Tекст: Ольга Иванова

Любые договоренности, включая так называемые «Соглашения Авраама», не должны создавать блоки государств, направленные против других стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на специального представителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимира Сафронкова.

Он подчеркнул, что подобные союзы не должны принимать конфронтационный характер. «В противном случае конфронтация рано или поздно становится неизбежной, подрывая стабильность и безопасность как участников таких союзов, так и многих других государств», – отметил дипломат.

Сафронков выразил мнение, что, чтобы соглашения были долгосрочными и устойчивыми, они не должны служить поводом для создания новых разделительных линий или «занавесов». По его словам, сейчас важно избегать формирований, которые могут привести к росту напряженности в регионе.

Напомним, процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами был запущен США в 2020 году и привел к подписанию комплекса документов, известных как «Соглашения Авраама». К ним уже присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Власти Судана пока ограничились подписанием декларации о намерениях, но полноценного договора с Израилем не заключили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости решительного осуждения мировым сообществом ударов по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелов в районе АЭС «Бушер».

Захарова считает, что причины агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы напрямую связаны с контролем поставок и транспортировки нефти и газа.