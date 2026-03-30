Песков: В графике Путина два международных телефонных звонка

Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

Путин: Отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине

Tекст: Валерия Городецкая

«Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.



«И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.