Франция развернула вертолеты Tiger против дронов на Ближнем Востоке

Франция разместила четыре вертолета Tiger для перехвата БПЛА в ОАЭ

Tекст: Мария Иванова

О развертывании вертолетов Tiger на Ближнем Востоке сообщил начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль, передает РИА «Новости».

«Недавно мы развернули четыре вертолета Tiger, интегрированные в структуру союзнических сил», – сказал он газете Point.

По словам генерала, эти машины лучше подходят для перехвата беспилотников, так как способны действовать на больших дистанциях. На вертолеты интегрируются ракеты с лазерным наведением, хотя их основная задача связана с применением мощного орудия. Параллельно Франция испытывает дроны-перехватчики: часть моделей показала высокую эффективность, но другие признаны малопригодными из-за сложностей в пилотировании.

Шилль пояснил, что развернутые в ОАЭ средства ПВО Сухопутных сил не участвовали в отражении атак БПЛА, поскольку большинство беспилотников уничтожается истребителями на значительном удалении. Подразделения французских сухопутных войск в эмирате выполняют задачи точечной обороны и могут поражать цели на расстоянии до шести километров. Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен сообщала о переброске в ОАЭ дополнительно шести истребителей Rafale.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по израильской территории в ответ на атаку США и Израиля. В первый день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, число погибших гражданских превысило 1,3 тысяч, свыше 17 тыс. человек получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские истребители Rafale перехватили иранские беспилотники, направлявшиеся к воздушному пространству ОАЭ и угрожавшие французской базе.

При этом в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал удары США и Израиля по Ирану выходящими за рамки международного права и направил авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море для защиты интересов страны.