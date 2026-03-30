Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Литвы сообщило о планах возвести полосы контрмобильности на границе с Калининградской областью России и Белоруссией, передает ТАСС.

В ведомстве заявили: «До конца 2029 года на границе с Белоруссией и Россией планируется оборудовать новые заградительные средства – участки контрмобильности».

Полосы будут располагаться на 150 метров вглубь территории от патрульной тропы. В рамках проекта предусмотрено строительство инженерных сооружений, блокирующих подходы к пограничным постам, перекрывающих автодороги из Белоруссии, а также создание противотанковых рвов.

В Шакяйском и Вилкавишкском районах планируется восстановить мелиоративные рвы и вернуть болота и заболоченные территории в исходное состояние для затруднения движения техники. В 2026 году на реализацию этих мер будет выделено 10 млн евро, а всего на проект предусмотрено 50 млн евро из государственного оборонного фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, литовское минобороны объявило о совместном с Латвией и Эстонией строительстве оборонной линии вдоль границы с Россией и Белоруссией как единой системы контрмобильности.

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил о планах создать 27 парков инженерных средств на границе с Россией и Белоруссией и о намерении вложить 1,1 млрд евро в инженерные препятствия в течение десяти лет.

Военные стран Балтии возводят «балтийскую линию обороны» с полосой контрмобильности, противотанковыми заграждениями, минными полями и сотнями бункеров вдоль границ России и Белоруссии.