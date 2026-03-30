  Эксклюзив
    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Эксперт сказал, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца
    30 марта 2026, 10:28 • Новости дня

    Bloomberg: Электронные помехи в Персидском заливе ослабли

    Tекст: Ольга Иванова

    Суда в Персидском заливе начали отображаться на радарах точнее после снижения уровня электронных помех, что облегчило навигацию в регионе, сообщают СМИ.

    Положение судов, находящихся в Персидском заливе, стало более прозрачным после ослабления электронных помех на выходных, сообщает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр подтверждает, что риски для судов в водах залива и в Ормузском проливе по-прежнему остаются высокими, несмотря на уменьшение числа нападений с использованием иранских дронов и ракет. По данным центра, с 20 марта новых атак на корабли со стороны Тегерана зафиксировано не было.

    Эксперты отмечают, что улучшение ситуации может быть связано с ослаблением иранских средств радиоэлектронной борьбы после ударов США или снижением активности помех со стороны ОАЭ на фоне уменьшения атак. Однако, по словам Дженнифер Паркер из Университета Западной Австралии, угрозы, связанные с неточными сигналами навигации, сохраняются. Она добавила: «Неясно, насколько снижено глушение», и рекомендовала судам, проходящим через Ормузский пролив, полагаться на визуальную навигацию и отключать транспондеры.

    На фоне ослабления помех судоходные данные показывают, что скопления судов в заливе стали менее плотными: если 2 марта в районе Абу-Даби в одном месте было сосредоточено несколько сотен судов, то к понедельнику их осталось менее десяти. Тем не менее, часть судов продолжает оставаться «в темноте», отключая сигнальные системы для предотвращения возможных атак.

    При этом в минувшие выходные поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена впервые совершили нападение на Израиль с начала конфликта, а США разместили в регионе амфибийные подразделения, что стало новым витком напряжённости. По данным Bloomberg Intelligence, количество атак иранских дронов и ракет в заливе снизилось примерно на 80% по сравнению с пиковыми значениями 1 марта, а общее число зафиксированных инцидентов, связанных с судами и морской инфраструктурой, достигло 21.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обладает возможностью совместно с соседями самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Персидском заливе без вмешательства внешних держав.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    30 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков

    В Иране казнили организаторов беспорядков из группировки «Моджахедин-э Хальк»

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор двум участникам январских беспорядков, которых обвинили в терактах и нападении с гранатометом.

    Двое участников антиправительственных выступлений, связанных с террористической группировкой «Моджахедин-э Хальк», запрещенной в Иране, были казнены в исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По его данным, утром 30 марта осужденных повесили после завершения следствия и судебных разбирательств.

    По информации Tasnim, суд признал их виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После рассмотрения дела оба получили смертный приговор, который затем подтвердил Верховный суд Ирана.

    Массовые волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса риала и быстро охватили большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявлял глава МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы, а в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

    По словам Арагчи, к 23 января общее число погибших достигло 3 117 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

    Ранее в Иране трех участников январских протестов казнили за убийство двух сотрудников сил правопорядка.

    А в январе в разных регионах Ирана полиция задержала более 200 человек, причастных к массовым беспорядкам.

    17 марта на юге страны по подозрению в работе на США и Израиль власти задержали 55 человек.

    29 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что базы Соединенных Штатов в Персидском заливе не справились с защитой партнеров.

    Американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива, не смогли обеспечить безопасность своих союзников, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул: «Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"». По его словам, это свидетельствует о снижении реального влияния США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме.

    30 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США объявил о согласии Ирана предоставить проход 20 нефтяным судам через Ормузский пролив, назвав это знаком уважения.

    Иран согласился разрешить проход еще 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив, заявил Трамп, передает The New York Times.

    По его словам, это является «данью уважения» Соединенным Штатам и свидетельствует о возможном прогрессе в переговорах о завершении военного конфликта в регионе.

    Американский лидер сообщил журналистам на борту Air Force One, что решение Тегерана пойти на такие уступки связано как с прямыми, так и с косвенными переговорами между странами. Он особо подчеркнул, что разрешение на проход судов – это признак уважения со стороны Ирана.

    В то же время эксперты отмечают, что возможность Тегерана регулировать экспорт нефти через узкий 34-километровый пролив скорее подчеркивает значимость контроля Ирана над этим маршрутом. Ранее Трамп заявлял, что не особо интересуется поставками нефти через пролив, поскольку основная часть идет в Азию и Европу, а не в США.

