Космонавты МКС отработали выход в космос в виртуальном скафандре

Экипаж МКС-75 провел тренировки шлюзования в системе виртуальной реальности

Tекст: Мария Иванова

Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина из основного экипажа МКС-75 провели тренировку прямого и обратного шлюзования в виртуальной реальности, сообщает ТАСС.

«В процессе занятия каждый космонавт с помощью виртуального шлема и манипуляторов имитировал вход в скафандр, перемещение внутри модулей станции, выполнение прямого и обратного шлюзования, взаимодействие с виртуальным окружающим миром в части объектов, которые используются в рамках бортовой инструкции», – рассказал начальник 3-й лаборатории Центра подготовки космонавтов Дмитрий Зубов.

После завершения практики в виртуальном комплексе Дубров и Кикина продолжат подготовку на тренажере «Выход-2». Этот тренажер оснащен модулями основного и резервного шлюзовых отсеков, в которых установлены макеты оборудования для отработки операций по выходу в открытый космос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Петр Дубров и Анна Кикина начали тренировки по управлению антропоморфным роботом «Теледроид» для работы на внешней поверхности российского сегмента МКС.

Космонавты Роскосмоса на наземном комплексе протестировали новую схему страховки с двумя фалами переменной длины для выхода за пределы российского сегмента МКС.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий ранее завершили внекорабельную деятельность в новых скафандрах «Орлан-МКС» продолжительностью более шести часов.