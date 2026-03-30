Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Иран согласился разрешить проход еще 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив, заявил Трамп, передает The New York Times.

По его словам, это является «данью уважения» Соединенным Штатам и свидетельствует о возможном прогрессе в переговорах о завершении военного конфликта в регионе.

Американский лидер сообщил журналистам на борту Air Force One, что решение Тегерана пойти на такие уступки связано как с прямыми, так и с косвенными переговорами между странами. Он особо подчеркнул, что разрешение на проход судов – это признак уважения со стороны Ирана.

В то же время эксперты отмечают, что возможность Тегерана регулировать экспорт нефти через узкий 34-километровый пролив скорее подчеркивает значимость контроля Ирана над этим маршрутом. Ранее Трамп заявлял, что не особо интересуется поставками нефти через пролив, поскольку основная часть идет в Азию и Европу, а не в США.

Не уточняется, куда именно направляются эти 20 танкеров, однако основными покупателями иранской нефти остаются Китай и Индия. На прошлой неделе Иран разрешил проход еще 10 подобных судов, шаг, который Трамп также назвал признаком прогресса.

Президент США также заявил, что американская сторона добилась «смены режима» в Иране, объясняя это гибелью прежних лидеров страны, включая аятоллу Али Хаменеи. Однако, как отмечает издание, фактическая власть по-прежнему принадлежит Исламскому революционному гвардейскому корпусу и высшему духовенству, а изменились только персоналии руководства.

Переговоры между США и Ираном пока проходят без прямых встреч. По данным газеты, Тегеран выдвигает ряд условий – от выплаты компенсаций до признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом и снятия санкций, чтобы продолжить диалог с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.