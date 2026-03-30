Индонезия потребовала расследовать гибель миротворца в Ливане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Индонезии осудили обстрел позиции миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана, в результате которого погиб один индонезийский военнослужащий, а трое других получили ранения, передает РИА «Новости».

В заявлении МИД страны подчеркивается, что Индонезия требует всестороннего и прозрачного расследования этого инцидента.

По данным ведомства, обстрел произошел 29 марта в районе населенного пункта Адшит-аль-Кусайр на фоне боевых столкновений между израильскими военными и вооруженными группами в южном Ливане. В МИД выразили соболезнования семье погибшего и пожелали раненым скорейшего выздоровления. Джакарта координирует с миссией ООН репатриацию тела погибшего и помощь пострадавшим.

Индонезийские власти особо подчеркнули, что безопасность миротворцев должна обеспечиваться в строгом соответствии с международным правом, а любые атаки на них недопустимы и подрывают усилия по поддержанию мира. Джакарта также вновь осудила действия Израиля на юге Ливана и призвала все стороны уважать суверенитет страны, прекратить атаки на гражданское население и вернуться к дипломатии.

МИД Индонезии заявил, что страна продолжит координировать действия с ООН и внимательно следить за развитием ситуации в регионе.

