Российский рынок акций показал утренний рост

Российский рынок акций утром показывает рост на 0,7%, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:02 по московскому времени достиг 2809,21 пункта, что на 0,7% выше уровня предыдущего дня.
Российский рынок акций утром показывает рост на 0,7%, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:02 по московскому времени достиг 2809,21 пункта, что на 0,7% выше уровня предыдущего дня.
Политолог Ткаченко: Динамика украинского конфликта пугает финнов
«Финны, конечно, вступили в НАТО, чтобы продемонстрировать свое дистанцирование от России и спрятаться под американский «зонтик». Но, в отличие от прибалтов, которые живут крайней формой русофобии, имеют совсем другие амбиции», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
По его словам, финны предпочли бы создавать образ страны, ведущей «осторожную и даже взвешенную политику». «Именно поэтому Хельсинки не выражает безоговорочную поддержку Украине, чего не скажешь о Прибалтике», – рассуждает спикер.
«Более того, нынешняя динамика украинского конфликта пугает финнов, отсюда и риторика о серьезных нарушениях при падении БПЛА. Да, в стране есть президент, но страна парламентская, поэтому оценивать стоит в первую очередь позицию премьера», – считает он.
В заключении Ткаченко допустил, что Хельсинки передаст свое недовольство и «сделает какое-то замечание» представителям Украины из-за упавшего беспилотника. «Вероятно, будут использованы дипломатические или военные каналы. Однако, скорее всего, это будет сделано непублично», – резюмировал политолог.
Ранее военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине, информацию о втором пока не раскрыли. Военные уточнили, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196.
Между тем, премьер-министр страны Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.
Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.
«Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста». По его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек.
Собеседник отметил, что Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.
Со сцены к собравшимся обратились местные депутаты, священники, а также выступили творческие коллективы. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – добавил Тертерян.
Многочисленность акции показала, что «невозможно по-настоящему навредить церкви», резюмировал священнослужитель.
В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин.
Неделю назад аналогичная акция состоялась в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.
Напомним, конфликт между властями Армении и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.
в то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.
В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.
Как пишет The War Zone, изображения с места событий, впервые опубликованные на странице Air Force amn/nco/snco, демонстрируют полностью выгоревшую хвостовую часть фюзеляжа E-3 с серийным номером 81-0005. Вокруг самолета также разбросаны обломки.
Отмечается, что хотя фатальное поражение могло быть нанесено прямым попаданием, зачастую для уничтожения такого самолета достаточно близкого разрыва и последующего пожара. В атаке участвовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и баллистические ракеты. Помимо E-3 были повреждены как минимум пять других самолетов-заправщиков, а общее число раненых американских военнослужащих составляет десять, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Авиабаза Принс-Султан, расположенная недалеко от Эр-Рияда, неоднократно подвергалась атакам и является одним из ключевых объектов американских ВВС в регионе. До начала конфликта Вашингтон перебросил в регион шесть самолетов E-3, всего же на вооружении США к моменту удара оставалось лишь 16 таких машин. Однако из-за технических проблем далеко не все из них пригодны к эксплуатации в любой момент.
Потеря одного из E-3 – серьезный удар по возможностям США по раннему обнаружению и координации воздушных операций. В ближайшие годы планировалось заменить их на новые самолеты E-7 Wedgetail, однако программа затянулась из-за споров вокруг финансирования, а промежуточные решения не закрывают всех потребностей. Эксперты подчеркивают, что атаки на такие объекты, как ключевые радиолокационные установки или самолеты дальнего обнаружения, не случайны: Иран и его союзники активно ищут способы ослабить систему противовоздушной обороны США и их партнеров в регионе.
Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.
В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.
Эксперт Онуфриенко: Минирование канала Северский Донец – Донбасс создаст трудности российским войскам
«Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.
По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.
Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.
В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.
«Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.
В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.
Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.
Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.
Сотрудники транспортной полиции Алтайского края начали проверку после появления видео с народным артистом России Филиппом Киркоровым, который курил в здании аэропорта Барнаула, передает РИА «Новости». На кадрах, снятых местным жителем, Киркоров закурил прямо в помещении аэропорта после прилета на Алтай, где у него был запланирован концерт на площадке «Титов Арена».
В транспортной полиции отметили: «По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка». Пока неизвестно, когда будет вынесено решение по делу и какова сумма штрафа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту. Пользователи социальных сетей выразили недовольство из-за нарушения запрета на курение в общественных местах.
Филипп Киркоров связался со службами аэропорта Барнаула для оплаты штрафа за курение в неположенном месте.
Политолог Корнилов: Чем острее дефицит живой силы в ВСУ, тем сильнее Киев будет требовать мобилизации женщин
«На Украине вновь усилились меры по мобилизации: Киев «закручивает гайки» в части различных броней, например. Однако людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и самовольно оставляющих часть, продолжает расти», – говорит политолог Владимир Корнилов.
