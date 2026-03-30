Число жалоб на Telegram сократилось

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жалобы на работу Telegram в России продолжают поступать, но их количество уменьшилось, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Сбой.РФ».

За последние сутки о проблемах сообщили 218 пользователей, из них 33% отметили сбои в Москве, 7% – в Петербурге, по 6% – в Краснодарском крае и Новосибирской области, 4% – в Амурской области.

За выходные 28 и 29 марта сервис зарегистрировал 1375 жалоб, тогда как неделей ранее за 21 и 22 марта их было 8061. Пиковые значения пришлись на 15 и 20 марта – 12 тыс. 727 и 13 тыс. 829 обращений соответственно.

После этого количество жалоб снизилось до чуть более 1 тыс. в сутки к 25 марта, а 28 марта было зафиксировано 622 случая – минимум с 11 марта.

Параллельно администрация Telegram активно очищает площадку от нарушителей, следует из статистики мессенджера. За выходные 21 и 22 марта по всему миру были заблокированы более 150 тыс. каналов и групп. С начала года число заблокированных сообществ превысило 11,174 млн, за прошедшую неделю закрыто свыше 562 тыс. каналов, а с начала месяца – более 2,535 млн.

Ранее в марте россияне сообщали о более 8,7 тыс. сбоях в Telegram.