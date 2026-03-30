    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Эксперт сказал, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца
    30 марта 2026, 12:16 • Новости дня

    В Москве усилили контроль набережных и тоннелей из-за половодья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в период весеннего половодья усилили наблюдение за транспортными тоннелями, набережными и причалами, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    Реализован комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений, сказал Бирюков, пишет агентство «Москва».

    «Провели проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка», – отметил он.

    По словам Бирюкова, особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений. Он сообщил, что на этих объектах организован круглосуточный мониторинг и контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, закрепленных на мостах и набережных.

    Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким участкам относятся Филевская набережная в районе причала «Фили», Краснопресненская набережная рядом с причалом «Международная выставка» и расположенный поблизости подземный пешеходный тоннель. В перечень также входят Москворецкая набережная у причала «Зарядье» и одноименный подземный пешеходный тоннель.

    Ранее синоптик Михаил Леус прогнозировал рост уровня рек Подмосковья на 20–70 см в период пика весеннего половодья.

    29 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Третий дрон уничтожен за ночь силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в Max-канале о третьем дроне ВСУ, уничтоженном за ночь силами ПВО на подлете к столице.

    «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении.

    До этого столичный градоначальник сообщал о сбитом дроне в 2 часа и в 3.10 в ночь на воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    27 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Суд заочно увеличил срок иноагенту Сергею Медведеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политологу и журналисту Сергею Медведеву (иноагент) назначили 11 лет шесть месяцев лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента и другие преступления, сообщает прокуратура столицы.

    Суд в Москве заочно признал политолога и журналиста, ранее судимого Сергея Медведева (внесен в реестр иностранных агентов и перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает столичная прокуратура. Суд рассмотрел уголовное дело в общем порядке, несмотря на отсутствие Медведева, который находится в розыске.

    По данным следствия, Медведев ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжил распространять материалы в интернете без обязательной маркировки, указывающей на статус иностранного агента или связь с его деятельностью.

    В 2025 году Сергей Медведев уже был заочно осужден по нескольким статьям, включая распространение заведомо ложной информации о деятельности российских Вооруженных сил и публичные действия, направленные на их дискредитацию. Тогда ему назначили 10 лет лишения свободы и запрет на администрирование сайтов и интернет-сетей на пять лет.

    Теперь с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности приговоров срок Медведеву увеличен до 11 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационных сетей, включая интернет.

    Ранее в среду Пушкинский суд вынес заочный приговор журналистке Екатерине Барабаш (признана иноагентом в РФ), назначив ей пять лет лишения свободы.

    До этого во вторник суд приговорил Валерию Кичигину (внесена в перечень экстремистов и террористов) к десяти годам колонии за публикации с недостоверной информацией о действиях российских военных. В тот же день журналистка Валерия Ратникова (признана иноагентом) получила семь с половиной лет колонии и запрет на ведение страниц в Сети за публикации о действиях российской армии.


    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вражеский дрон, летевши в сторону Москвы быв выявлен и уничтожен силами ПВО, о чем в Max-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу Собянин дважды сообщал о сбитых ночью беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    27 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    В Москве заочно осудили убийцу оператора Сергея Политика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд вынес заочный приговор Армену Саргсяну, признав его виновным в убийстве режиссера и оператора Сергея Политика осенью 2025 года, сообщает прокуратура столицы.

    Суд в Москве заочно приговорил 33-летнего Армена Саргсяна к 11 годам колонии строгого режима за убийство оператора и режиссера Сергея Политика, сообщает столичная прокуратура. Саргсян признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство).

    Как установил суд, вечером 18 октября 2025 года у подъезда дома на улице Сталеваров между Саргсяном и ранее незнакомым ему Политиком возник внезапный бытовой конфликт. В ходе ссоры Саргсян нанес Политику не менее одного удара ножом в область груди, после чего скрылся.

    Сергей Политик был госпитализирован, однако скончался в больнице от полученных ранений. Подсудимый после нападения скрылся, и сейчас находится в розыске.

    Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Саргсяна, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией государственного обвинителя Петровской межрайонной прокуратуры и вынес обвинительный приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор и режиссер Сергей Политик скончался в столице после нападения на него с ножом.

    Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве. А 28 октября районный суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве заочно.


    27 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На строительной площадке в районе Москворечье-Сабурово в столице погиб рабочий, сообщил информированный источник в пятницу.

    Инцидент произошел во время раскопочных работ на стройке на улице Москворечье, мужчину засыпало грунтом, сказал собеседник агентства «Москва».

    Его извлекли другие рабочие до прибытия спасателей, но пострадавший скончался.

    На месте работают представители экстренных служб.

    Ранее на стройплощадке в Солнцево молодой рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту и скончался.

    28 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Дептранс сообщил о приостановке движения метро между «Жулебино» и «Котельниками»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нет движения на участке между станциями «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве, сообщил департамент транспорта столицы.

    Движение поездов между станциями «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии московского метро в настоящее время приостановлено, передает РИА Новости. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, также временно закрыта на вход станция «Котельники».

