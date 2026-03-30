Удары США и Израиля повредили десятки музеев Ирана

Минкульт Ирана сообщил о повреждении 131 объекта культурного наследия

Tекст: Мария Иванова

Министерство культуры Исламской республики сообщило о серьезном ущербе, передает ТАСС. В результате ударов США и Израиля повреждения получили 50 музеев, в том числе дворец Голестан, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Повреждены 50 музеев страны, включая 14 музеев [дворцового] комплекса Саадабад и семь музеев, входящих в комплекс дворца Голестан», – говорится в заявлении.

Отмечается, что Голестан является одним из старейших дворцовых комплексов Тегерана, служившим резиденцией шахов династии Каджаров, пришедших к власти в конце XVIII века. Дворец, название которого с персидского переводится как «дворец цветов», с 2013 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, по данным министерства, повреждения получили 64 туристических объекта, включая отели, сервисно-бытовые комплексы, туристические агентства и предприятия общественного питания в 10 провинциях страны.

Число пострадавших объектов историко-культурного наследия выросло с 114 до 131, среди них объекты мирового, национального и регионального значения. В ведомстве подчеркнули, что рост ущерба требует немедленного вмешательства и внимания мирового сообщества к сохранению общего культурного наследия человечества.

Ранее сообщалось что в результате авиаударов по Ирану были повреждены более 120 памятников культуры, включая дворцовый комплекс Голестан.

ЮНЕСКО подтвердила повреждения дворца Чехель-сотун и мечети Джами в Исфахане в ходе операции Израиля и США.

Массированные удары США и Израиля по Ирану повредили свыше 9,6 тыс. гражданских объектов, среди них тысячи жилых домов и сотни коммерческих зданий.