    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу
    Бразилия обвинила Совбез ООН в бездействии
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    30 марта 2026, 08:10 • Новости дня

    Атаки хуситов разогнали цены на нефть Brent

    Нефть подорожала в начале недели на фоне атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой нефтяной рынок начал неделю ростом котировок на фоне опасений сокращения поставок после ракетных и беспилотных атак йеменских хуситов по Израилю.

    Утром в понедельник цена июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,52% и достигла 107,97 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI с поставкой в мае поднялись на 1,69%, до 101,32 доллара. В начале торгов Brent впервые с 19 марта ненадолго превысила отметку в 116 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

    Рост цен связан с опасениями сокращения поставок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников, запущенных из Йемена, а хуситы впервые с начала кризиса нанесли ракетный удар по Израилю.

    Представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что атаки будут продолжаться до прекращения израильских ударов по Ирану и Ливану.

    По данным Reuters, аналитики JP Morgan во главе с Наташей Каневой отмечают: «Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив – один из важнейших узловых пунктов в мире для потоков сырой нефти и нефтепродуктов». Эксперты предупреждают о высокой неопределённости сроков и исхода противостояния, что усиливает колебания на нефтяном рынке.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам на юге Израиля.

    Рынок нефти ранее отреагировал резким ростом цен Brent на 5,5% на фоне взаимных атак Израиля и Ирана и опасений перебоев поставок из региона.

    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    Комментарии (13)
    29 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, говорится в заявлении патриархата.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья: церковные иерархи направлялись к храму без процессии и церемоний, однако были остановлены и вынуждены вернуться, передает РИА «Новости».

    В коммюнике патриархата говорится: «В результате, впервые за столетия, главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим».

    По мнению представителей церкви, запрет на вход патриарха и настоятеля Кустодии Святой Земли стал «явно необоснованной и несоразмерной мерой», нарушающей принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям. Они заявили, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке строго соблюдали все ограничения: были отменены публичные собрания, а пасхальные службы транслировались для верующих по всему миру.

    В патриархате подчеркивают, что запрет «представляет собой в корне ошибочное и поспешное решение, противоречащее основным принципам разумности, свободы вероисповедания и статусу религиозных святынь». По мнению церковного института, такое решение стало препятствием для молитвы в один из самых значимых дней христианского календаря.

    16 марта в Старом городе Иерусалима были обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что базы Соединенных Штатов в Персидском заливе не справились с защитой партнеров.

    Американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива, не смогли обеспечить безопасность своих союзников, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул: «Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"». По его словам, это свидетельствует о снижении реального влияния США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме.

    30 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности

    Ульянов указал на провал идеи США и Израиля лишить Иран государственности

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки США и Израиля подорвать иранскую государственность, к чему они стремились на первичном этапе своей военной операции, не достигли цели, вопреки их ожиданиям, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «По всем признакам, и Соединенные Штаты, и Израиль, по крайней мере, на начальном этапе ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось. Теперь можно это констатировать», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ульянов добавил, что иранское общество и система государственного управления оказались «гораздо более живучими и устойчивыми, чем ожидали в США и Израиле».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран стал атаковать военные цели на территории Израиля и объекты США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном. Ульянов выразил надежду на реакцию США и Израиля на заявление МАГАТЭ. Иран раскрыл масштаб разрушений от ударов США и Израиля.

    30 марта 2026, 03:33 • Новости дня
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер с сырой нефтью из России может прибыть в пункт назначения ко вторнику, обеспечив острову жизненно необходимую помощь в условиях давления со стороны США.

    «По словам американского чиновника, осведомленного о ситуации, береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады, введенной администрацией американского президента Дональда Трампа», – пишет New York Times (NYT).

    По данным компании MarineTraffic, занимающейся сбором судовых данных, танкер, перевозящий около 730 тыс. баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов танкер может достичь запланированного пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

    Аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островному государству как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива.

    Это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров еще может рассчитывать на своего давнего союзника, Россию, отметила газета.

    Напомним, ситуация с энергоносителями обострилась на Кубе после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро. Американский лидер запретил поставки нефти из Каракаса в Гавану и ввел дополнительные пошлины для поставщиков топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.

    30 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для контроля поставок нефти через Ормузский пролив, включая структуру сборов, сообщает Reuters.

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    По информации Reuters, эти страны также обратились к Пакистану с предложением присоединиться, однако, по словам другого источника, Исламабаду официально ничего не предлагали, и страна не собирается участвовать в инициативе.

    Обсуждение создания консорциума велось с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир, как сообщают источники, регулярно поддерживает контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Ранее Reuters информировал, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали в Исламабаде возможные меры по урегулированию конфликта между США и Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Таиланд провел переговоры с Ираном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    30 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    «Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации о комплексе, МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает. Установка не содержит заявленных ядерных материалов», – сказано в сообщении агентства в соцсети Х.

    Напомним, в МАГАТЭ уже выражали обеспокоенность ударами вблизи иранской атомной электростанции «Бушер». По словам главы агентства Рафаэля Гросси, атаки на такие объекты могут привести к серьезному радиационному инциденту, последствия которого могут затронуть как Иран, так и соседние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер». США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.


    29 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Жена Зеленского пожаловалась на снижение интереса к Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В интервью телеканалу Fox News супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила обеспокоенность снижением интереса к событиям на Украине.

    Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому телеканалу Fox News пожаловалась на снижение внимания мировой общественности к ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Она отметила, что информационное пространство быстро забывает об Украине, когда в других регионах появляются новые острые новости.

