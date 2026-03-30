Tекст: Дмитрий Зубарев

Райски сообщила РИА «Новости», что в Хельсинки действует магазин, открыто продающий шевроны с нацистской символикой и изображениями Адольфа Гитлера. По словам Райски, владельцы магазина утверждают, что выручка идет на поддержку украинских волонтёров и подразделения «Кракен».

Активистка также отметила, что спрос на подобную продукцию в последнее время снизился из-за экономических трудностей, однако магазин продолжает работу.

Салли Райски родилась в 1992 году в финском городе Лаппеенранта, по профессии она IT-специалист. Она поддерживала Россию с 2014 года, за что дважды теряла работу и сталкивалась с угрозами и агрессией в Финляндии и Швейцарии.

В 2025 году Райски переехала в Выборг и подала заявление на политическое убежище в России, рассчитывая получить вид на жительство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила, что вступление Финляндии в НАТО и разрыв отношений с Россией обернулись для страны экономической катастрофой.

Райски описала распространение нацистских идей и символики в Финляндии и других европейских странах как часть повседневной жизни молодежи.

Она рассказала, что многие финны едут воевать на стороне Украины ради заработка и под влиянием государственной пропаганды.