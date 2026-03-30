    В Генштабе назвали срок явки по повестке в военкомат

    Tекст: Вера Басилая

    Срок явки по повестке в военкомат теперь ограничен 30 днями с момента размещения документа в специальном реестре, что призвано исключить негативные последствия для призывников, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    Бурдинский заявил, что дата явки граждан по повестке в военкомат при круглогодичном призыве не может превышать 30 дней со дня размещения повестки в реестре направленных или врученных повесток, передает «Красная Звезда».

    По его словам, граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года.

    Бурдинский напомнил, что отправка призывников к месту службы, как и ранее, будет происходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв наиболее организованно прошел в Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве.

    В России запустили сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    28 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины

    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины выразил желание получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности, отметив необходимость открытого обсуждения таких условий.

    Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины

    Он отметил: «Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие», его слова приводит украинское издание «Страна.ua», пишет РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. По словам российского лидера, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона.

    Официальный представитель МИД РФ Захарова на это отметила, что обладание ядерным оружием давно стало навязчивой идеей для киевских властей, а его появление на Украине приведет к угрозе его прямого применения даже против западных спонсоров.

    Позже Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием в мире.


    27 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке

    @ Global Look Press/Keystone Press Agenc/US Navy

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне, пишет пресса Штатов.

    США практически исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке. За четыре недели военной кампании против Ирана американские вооруженные силы использовали более 850 высокоточных ракет, что вызвало серьезные опасения у части чиновников Пентагона, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Один из собеседников издания отметил, что количество оставшихся Tomahawk в регионе стало «тревожно низким». По словам другого источника, если не принять срочных мер, арсенал таких ракет на Ближнем Востоке может быть полностью исчерпан.

    Сейчас Пентагон активно обсуждает варианты восполнения запасов, в том числе переброску ракет из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, а также ускорение темпов производства. В ведомстве также отмечают, что столь быстрый расход ракет может сказаться на будущих военных операциях США.

    Решение президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    В свою очередь, Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем, ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.



    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    27 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Иран нанес удар по транспортному центру армии Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки иранских беспилотников был поражен ключевой транспортный объект Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Ирана нанесла удар беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении, озвученном иранской гостелерадиокомпанией, отмечается: «База поддержки и транспортный центр армии сионистского режима (имеется в виду Израиль) в Тель-Авиве подверглись нападению дронов армии Исламской Республики Иран». Подчеркивается, что удар был направлен именно по объекту, обеспечивающему логистику и поддержку израильской армии.

    На данный момент детали последствий атаки не приводятся. Официальных комментариев от израильских властей также пока не поступало.

    Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу командования северного округа израильских войск. До этого в результате ракетной атаки Ирана на Тель-Авив шесть человек получили легкие ранения, когда обломки снарядов упали в жилом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала масштабного противостояния с Ираном медицинская помощь потребовалась почти 5 тыс. жителей Израиля.


    28 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    МИД предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможных ответных шагах России при начале поставок оружия Южной Кореей киевскому режиму.

    Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Южная Корея начнет поставки вооружения киевскому режиму. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что в противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать.

    «В противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать и мы будем вынуждены принять ответные меры», – заявил Руденко в интервью агентству.

    По его словам, Москва доносит до Сеула позицию о недопустимости участия в поставках летального оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Он также подчеркнул, что Россия учитывает «дрейф» Республики Корея в сторону НАТО в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 февраля в МИД России уже заявляли, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае присоединения Сеула к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву.

    Ранее южнокорейский МИД подтвердил гибель наемника из Республики Корея на Украине. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации между Сеулом и Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в покупку вооружения из США к 2030 году, включая контракт на поставку 20 самолетов F-35A. А МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    28 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford бросил якорь у берегов Хорватии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский авианосец Gerald R. Ford после ремонта на Крите пришел на якорную стоянку в хорватском Сплите, задействованный ранее в ударах по Ирану.

