После атаки БПЛА в Таганроге повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов

Tекст: Катерина Туманова

«Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе №26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27. Повреждения получили также три предприятия», – сказано в сообщении в Telegram-канале.

Камбулова добавила, что из дома 1 на ул. Свободы были эвакуированы люди. Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами территория будет перекрыта. Трамвайное движение также будет временно приостановлено в направлении завода Бериева.

Ранее, в ночь на понедельник сообщалось, что при атаке дронов на город один человек погиб и восемь обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализирована.

«Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий», – добавила мэр Таганрога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог.