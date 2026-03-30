Камеры зафиксировали двоих нападавших на Русский дом в Праге

Tекст: Ольга Иванова

Два человека принимали участие в нападении на Русский дом в Праге, передает РИА «Новости».

По словам директора учреждения Игоря Гиренко, этот факт был зафиксирован видеокамерами, установленными в доме напротив. Он уточнил: «Выяснилось, что в нападении на Русский дом участвовал не один, а два человека, это зафиксировали камеры, расположенные в доме напротив».

Директор Русского дома уточнил, что следствие продолжается, и представители чешской стороны находятся в постоянном контакте с руководством учреждения. Вопрос безопасности здания и поиска преступников остается под контролем правоохранителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия вокруг Русского дома в Праге.

Поздно вечером 26 марта в Праге неизвестный попытался поджечь Русский дом, метнув бутылки с зажигательной смесью в район библиотеки центра.

Посла Чехии в Москве Даниэла Коштовала в МИД России вызывали из-за нападения на Российский центр науки и культуры в Праге. МИД Чехии осудил нападение на Русский дом и заявил о недопустимости насилия в отношении любых объектов.