    Боевой корабль Gerald R. Ford прибыл в порт Сплита после перехода по Адриатическому морю, передает РИА «Новости».

    В заявлении Шестого флота ВМС США говорится: «Крупнейший в мире авианосец ВМС США Gerald R. Ford 29 марта встал на якорь в порту Сплита, Хорватия, после перехода по Адриатическому морю из бухты Суда на Крите, Греция, где с 23 по 26 марта корабль находился в рабочем заходе в порт для пополнения запасов, дозаправки и проведения ремонта».

    Авианосец задействован в военной операции США на Ближнем Востоке и в последние недели привлек внимание чередой происшествий на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авианосце Gerald Ford ВМС США начались проблемы с канализацией.

    Экипажу авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов на полную ликвидацию недавнего пожара в прачечной судна

    Ранее этот авианосец продолжал службу без обязательного технического обслуживания, несмотря на неустраненные сбои в системах и недавний пожар.

    29 марта 2026, 03:05 • Новости дня
    WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока президент США Дональд Трамп делает заявления о стремлении завершить конфликт и договориться с Ираном о мире, Пентагон планирует отправку в регион еще 17 тыс. военных, узнала WSJ.

    «Если президент Трамп даст добро, то вскоре у границ Ирана может оказаться более 17 тыс. сухопутных войск США. Это далеко не то, что необходимо для полномасштабного вторжения, но они могли бы захватить стратегическую территорию на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По сведениям газеты, Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп взвешивает возможность мирных переговоров с Тегераном.

    Эти военнослужащие добавятся к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.

    Дополнительные войска, вероятно, будут включать пехоту, бронетехнику и средства материально-технического обеспечения, сказано в материале.

    Напомним, Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу. Портал Axios узнал, что США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    27 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Медведев заявил об отсутствии необходимости новой волны мобилизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, количество военнослужащих по контракту, которые участвуют в Объединенной группировке войск в рамках спецоперации на Украине, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач, передает РИА «Новости».

    Медведев напомнил, что в прошлом году в Вооруженных силах России было набрано более 400 тыс. контрактников. По его словам, это люди, которые добровольно приняли решение служить на стороне России и проявили патриотизм.

    Он также подчеркнул, что комплектование Вооруженных сил России идет «вполне приличными темпами».

    Медведев добавил, что Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции военными средствами. Он напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности к мирным переговорам, но только на своих условиях, которые ранее были озвучены президентом Владимиром Путиным и остаются неизменными.

    В январе Медведев сообщил, что более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тысячи выбрали добровольный формат.

    30 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    MWM: Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщений о том, что иранские баллистические ракеты и беспилотники уничтожили самолет ВВС США E-3 Sentry с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS) на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, опубликованные видеозаписи с объекта подтвердили это, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    «Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара –  беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

    В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

    «Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.

    27 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Дезертиры ВСУ убили двух мужчин в Харьковской области

    Дезертиры ВСУ устроили двойное убийство в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое дезертиров ВСУ задержаны в Житомирской области по обвинению в убийстве двух мужчин в Харьковской области, сообщила местная полиция.

    В Житомирской области полиция задержала двух дезертиров, подозреваемых в двойном убийстве в Чугуевском районе Харьковской области. В сообщении управления полиции отмечается, что задержанные самовольно покинули воинскую часть с оружием в начале января, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранителей, подозреваемые убили двух мужчин в Харьковской области и скрывались у себя дома. Один из задержанных – 38-летний житель Коростеня, второй – 26-летний житель Днепропетровска. Во время задержания у них были обнаружены автомат, штурмовая винтовка, магазины и 174 патрона.

    Мужчинам предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По украинскому законодательству им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове.

    До этого дезертир ВСУ подорвал гранату в своей квартире, что привело к гибели одного человека и ранениям еще двух. Позже еще один дезертир ВСУ в пьяном виде нанес тяжелые ножевые ранения двум случайным прохожим на улицах Киева.


