском патриархате. По мнению представителей церкви, запрет ничем не обоснован, нарушает принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметила, что решение было принято «из соображений безопасности». «Иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм для проведения утренней мессы. Никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», – подчеркивается в заявлении. Представители израильских властей добавили, что понимают важность недели перед Пасхой для христиан.

    Поддержку позиции католической стороны выразили премьеры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Кароль Навроцкий. Действия израильских властей раскритиковали также сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и посол США в Израиле Майк Хакаби, сообщает The Hill.

    В итоге в понедельник Нетаньяху распорядился предоставить Пиццабалле немедленный и неограниченный доступ к храму Гроба Господня. «Как только я узнал об инциденте с кардиналом, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению», – заявил он.

    29 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ближневосточного турне глава киевского режима Владимир Зеленский посещает страны, с которыми были договоренности о визите, и только с одной его могло не быть вовсе, написал в соцсети журналист Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, – это Израиль», – написал он в соцсети Х.

    Равид сообщает, что Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с Зеленским, но не позвонил и исчез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.


    27 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и Израиль нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в центральной иранской провинции Йезд, сообщила иранская Организация по атомной энергии.

    В заявлении ведомства отмечается: «Завод по производству желтого кека (концентрат урановой руды – прим. ВЗГЛЯД) в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате удара не было зафиксировано выброса радиоактивных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако пострадавших нет благодаря мерам безопасности.

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один.

    Удары рядом с АЭС «Бушер» могут привести к серьезному радиационному инциденту, по мнению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.


    27 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Иран нанес удар по транспортному центру армии Израиля

    Иран атаковал армейский транспортный центр Израиля в Тель-Авиве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки иранских беспилотников был поражен ключевой транспортный объект Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Ирана нанесла удар беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении, озвученном иранской гостелерадиокомпанией, отмечается: «База поддержки и транспортный центр армии сионистского режима (имеется в виду Израиль) в Тель-Авиве подверглись нападению дронов армии Исламской Республики Иран». Подчеркивается, что удар был направлен именно по объекту, обеспечивающему логистику и поддержку израильской армии.

    На данный момент детали последствий атаки не приводятся. Официальных комментариев от израильских властей также пока не поступало.

    Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу командования северного округа израильских войск. До этого в результате ракетной атаки Ирана на Тель-Авив шесть человек получили легкие ранения, когда обломки снарядов упали в жилом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала масштабного противостояния с Ираном медицинская помощь потребовалась почти 5 тыс. жителей Израиля.


    29 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Fars: Иран ударил по израильскому военному заводу на юге страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана, по данным агентства Fars, нанесли ракетный удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, расположенного на юге страны.

    Иранские вооруженные силы нанесли удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. По данным источника агентства, предприятие расположено на юге страны.

    Как заявил собеседник СМИ, «Иран атаковал завод, связанный с военной промышленностью Израиля, на юге оккупированных территорий. Этот удар – предупреждение сионистскому режиму о последствиях атак на заводы и промышленность Ирана». Также отмечается, что цель удара – предостеречь руководство Израиля от возможных новых атак на объекты Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. КСИР ранее нанес удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, связанным с США, в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    28 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Полиция Израиля начала разгонять антивоенный митинг в центре Тель-Авива

    Полиция Израиля начала разгонять митинг в Тель-Авиве против операции в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни противников военной операции в Иране вышли на несогласованный антивоенный митинг в центре Тель-Авива, полиция разгоняет их силой.

    Сотрудники полиции применили силу для разгона антивоенного митинга, проходившего на театральной площади в центре Тель-Авива, сообщает РИА «Новости».

    Правоохранители вытесняли участников акции, в результате столкновений несколько человек получили травмы.

    Сотни горожан вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с военной операцией Израиля против Ирана. Митингующие держали плакаты с антивоенными лозунгами, в том числе написанными на русском языке.

    «Многие в израильском обществе устали от войн, которые нынешнее правительство ведет уже больше двух лет», – заявил один из протестующих.

    Организаторы не получили согласования от полиции, поскольку действующие нормы гражданской обороны запрещают собрания численностью более 50 человек. Власти также указывают на опасность массовых мероприятий на открытом воздухе из-за непрекращающихся атак ракет со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильские полицейские арестовали 25 человек на массовых акциях с перекрытием автомагистралей и требованиями освободить заложников из сектора Газа.

    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Армия Ирана заявила об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    30 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Последствия удара Ирана по израильскому химзаводу попали на видео

    Tasnim показало последствия удара Ирана по израильскому химзаводу

    Tекст: Катерина Туманова

    Черные и густые столбы дыма над промышленным районом вздымаются мощными клубами над местами, по которым ударили иранские ракеты, очевидцы на расстоянии смотрят и снимают последствия иранского удара.

    «Дым от попаданий ракет в нескольких районах юга Израиля», – сообщило в Telegram-канале агентство Tasnim, приложив видео.

    «Иран нанес удар по заводу, связанному с израильской военной промышленностью, на юге оккупированных территорий. Этот удар является предупреждением сионистскому режиму о готовности атаковать иранские заводы и предприятия», – сообщило Fars News Agency.

