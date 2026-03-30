В Индии пассажир испугался призрака и попытался открыть дверь самолета в полете

Tекст: Ольга Иванова

Пассажир авиакомпании IndiGo попытался открыть аварийную дверь самолёта Airbus A321 во время рейса из Бангалора в Варанаси, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Инцидент произошёл на высоте около 150 метров, незадолго до посадки, когда на борту находились более ста человек. Экипажу удалось предотвратить открытие двери, пилот был вынужден уйти на повторный заход на посадку.

Самолёт успешно приземлился в аэропорту Варанаси, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Однако случившееся вызвало серьёзный стресс у людей на борту. После посадки виновник инцидента был задержан и передан полиции.

На допросе мужчина объяснил свои действия тем, что не отдавал отчёта своим поступкам – по его словам, он хотел покинуть самолёт, потому что его преследовало привидение. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