    Ранее департамент информировал об увеличении интервалов движения на этом участке из-за появления человека на путях. Власти столицы уточнили, что меры носят временный характер.

    Пассажирам советуют использовать бесплатные автобусы «КМ», а также альтернативные маршруты: Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, МЦД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, станцию московского метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии по требованию полиции закрывали из-за жалоб на запах гари.

    На Сокольнической линии метро движение поездов от «Университета» до «Парка культуры» прервали из-за технической неисправности.

    На станции метро «Саларьево» силовой кабель трансформаторной подстанции загорелся, и поезда временно проходили станцию без остановки.

    27 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Полиция задержала вскрывшего сейф у подростка в Москве подозреваемого

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире на Маломосковской улице мужчина под видом проверки вскрыл болгаркой сейф с 1,5 млн рублей, воспользовавшись доверчивостью сына хозяев, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Подозреваемого задержали в Алексеевском районе Москвы, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Мужчина под видом «проверки» вскрыл болгаркой сейф в чужой квартире.

    «Как это было: вернувшись домой на Маломосковскую улицу, хозяин квартиры застал там своего сына и незнакомца с болгаркой», – пояснили в полиции.

    По данным ведомства, сейф уже был вскрыт, а злоумышленник собирался забрать из него 1,5 млн рублей. Задержанным оказался 21-летний житель Подмосковья, действовавший по схеме телефонных мошенников: он убедил сына владельцев квартиры, что помогает «силовым структурам» изъять «преступные» доходы семьи.

    Испуганный подросток сам впустил мужчину в дом и помогал в «обыске», надеясь избежать мнимого тюремного срока. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, фигурант отправлен под домашний арест.

    Ранее в Москве полицейские поймали группу злоумышленников, действовавших под видом специалистов и вскрывших болгаркой сейфы жительницы столицы.

    28 марта 2026, 02:07 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА», – сказано в сообщении Собянина в Max.

    Сотрудники экстренных служб находятся а месте, где упали обломки аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО также уничтожили беспилотник, который летел на Москву.

    28 марта 2026, 00:31 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы сил ПВО уничтожен летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сказано в сообщении Собянина, опубликованном в Max.

    Собянин указал, что сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.

    29 марта 2026, 07:05 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожены пять беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале в 6.57 о том, что два дрона были уничтожены на подлете к Москве силами ПВО. Всего за ночь ликвидировано пять дронов.

    «Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого столичный градоначальник сообщал о дронах в 2 часа, в 3.10 и в 3.50 в ночь на воскресенье. Всего в ночь на воскресенье уничтожены пять дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    29 марта 2026, 03:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом дроне на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь на воскресенье дрон, летевший на Москву, ликвидирован силами ПВО, о чем сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Напомним, часом ранее Собянин сообщал о сбитом дроне, направлявшемся в сторону городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    29 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Температура в Москве достигла майских значений в марте

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице России воздух прогрелся до плюс 17,8 градуса, что характерно для второй пятидневки мая, а не для конца марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла значений, характерных для второй пятидневки мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По его словам, к 15.00 на метеостанции ВДНХ термометры впервые в этом году поднялись выше отметки в пятнадцать градусов. Максимальное значение составило плюс 16,7 °C, что почти приблизилось к рекорду 2020 года, когда было зафиксировано плюс 17,4 °C. В Тушино и на территории МГУ температура также достигла плюс 16,6 °C, а в центре города, на Балчуге – плюс 17,8 °C.

    Тишковец отметил, что воздух продолжает прогреваться, и не исключил установления нового температурного рекорда для этого времени года. Синоптик подчеркнул, что подобные показатели обычно фиксируются только во второй декаде мая, что указывает на аномально теплую погоду для конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Синоптики ожидают сухую и солнечную погоду с температурой воздуха до плюс 19 градусов в воскресенье.

    28 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    В Москве вручили специальные премии «Золотая маска»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Международный день театра в Историческом зале «Метрополя» в Москве прошла церемония вручения специальных премий «Золотая маска», где наградили 14 лауреатов со всей России.

    Церемония вручения специальных премий «Золотая маска» прошла в Международный день театра в Москве. В этом году 14 лауреатов со всей страны были отмечены за вклад в развитие и поддержку театрального искусства, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Открывал церемонию президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков, который отметил, что празднование совпало с 150-летием Союза театральных деятелей России.

    Машков подчеркнул, что «богатство российского театра – в его единстве, рождающемся из географического и творческого многоголосия», и поблагодарил за поддержку Министерство культуры, Департамент культуры Москвы, Президентский фонд культурных инициатив, компанию Сбер и отель «Метрополь».

    Впервые церемония прошла в Историческом зале «Метрополя», который был задуман меценатом Саввой Мамонтовым специально для объединения искусств. Ведущим церемонии стал Вадим Верник.

