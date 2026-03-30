Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца

Вучич сообщил о продлении газового контракта с Россией на три месяца

Tекст: Елизавета Шишкова

Вучич сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых они достигли договоренности о продлении газового контракта между странами на три месяца, передает РИА «Новости».

«Только что завершил телефонный разговор с Владимиром Путиным о медицине, фармакологии, вакцинах, участии российских компаний в проектах в нашей стране. Разговаривали буквально обо всех областях», – сказал сербский президент.

Он добавил, что договор о поставках газа был продлен еще на три месяца «на весьма благоприятных условиях».

Вучич также добавил, что Сербия станет второй или третьей страной в Европе по самой низкой цене на российский газ, уточнив, что «скорее всего, второй после Белоруссии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград продолжит придерживаться военного нейтралитета и сохранять традиционные связи с Россией и Китаем.

В декабре Вучич сообщил о достигнутом соглашении с Россией, предусматривающем продолжение поставок газа до конца марта 2026 года.