    Не уточняется, куда именно направляются эти 20 танкеров, однако основными покупателями иранской нефти остаются Китай и Индия. На прошлой неделе Иран разрешил проход еще 10 подобных судов, шаг, который Трамп также назвал признаком прогресса.

    Президент США также заявил, что американская сторона добилась «смены режима» в Иране, объясняя это гибелью прежних лидеров страны, включая аятоллу Али Хаменеи. Однако, как отмечает издание, фактическая власть по-прежнему принадлежит Исламскому революционному гвардейскому корпусу и высшему духовенству, а изменились только персоналии руководства.

    Переговоры между США и Ираном пока проходят без прямых встреч. По данным газеты, Тегеран выдвигает ряд условий – от выплаты компенсаций до признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом и снятия санкций, чтобы продолжить диалог с Вашингтоном.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    30 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для контроля поставок нефти через Ормузский пролив, включая структуру сборов, сообщает Reuters.

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению потоками нефти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    По информации Reuters, эти страны также обратились к Пакистану с предложением присоединиться, однако, по словам другого источника, Исламабаду официально ничего не предлагали, и страна не собирается участвовать в инициативе.

    Обсуждение создания консорциума велось с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир, как сообщают источники, регулярно поддерживает контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Ранее Reuters информировал, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали в Исламабаде возможные меры по урегулированию конфликта между США и Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Таиланд провел переговоры с Ираном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    30 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности

    Ульянов указал на провал идеи США и Израиля лишить Иран государственности

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки США и Израиля подорвать иранскую государственность, к чему они стремились на первичном этапе своей военной операции, не достигли цели, вопреки их ожиданиям, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «По всем признакам, и Соединенные Штаты, и Израиль, по крайней мере, на начальном этапе ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось. Теперь можно это констатировать», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ульянов добавил, что иранское общество и система государственного управления оказались «гораздо более живучими и устойчивыми, чем ожидали в США и Израиле».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран стал атаковать военные цели на территории Израиля и объекты США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном. Ульянов выразил надежду на реакцию США и Израиля на заявление МАГАТЭ. Иран раскрыл масштаб разрушений от ударов США и Израиля.

    30 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный транспортник Ан-132 уничтожен в результате артиллерийского обстрела авиабазы в Ираке, сообщило Минобороны арабской страны.

    Военный транспортный самолет Ан-132 ВВС Ирака был уничтожен в результате удара по авиабазе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

    В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.

    30 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    «Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации о комплексе, МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает. Установка не содержит заявленных ядерных материалов», – сказано в сообщении агентства в соцсети Х.

    Напомним, в МАГАТЭ уже выражали обеспокоенность ударами вблизи иранской атомной электростанции «Бушер». По словам главы агентства Рафаэля Гросси, атаки на такие объекты могут привести к серьезному радиационному инциденту, последствия которого могут затронуть как Иран, так и соседние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер». США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.


    30 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Контингент США на Ближнем Востоке достиг 50 тыс. военных
    @ Timothy L. Hale/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Численность американских военных на Ближнем Востоке достигла более 50 тыс. человек после переброски еще 2,5 тыс. морпехов и 2,5 тыс. моряков на фоне продолжающейся войны с Ираном, пишет The New York Times.

    Численность американских военных на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, передает The New York Times. Обычно в регионе размещается порядка 40 тыс. военнослужащих США, однако на фоне эскалации конфликта с Ираном президент Дональд Трамп принял решение увеличить группировку.

    В последние дни в регион прибыли 2,5 тыс. морских пехотинцев из состава 31-й экспедиционной бригады морской пехоты и 2,5 тыс. моряков. Кроме того, Пентагон перебросил около 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии для расширения военных опций президента. Точное местонахождение десантников не разглашается, но они находятся в радиусе удара по Ирану.

    По словам американских военных, рассматриваются различные варианты действий, включая возможный захват иранских островов или других объектов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В настоящее время этот стратегически важный морской путь для транспортировки нефти остается в значительной степени перекрытым из-за атак иранских сил.

    Военные эксперты отмечают, что даже 50 тыс. военных – слишком мало для масштабной наземной операции против Ирана. Для сравнения: Израиль использовал более 300 тыс. человек для операций в секторе Газа в 2023 году, а в 2003 году коалиция во главе с США задействовала около 250 тыс. для вторжения в Ирак. Эксперты подчеркивают, что контролировать территорию Ирана с населением 93 млн человек при текущей численности войск невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2 тыс. военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

    Администрация президента США готовилась направить на Ближний Восток не менее 10 тыс. дополнительных военных на фоне войны с Ираном.

