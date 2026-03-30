Суд отправил под стражу экс-чиновника Росгвардии по делу о хищениях

Жеребцов арестован до 15 мая 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на материалы 235-го гарнизонного военного суда.

Согласно судебным материалам, Жеребцов признал вину, подав явку с повинной, где указал, что участвовал в хищении бюджетных средств Росгвардии в размере 83,7 млн рублей. По данным следствия, в рамках госконтракта компании «Виту проект» на строительство и благоустройство военного городка Новосибирского военного института войск национальной гвардии он вступил в преступный сговор с руководством подрядчика и неустановленными должностными лицами ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии».

Следствие считает, что Жеребцов и сотрудники ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» знали о прекращении работ по контракту, однако продлили сроки его исполнения и добились увеличения цены на 83,7 млн рублей. Эта сумма была перечислена на счет «Виту проект» в качестве аванса.

Ранее тот же суд отправил под стражу генерального директора «Виту проект» Сергея Архипова и исполнительного директора Максима Козлова. Они проходят по делу как обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере и вину не признают.

В декабре было возбуждено уголовное дело по факту хищения 39,6 млн рублей, выделенных Росгвардии на строительство объектов в Балашихе.

В январе Московский гарнизонный суд назначил экс-замдиректору Росгвардии наказание в виде семи лет колонии за аферу с госконтрактами, лишив его также воинского звания.