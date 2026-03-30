Иран за час нанес три ракетных удара по Израилю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три серии ракетных ударов были совершены Ираном по Израилю в течение одного часа, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Операция стала ответом на недавние военные действия США и Израиля против Тегерана.

В конце февраля военные США и Израиля начали масштабную операцию против Ирана, под удар попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. По заявлению Белого дома, причиной атаки стали угрозы ракетного и ядерного характера со стороны Исламской республики.

В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о начале масштабной операции возмездия и атаковал Израиль. Кроме того, под удары попали американские объекты на территории Бахрейна, Иордании, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Сирии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале серии ударов по объектам в Тегеране.

До этого ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу.