При этом часть женщин действительно подлежат призыву – преимущественно это медики. «Их объявляют в розыск, объявляют «уклонистами». Но они тоже не горят желанием идти воевать. Так что на Украине звучат разные голоса, в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет», – рассуждает аналитик. – «Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации».
Касаясь прогнозов возможной реакции общества но мобилизацию женщин, Корнилов отметил, что в соцсетях масса видео, на которых «все кричат сотрудникам ТЦК «подонки, мерзавцы и сволочи», однако «никакого серьезного сопротивления пока не наблюдается».
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Харькове порядка 30 женщин были объявлены в розыск как «уклонистки». В базе местного аналога военного комиссариата они числятся как военнообязанные, в то время как их образование и род деятельности не предполагают этого.
Так, украинский психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а на учет в ТЦК она не вставала.
В минобороны Украины инциденты не отрицают. Так, под одним из постов пострадавших ведомство написало, что «реестры, к сожалению, не идеальны».
Между тем, в украинских городах появилась наружная реклама со слоганом «Защита Украины – это женское дело». В соцсетях многие украинские пользователи усмотрели в этом подготовку общественного мнения к принудительной мобилизации женщин.
Как сообщил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, США, с одной стороны, заявляют о необходимости переговоров, но на самом деле разрабатывают планы наземной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». Галибаф заявил: «Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону».
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.
США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о подготовке Ираном смертельной ловушки для американских сухопутных войск в случае их наземной операции.
В сообщении в Max говорится: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго»».
Как сообщили в ведомстве, ВС России поразили также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 2154 беспилотника.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».
Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.
Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что случившееся является серьезным нарушением территориальной целостности Финляндии. Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже».
По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что несколько беспилотников залетели в воздушное пространство страны в воскресенье. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.
Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией. Латвийское руководство подтвердило его украинское происхождение.
Филипп Киркоров оказался в центре внимания после появления видео, на котором он проходит по барнаульскому аэропорту с зажженной сигаретой, сообщает Mash Siberia в МAX.
В публикации отмечается: «Король прилетал выступать в «Титов Арене». Человека, уж очень похожего на него, заметили с сигареткой там, где дымить вообще нельзя». На записи видно, как артист идет к выходу из терминала, в то время как вокруг находятся другие пассажиры.
Пользователи Сети выразили недовольство поведением Киркорова, назвав его поступок демонстрацией «полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения». Некоторые комментаторы подчеркнули, что подобное отношение артиста к окружающим неприемлемо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров выступил с серией сольных концертов на площадке Live Арена в Москве.
В марте 2024 года Киркоров во время праздничного концерта в Москве допустил конфликт с журналистами после отказа отвечать на их вопросы.
Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья: церковные иерархи направлялись к храму без процессии и церемоний, однако были остановлены и вынуждены вернуться, передает РИА «Новости».
В коммюнике патриархата говорится: «В результате, впервые за столетия, главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим».
По мнению представителей церкви, запрет на вход патриарха и настоятеля Кустодии Святой Земли стал «явно необоснованной и несоразмерной мерой», нарушающей принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям. Они заявили, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке строго соблюдали все ограничения: были отменены публичные собрания, а пасхальные службы транслировались для верующих по всему миру.
В патриархате подчеркивают, что запрет «представляет собой в корне ошибочное и поспешное решение, противоречащее основным принципам разумности, свободы вероисповедания и статусу религиозных святынь». По мнению церковного института, такое решение стало препятствием для молитвы в один из самых значимых дней христианского календаря.
16 марта в Старом городе Иерусалима были обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.
Российские штурмовые подразделения приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается ключевым оборонительным узлом ВСУ перед Славянском, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин отметил: «Касаемо Рай-Александровки, поступает информация, что уже штурмовые группы находятся непосредственно в близости данного населенного пункта. Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском».
Пушилин подчеркнул, что противник оказывает серьёзное сопротивление, однако российские подразделения планомерно продолжают продвижение вперед. По его словам, интенсивные бои в этом районе были ожидаемы из-за стратегической важности направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике.
Военно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) осуществили комбинированную операцию против двух алюминиевых заводов, аффилированных с США, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что удар был нанесен по промышленным объектам, имеющим отношение к военной и воздушно-космической промышленности США в регионе.
В частности, под атаки попали алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. КСИР сообщил, что оба объекта связаны с военной промышленностью США, а завод EMAL является обладателем самой длинной в мире линии по производству алюминия и годовой мощностью в 1,3 млн тонн алюминия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР ранее атаковал американские военные объекты в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет.
КСИР в ответ на атаки по иранской инфраструктуре нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.
В МИД предупредили о схемах спецслужб США по выманиванию россиян за границу
«Следует также учитывать, что спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», – рассказали в МИД РИА «Новости».
Днем ранее МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.