    «К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», – заявила Елена Зеленская в эфире Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с трудностями при получении ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    29 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    КСИР уничтожил американский самолет ДРЛО E-3 на базе в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударом по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам, сообщает пресс-служба КСИР.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, опубликованном иранской гостелерадиокомпанией.

    В заявлении подчеркивается: «В ходе совместных оперативных действий ракетами и БПЛА ВКС КСИР… на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3… с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе.

    В результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе Принц Султан американский самолет-заправщик был уничтожен.

    29 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Fars: Иран ударил по израильскому военному заводу на юге страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана, по данным агентства Fars, нанесли ракетный удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, расположенного на юге страны.

    Иранские вооруженные силы нанесли удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. По данным источника агентства, предприятие расположено на юге страны.

    Как заявил собеседник СМИ, «Иран атаковал завод, связанный с военной промышленностью Израиля, на юге оккупированных территорий. Этот удар – предупреждение сионистскому режиму о последствиях атак на заводы и промышленность Ирана». Также отмечается, что цель удара – предостеречь руководство Израиля от возможных новых атак на объекты Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. КСИР ранее нанес удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, связанным с США, в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    29 марта 2026, 21:59 • Новости дня
    Тегеран остался без электричества после атаки США и Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В иранской столице и северных провинциях страны возникли масштабные перебои с электричеством из-за авиаударов по электростанциям.

    Тегеран и несколько северных областей Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля, передает РИА «Новости». По заявлению министерства энергетики страны, удары были нанесены по электростанциям в провинции Тегеран, а также в отдельных районах самого города и в провинции Альборз.

    «Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном иранским агентством Nour News.

    В настоящее время в Иране ведутся работы по восстановлению подачи энергии. Представители министерства энергетики заверили, что специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.


    29 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Премьер Испании предупредил о надвигающемся продовольственном кризисе

    Tекст: оль

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске глобального продовольственного кризиса на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске продовольственного кризиса на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В письме к сторонникам Испанской социалистической рабочей партии он отметил, что последствия войны уже отражаются на мировой экономике.

    Санчес заявил: «Мы уже месяц живем в условиях открытой войны на Ближнем Востоке: более двух тысяч погибших, четыре миллиона человек вынуждены покинуть свои дома, нарушены цепочки поставок, цены на нефть и газ резко выросли, а на горизонте надвигается продовольственный кризис». Он подчеркнул, что эскалация конфликта сопровождается не только ростом цен на энергоносители, но и перебоями в поставках, что усиливает давление на глобальные рынки.

    Премьер также напомнил, что Испания с самого начала занимает позицию против войны, выступая за быстрое урегулирование ситуации и защиту населения от экономических последствий конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Испании Педро Санчес ранее предупреждал о рисках замедления экономического роста в еврозоне из-за конфликта на Ближнем Востоке. Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали скачок цен на топливо и ухудшили материальное положение испанских семей.

    30 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Последствия удара Ирана по израильскому химзаводу попали на видео

    Tasnim показало последствия удара Ирана по израильскому химзаводу

    Tекст: Катерина Туманова

    Черные и густые столбы дыма над промышленным районом вздымаются мощными клубами над местами, по которым ударили иранские ракеты, очевидцы на расстоянии смотрят и снимают последствия иранского удара.

    «Дым от попаданий ракет в нескольких районах юга Израиля», – сообщило в Telegram-канале агентство Tasnim, приложив видео.

    «Иран нанес удар по заводу, связанному с израильской военной промышленностью, на юге оккупированных территорий. Этот удар является предупреждением сионистскому режиму о готовности атаковать иранские заводы и предприятия», – сообщило Fars News Agency.

    Ранее Иран атаковал промышленную зону Ротем недалеко от города Димона. Этот военно-промышленный объект является одним из основных предприятий в регионе и включает компании по добыче фосфатов, а также месторождение урана в фосфатной породе и израильский завод по производству аммиака.

    По данным Ynetnews, Иран ударил по южному Израилю так, что последствия ощутимы в Бэар-Шеве в промышленном зоне в Неот-Ховаве.

    «Рабочим рекомендовано укрыться, пока бригады реагируют на утечку химикатов после ракетного удара. Аварийные службы оценивают риски после утечки опасных материалов в промышленной зоне на юге Израиля», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. США и Израиль  атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране.

    29 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    Макрон осудил запрет Пиццабалле войти в храм Гроба Господня
    Макрон осудил запрет Пиццабалле войти в храм Гроба Господня
    @ Thibault Camus/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции выразил обеспокоенность тем, что латинскому патриарху Иерусалима отказали в доступе к храму Гроба Господня.

    Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение израильской полиции, которая не позволила латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле войти в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости». Французский лидер заявил, что полностью поддерживает патриарха и христиан Святой Земли, которым не дали провести мессу в Вербное воскресенье.

    В своем обращении в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Макрон подчеркнул: «Я выражаю полную поддержку латинскому патриарху Иерусалима и христианам Святой Земли, которым не позволили отслужить мессу в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня. Я осуждаю это решение израильской полиции, которое стало очередным примером вызывающего беспокойство роста числа нарушений статуса Святых мест Иерусалима».

    Макрон отметил, что свободное исполнение религиозных обрядов в Иерусалиме должно быть гарантировано для всех представителей религий. Он выразил тревогу по поводу увеличения числа инцидентов на религиозных объектах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.

    Главное
    Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ
    МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране
    Обслуживающие украинские истребители Mirage французы попали под удар «Гераней»
    Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией
    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян
    Депортации россиян из США резко выросли за два года
    Хакеры совершили 19 млн атак на реестр воинского учета