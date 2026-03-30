Умерла голливудская актриса Мэри Бет Хёрт

Tекст: Мария Иванова

О смерти Мэри Бет Хёрт стало известно из материала журнала The Variety, которое цитирует ТАСС

Американская актриса скончалась в возрасте 79 лет в пансионате в городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Предполагаемой причиной стали последствия болезни Альцгеймера, диагностированной у нее в 2015 году.

В совместном заявлении дочери актрисы Молли и ее мужа, сценариста и режиссера Пола Шредера, которое приводит журнал, сказано: «Она была актрисой, супругой, сестрой, матерью, тетей, другом, и она исполняла эти роли изящно и с добродушной свирепостью. И хотя мы испытываем горе, есть позитивная составляющая в том, что она больше не страдает и теперь воссоединилась в покое со своими сестрами».

Мэри Бет Хёрт родилась в 1946 году в штате Айова и начинала карьеру на Бродвее. За работу в театре она трижды номинировалась на премию «Тони». Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильме «Интерьеры» Вуди Аллена и в картине «Мир по Гарпу», где ее партнером по съемочной площадке был Робин Уильямс.

