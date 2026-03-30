Песков подтвердил телефонный разговор Путина с Вучичем в понедельник

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я лишь могу вам подтвердить, что да, действительно, один из разговоров – это телефонный разговор с Вучичем», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Песков на брифинге также отметил, что контакты по газовому контракту действительно ведутся, сообщает ТАСС. Действующий договор на поставку российского газа в Сербию должен был истечь 31 марта.

Ранее Вучич заявил, что Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.

До этого Вучич подтвердил, что Белград продолжит придерживаться военного нейтралитета и сохранять традиционные связи с Россией и Китаем.

В декабре Вучич заявил о достигнутом соглашении с Россией по продолжению поставок газа до конца марта 2026 года.