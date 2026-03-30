Полиция применила спецсредства при беспорядках на карнавале в Марселе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков на площади Жан Жорес в Марселе, передает РИА «Новости».

По данным префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон, инциденты произошли вечером после традиционного карнавала Ла-Плен, который ежегодно проводится без согласования с местными властями. Кульминацией праздника стало сожжение чучела Карамантана, символизирующего насущные проблемы года.

В сообщении префектуры говорится: «Вчера вечером семь человек были задержаны, поскольку они отказывались покинуть площадь Жан Жорес, несмотря на предупреждения, явно стремясь спровоцировать полицию. Четырнадцать полицейских получили легкие травмы». В ходе беспорядков были совершены поджоги, в том числе электросамокатов, что привело к выделению большого объема токсичного дыма из аккумуляторов. Все материалы по фактам нарушений уже переданы в прокуратуру.

По информации газеты Figaro, в 2026 году карнавал в Ла-Плен собрал около 14 тыс. человек. Многие из присутствующих оставались на площади после установленного властями времени, несмотря на действующий запрет на проведение демонстраций после 19.00 по местному времени. Для разгона нарушителей, бросавших различные предметы в правоохранителей и использовавших пиротехнику, полиция была вынуждена применить свето-шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции во время массовых протестов против социальных реформ полиция применяла слезоточивый газ и дубинки, а в ряде городов, включая Марсель, происходили беспорядки.

В Лиможе группа радикалов устроила засаду на полицейских и часами обстреливала их фейерверками, камнями и коктейлями Молотова, в результате пострадали десять сотрудников.

В новогоднюю ночь по всей Франции хулиганы подожгли почти тысячу автомобилей и запускали фейерверки в направлении полицейских и пожарных, были ранены мирные жители.