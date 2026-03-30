Булаев первым в истории России переизбран зампредом ЦИК на третий срок

Tекст: Вера Басилая

Решение о переизбрании Николая Булаева заместителем председателя Центральной избирательной комиссии России было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК, передает РИА «Новости».

По итогам тайного голосования Булаев получил поддержку всех присутствующих членов комиссии – за него проголосовали 13 человек, против не было ни одного голоса.

Булаев занимает должность заместителя председателя ЦИК с 2016 года, став первым в истории России чиновником, избранным на этот пост трижды подряд. До него два срока заместителями председателя комиссии были Станислав Вавилов и Леонид Ивлев.

В новый состав ЦИК на 2026–2031 годы Булаев был назначен Советом Федерации.

Ранее Эллу Памфилову избрали главой ЦИК России на третий срок впервые в истории страны.

Президент России Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок, в которую вошли Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Герой России Анатолий Сысоев.