Атака США и Израиля поразила сиротский дом в Иране

При ударе по сиротскому дому в Иране два человека погибли и пять пострадали

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в северном регионе Ирана, где по новому благотворительному комплексу и сиротскому дому был нанесен удар США и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

По данным местных властей, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

В сообщении Fars подчеркивается: «В результате сегодняшней атаки американо-сионистского режима на новый благотворительный комплекс и сиротский центр, к сожалению, два человека погибли, пять получили ранения». Подробности о личности погибших и пострадавших пока не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и несколько северных областей Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля на местные электростанции.

В жилом районе города Кум при ударе США и Израиля по объектам гражданской инфраструктуры погибли шесть человек.

Ранее при авиаударе США и Израиля по жилому дому в пригороде Эрака в центре Ирана жертвами стали по меньшей мере четыре человека, включая четырехдневного младенца.