    Среди лауреатов – известные актеры и театральные деятели: Ирина Муравьева, Людмила Чурсина, Сергей Мигицко, Александр Ворошило, Борис Любимов, Михаил Левитин, Вероника Косенкова, Нина Рыжова (Туманова), Борис Гранатов, Виктор Панов и Наина Хонина. Ирина Муравьева призналась: «Я хотела «Маску» все эти годы, но делала вид, что мне она совершенно безразлична… И тут я ее получила. Большое спасибо!».

    Премию за поддержку театрального искусства также получили глава Татарстана Рустам Минниханов, французская актриса Фанни Ардан и город Москва.

    Фанни Ардан обратилась к участникам видеообращением, назвав награду «великолепным подарком» и отметив, что быть частью театрального сообщества – огромная радость. Впервые в истории премия вручена самому театральному городу – Москве, награду получил начальник Управления театров столичного Департамента культуры Александр Фокин.

    «Золотую маску» Рустаму Минниханову передаст министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она отметила, что власти региона с большим пиететом относятся к театральному искусству и стараются создавать максимальные условия для того, чтобы творчество развивалось. «Еще более почетно, что эта «Маска» вручается в год 120-летия нашего татарского театра», – добавила министр.

    В завершение вечера была презентована тематическая карта «Тройка», посвящённая премии «Золотая маска» и Всемирному дню театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве прошел форум, посвященный развитию премии и фестиваля «Золотая Маска». Участники обсудили итоги прошедшего сезона и рассмотрели перспективы театрального движения в России.

    28 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    НЦ «Россия» и Исторический музей подписали соглашение о сотрудничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный центр «Россия» и Государственный исторический музей заключили соглашение, предусматривающее совместную организацию выставок, лекций и образовательных проектов.

    Национальный центр «Россия» и Государственный исторический музей подписали соглашение о сотрудничестве в рамках выставочной и просветительской деятельности. Документ был подписан в Парадных сенях Исторического музея в Москве генеральным директором НЦ «Россия» Натальей Виртуозовой и генеральным директором музея Алексеем Левыкиным, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    Виртуозова отметила: «Для нас большая честь сотрудничать с Государственным историческим музеем. Национальный центр «Россия» – молодая организация, и нам важна поддержка главной музейной сокровищницы страны, которая бережно хранит нашу тысячелетнюю историю. Мы планируем разные совместные проекты – от выставочных до просветительских. Уже 3 апреля мы вместе открываем выставку «Уроки географии». Гости смогут увидеть уникальные подлинные карты, глобусы и книги из фондов ГИМ, которых больше нигде не увидеть. Спасибо вам за доверие и поддержку».

    Для выставки «Уроки географии» Государственный исторический музей предоставит редкие картографические материалы, в том числе глобусы, книги и памятные предметы. Среди экспонатов – знаменитая книга Бернхарда Варениуса «Географиа генералная…» (1622–1650), изданная на русском языке по указу Петра I для Морской академии, а также «Глобус Марса», созданный в 1993 году.

    Алексей Левыкин обратил внимание, что подписание документа в Год народов России символично и поможет расширить работу по популяризации исторического знания и национальной культуры, а также реализовать масштабные проекты, объединяющие экспертный потенциал музея и современные коммуникационные возможности Национального центра «Россия».

    Соглашение предполагает проведение совместных мероприятий: научных и образовательных программ, симпозиума «Создавая будущее», открытых лекций, публичных дискуссий и серии подкастов. Сотрудники музея окажут содействие в создании экспозиций и проверке фактической информации. А в день подписания в Парадных сенях открылась выставка-презентация «Народы Северного Кавказа в памятниках ГИМ» – первая в цикле, посвященном народам России.

    Ранее в Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия» с участием президента Владимира Путина, где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере.

    30 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    В Москве 15 тыс. курьеров отстранили за несоблюдение стандартов доставки

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве из-за несоблюдения стандартов работы отстранили от деятельности уже 15 тыс. курьеров, использующих электровелосипеды для доставки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    В Москве из-за нарушений и несоответствия столичным стандартам от работы отстранили уже 15 тыс. курьеров, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет «Коммерсантъ».

    Ликсутов пояснил, что городские жители активно сообщают о нарушениях через различные каналы, включая обращения в ГИБДД, а номера на велосипедах позволяют оперативно идентифицировать нарушителей.

    Все поступающие жалобы проверяются через городские системы, после чего информация передается в курьерские службы. По словам Ликсутова, некоторых курьеров после проверки направляют на повторное обучение правилам вождения, других полностью исключают из базы данных, лишая доступа к заказам.

    Заммэра отметил, что разделяет недовольство москвичей из-за нарушений и грубого поведения курьеров.

    «Уверен, что совместно с курьерскими сервисами и ГАИ мы наведем порядок», – заявил Ликсутов.

    Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил Минтрансу ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам. Он также выступил за введение обязательной регистрации и получения водительских удостоверений для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах.

    В Москве в 2025 году всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.

    Главное
    Россия заявила Британии решительный протест
    Подполье сообщило об уничтожении украинский системы ПВО в Гостомеле
    Обслуживающие украинские истребители Mirage французы попали под удар «Гераней»
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией
    Небо над Австралией стало кроваво-красным