    Ранее Иран атаковал промышленную зону Ротем недалеко от города Димона. Этот военно-промышленный объект является одним из основных предприятий в регионе и включает компании по добыче фосфатов, а также месторождение урана в фосфатной породе и израильский завод по производству аммиака.

    По данным Ynetnews, Иран ударил по южному Израилю так, что последствия ощутимы в Бэар-Шеве в промышленном зоне в Неот-Ховаве.

    «Рабочим рекомендовано укрыться, пока бригады реагируют на утечку химикатов после ракетного удара. Аварийные службы оценивают риски после утечки опасных материалов в промышленной зоне на юге Израиля», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. США и Израиль  атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране.

    29 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    Макрон осудил запрет Пиццабалле войти в храм Гроба Господня
    Макрон осудил запрет Пиццабалле войти в храм Гроба Господня
    @ Thibault Camus/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции выразил обеспокоенность тем, что латинскому патриарху Иерусалима отказали в доступе к храму Гроба Господня.

    Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение израильской полиции, которая не позволила латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле войти в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости». Французский лидер заявил, что полностью поддерживает патриарха и христиан Святой Земли, которым не дали провести мессу в Вербное воскресенье.

    В своем обращении в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Макрон подчеркнул: «Я выражаю полную поддержку латинскому патриарху Иерусалима и христианам Святой Земли, которым не позволили отслужить мессу в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня. Я осуждаю это решение израильской полиции, которое стало очередным примером вызывающего беспокойство роста числа нарушений статуса Святых мест Иерусалима».

    Макрон отметил, что свободное исполнение религиозных обрядов в Иерусалиме должно быть гарантировано для всех представителей религий. Он выразил тревогу по поводу увеличения числа инцидентов на религиозных объектах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.

    29 марта 2026, 18:45 • Новости дня
    Офис Нетаньяху объяснил недопуск латинского патриарха в храм заботой о безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла не смог попасть в храм Гроба Господня в воскресенье из-за мер безопасности, связанных с обстрелами, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня был обусловлен исключительно соображениями безопасности, сообщает РИА «Новости». Канцелярия премьер-министра Израиля отметила, что решение приняли на фоне обстрелов, связанных с угрозами со стороны Ирана, и оно не связано с каким-либо злым умыслом.

    В заявлении подчеркивается: «Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности». Представители израильских властей добавили, что понимают важность недели перед Пасхой для христиан.

    В офисе Нетаньяху сообщили, что службы безопасности уже разрабатывают план, который позволит религиозным лидерам проводить богослужения в храме в ближайшие дни. Власти обещают обеспечить возможность проведения всех необходимых церемоний, несмотря на напряжённую ситуацию вокруг безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.


    28 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Российское посольство осудило удар Израиля по журналистам на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Российские дипломаты в Бейруте выразили соболезнования семьям ливанских журналистов, погибших при израильском ударе беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге страны.

    Посольство России в Ливане выразило соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов в результате израильского удара на юге республики, говорится в заявлении диппредставительства, передает РИА «Новости».

    В комментарии подчеркивается: «Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Сочувствуем коллегам в дружественных ливанских СМИ и скорбим по утрате высококлассных профессионалов своего дела».

    По данным дипмиссии, корреспондент телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и журналист канала Al-Manar Али Шаэйб погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана.

    В посольстве напомнили, что атаки на представителей СМИ в Ливане происходят не впервые, указав на обстрел с воздуха 19 марта, когда пострадала съемочная группа телеканала RT.

    В заявлении подчеркивается, что нацеливать оружие на сотрудников СМИ в зонах конфликтов неприемлемо, это расценивается как нарушение международного права, а участившиеся подобные инциденты носят системный характер и требуют решительного осуждения.

    Эскалация между Израилем и движением «Хезболла» началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда «Хезболла» возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль перешел к масштабным ударам по Ливану и 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.

    29 марта 2026, 00:45 • Новости дня
    Глава центра оборонных исследований SEPAND в Иране погиб с семьей при атаке Израиля

    Глава центра оборонных исследований SEPAND погиб в Иране при атаке Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Али Фуладванд, глава исследовательского отдела организации SEPAND (секретной структуры Минобороны Ирана) погиб с семьей при очередной волне израильской атаки утром в субботу.

    «Али Фуладванд, глава исследовательского отдела организации SEPAND , погиб со своей семьей в результате нападения на город Боруджерд в субботу утром. Ранее он уже становился мишенью нападения во время 12-дневной войны, но выжил. Его жена, Масуме Пирхади, погибла в результате того нападения», – сообщил Iran International.

    Иранские СМИ, объявляя об убийстве Али Фуладванда, представив его как «обычного гражданина». Однако организация SEPAND несет ответственность за военную ядерную программу Исламской Республики.

    Али Фуладванд попал под санкции Госдепартамента США 1 октября 2025, уточняется в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава турецкой разведки Калын обвинил Израиль в срыве переговоров по Ирану. При ударе Израиля и США по Мосулу погибли двое иракских полицейских. Йеменские хуситы пообещали обстреливать Израиль до прекращения его агрессии.