    К региону двигались самолеты F-35 и десантные корабли с 31-м экспедиционным подразделением морской пехоты США для возможной операции по контролю над Персидским заливом.

    29 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Жена Зеленского пожаловалась на снижение интереса к Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В интервью телеканалу Fox News супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила обеспокоенность снижением интереса к событиям на Украине.

    Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому телеканалу Fox News пожаловалась на снижение внимания мировой общественности к ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Она отметила, что информационное пространство быстро забывает об Украине, когда в других регионах появляются новые острые новости.

    «К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», – заявила Елена Зеленская в эфире Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с трудностями при получении ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    29 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Fars: Иран ударил по израильскому военному заводу на юге страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана, по данным агентства Fars, нанесли ракетный удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, расположенного на юге страны.

    Иранские вооруженные силы нанесли удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. По данным источника агентства, предприятие расположено на юге страны.

    Как заявил собеседник СМИ, «Иран атаковал завод, связанный с военной промышленностью Израиля, на юге оккупированных территорий. Этот удар – предупреждение сионистскому режиму о последствиях атак на заводы и промышленность Ирана». Также отмечается, что цель удара – предостеречь руководство Израиля от возможных новых атак на объекты Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. КСИР ранее нанес удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, связанным с США, в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    30 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Последствия удара Ирана по израильскому химзаводу попали на видео

    Tasnim показало последствия удара Ирана по израильскому химзаводу

    Tекст: Катерина Туманова

    Черные и густые столбы дыма над промышленным районом вздымаются мощными клубами над местами, по которым ударили иранские ракеты, очевидцы на расстоянии смотрят и снимают последствия иранского удара.

    «Дым от попаданий ракет в нескольких районах юга Израиля», – сообщило в Telegram-канале агентство Tasnim, приложив видео.

    «Иран нанес удар по заводу, связанному с израильской военной промышленностью, на юге оккупированных территорий. Этот удар является предупреждением сионистскому режиму о готовности атаковать иранские заводы и предприятия», – сообщило Fars News Agency.

    Ранее Иран атаковал промышленную зону Ротем недалеко от города Димона. Этот военно-промышленный объект является одним из основных предприятий в регионе и включает компании по добыче фосфатов, а также месторождение урана в фосфатной породе и израильский завод по производству аммиака.

    По данным Ynetnews, Иран ударил по южному Израилю так, что последствия ощутимы в Бэар-Шеве в промышленном зоне в Неот-Ховаве.

    «Рабочим рекомендовано укрыться, пока бригады реагируют на утечку химикатов после ракетного удара. Аварийные службы оценивают риски после утечки опасных материалов в промышленной зоне на юге Израиля», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. США и Израиль  атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране.

    29 марта 2026, 21:59 • Новости дня
    Тегеран остался без электричества после атаки США и Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В иранской столице и северных провинциях страны возникли масштабные перебои с электричеством из-за авиаударов по электростанциям.

    Тегеран и несколько северных областей Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля, передает РИА «Новости». По заявлению министерства энергетики страны, удары были нанесены по электростанциям в провинции Тегеран, а также в отдельных районах самого города и в провинции Альборз.

    «Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном иранским агентством Nour News.

    В настоящее время в Иране ведутся работы по восстановлению подачи энергии. Представители министерства энергетики заверили, что специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.


    29 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Премьер Испании предупредил о надвигающемся продовольственном кризисе

    Tекст: оль

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске глобального продовольственного кризиса на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске продовольственного кризиса на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В письме к сторонникам Испанской социалистической рабочей партии он отметил, что последствия войны уже отражаются на мировой экономике.

    Санчес заявил: «Мы уже месяц живем в условиях открытой войны на Ближнем Востоке: более двух тысяч погибших, четыре миллиона человек вынуждены покинуть свои дома, нарушены цепочки поставок, цены на нефть и газ резко выросли, а на горизонте надвигается продовольственный кризис». Он подчеркнул, что эскалация конфликта сопровождается не только ростом цен на энергоносители, но и перебоями в поставках, что усиливает давление на глобальные рынки.

    Премьер также напомнил, что Испания с самого начала занимает позицию против войны, выступая за быстрое урегулирование ситуации и защиту населения от экономических последствий конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Испании Педро Санчес ранее предупреждал о рисках замедления экономического роста в еврозоне из-за конфликта на Ближнем Востоке. Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали скачок цен на топливо и ухудшили материальное положение испанских семей.

