В России захотели принудить Apple вернуть российские приложения в AppStore

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минцифры обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона с ведущими российскими операторами, сказал собеседник РИА «Новости».

Такие меры могут принять, чтобы заставить Apple вернуть российские сервисы в App Store.

Он напомнил, что с 2022 года Apple под предлогом санкций убрала из магазина десятки российских приложений: банковские, картографические, авиасервисы, классифайды, агрегаторы и другие популярные сервисы.

Компания не исполняет решение ФАС об «окне выбора» поисковика по умолчанию на устройствах с iOS в России.

По словам собеседника агентства, в Минцифры полагают, что временное ограничение оплаты со стороны операторов может побудить Apple соблюдать российское законодательство, иначе упущенная выгода окажется слишком значительной.

Источник добавил, что компания игнорирует требование об установке российского магазина приложений RuStore, ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет предписания Роскомнадзора по удалению из российского сегмента App Store VPN-сервисов, на которые приходится более 80% всех покупок.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий Apple не препятствовать установке российского магазина приложений RuStore на устройства в России.