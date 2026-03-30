Памфилова впервые в истории России переизбрана главой ЦИК на третий срок

Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Памфилову председателем на пять лет

Tекст: Вера Басилая

Элла Памфилова впервые в истории России переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии на третий срок, передает РИА «Новости».

Решение было принято единогласно всеми 15 членами Центризбиркома на первом заседании нового состава комиссии. Памфилова будет занимать эту должность еще пять лет.

На заседании члены ЦИК тайным голосованием выбрали не только председателя, но и заместителя председателя и секретаря комиссии.

Как сообщил член ЦИК Николай Левичев, кандидатура Памфиловой была предложена и согласована всеми коллегами на предварительном собрании.

«Наше предложение, согласованное со всеми коллегами, на должность председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации выдвинуть кандидатуру Памфиловой Эллы Александровны», – заявил Левичев.

Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. До нее пост председателя занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров по два срока, а первые председатели Николай Рябов и Александр Иванченко руководили комиссией по одному сроку.

Новый состав ЦИК, в который снова вошла Памфилова, был назначен президентом Владимиром Путиным, Советом Федерации и Государственной думой в марте 2026 года.



Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок.

На итоговом заседании ЦИК Элла Памфилова отметила технологический прорыв российской избирательной системы за последние пять лет.

Полномочия текущего состава ЦИК истекают в марте 2026 года.