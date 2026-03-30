    30 марта 2026, 06:35 • Новости дня

    После атаки БПЛА в Таганроге повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов

    Tекст: Катерина Туманова

    При отражении массированной атаки дронов ВСУ в Таганроге повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

    «Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе №26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27. Повреждения получили также три предприятия», – сказано в сообщении в Telegram-канале.

    Камбулова добавила, что из дома 1 на ул. Свободы были эвакуированы люди. Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами территория будет перекрыта. Трамвайное движение также будет временно приостановлено в направлении завода Бериева.

    Ранее, в ночь на понедельник сообщалось, что при атаке дронов на город один человек погиб и восемь обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализирована.

    «Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий», – добавила мэр Таганрога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог.

    29 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Армянская диаспора видит, как в Армении происходят гонения на церковь. Поэтому сегодня священнослужителям Армянской апостольской церкви особенно важно выказать свою поддержку верующим, сказал газете ВЗГЛЯД настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян. В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви.

    «Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста». По его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек.

    Собеседник отметил, что Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.

    Со сцены к собравшимся обратились местные депутаты, священники, а также выступили творческие коллективы. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – добавил Тертерян.

    Многочисленность акции показала, что «невозможно по-настоящему навредить церкви», резюмировал священнослужитель.

    В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин.

    Неделю назад аналогичная акция состоялась в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между властями Армении и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    в то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    Эксперт Онуфриенко: Минирование канала Северский Донец – Донбасс создаст трудности российским войскам

    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    30 марта 2026, 02:05 • Новости дня
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Анализ спутниковых снимков показал масштабное строительство автомобильных и железных дорог в Новороссии с 2022 по 2025 год, сообщает Reuters.

    Анализ спутниковых снимков и официальных документов показал масштабное строительство транспортной инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 2022 по 2025 годы. За этот период построено, отремонтировано или модернизировано несколько тысяч километров железных дорог и автомагистралей в новых российских регионах, передает Reuters.

    Агентство отмечает, что Москва активно финансирует развитие транспортных и торговых маршрутов, включая возведение автодороги «Азовское кольцо» протяженностью 1400 км вокруг Азовского моря. Магистраль интегрирует трассы новых регионов с Крымом и остальной частью России.

    Строительство включает также развитие железных дорог Новороссии, ключевым проектом которой стал путь, который соединит Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области, обеспечив транспортную связность с Крымом и другими российскими регионами.

    Были модернизированы морские порты в Мариуполе и Бердянске, в том числе с проведением дноуглубительных работ для приема крупнотоннажных судов. По словам местных докеров, движение судов с зерном и углем в Мариуполе заметно возросло в последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов. Власти пообещали досрочно ввести в строй транспортный обход Мариуполя. В марте 2026 года глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России доложил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря.

    Инфографика
    В июне 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Донбасса и Новороссии с 2022 года были восстановлены или построены около 23 тыс. объектов, среди которых жилые дома, школы, больницы и объекты инфраструктуры. Было отремонтировано более 5,4 тыс. км автодорог. Глава государства подчеркнул, что в их числе участки трассы «Новороссия», которая связала Крым с остальной страной по сухопутному коридору.

    30 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков пообещал на ПМЭФ содержательное выступление Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и выступит с содержательной речью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Разумеется. Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме. В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», – сказал Песков ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов. Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках и объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.


    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Поддубный сообщил об ударе ВС России по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    30 марта 2026, 02:43 • Новости дня
    Украинская чиновница признала высокие темпы строительства в Новороссии

    Tекст: Катерина Туманова

    В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что темпы развития инфраструктуры на территории регионов, вошедших в состав России после 2022 года, превысили аналогичные показатели в Крыму за период после присоединения к России.

    «Согласно нашему анализу, россияне добились за три года столько же, сколько за 10 лет в Крыму. Они сделали это так быстро <…> подняли всё на новый уровень по сравнению с тем, что они делали в Крыму. Крым был их тренировочным полигоном», – цитирует Reuters слова Ольга Курышко, которая занимает должность представителя президента Украины в Крыму. Эта должность существует в системе украинской власти несмотря на то, что с 2014 года Крым и Севастополь по итогам референдума вошли в состав России.

    В подтверждение этого Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков  представило данные о высоких темпах строительства дорожной инфраструктуры в Новороссии.

    По данным агентства, на данный момент Москва контролирует около пятой части территории, ранее считавшейся Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 марта 2026 года по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим. Также президент отметил вклад специалистов различных профессий в восстановление Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, подчеркнув значимость их труда.

    Председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил мнение, что в обозримом будущем Крым, а затем и другие исторические регионы перейдут от статуса дотационных к регионам-донорам. «Поэтому каждый вложенный рубль обязательно окупит себя и вернется в бюджет с прибылью», – отметил крымский общественник.

    29 марта 2026, 22:07 • Новости дня
    Пожар из-за дрона ВСУ в порту Усть-Луга потушили к вечеру воскресенья

    Tекст: Катерина Туманова

    В порту Усть-Луга Ленинградской области, в котором в ночь на воскресенье возник пожар из-за сбитого силами ПВО дрона ВСУ, потушили к вечеру, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах последствия устранены. К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда», – написал он.

    Дрозденко уточнил, что в Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом, с  владельцами работает администрация Ломоносовского района. Он подчеркнул, что силы и средства ПВО находятся в боевой готовности.

    Напомним, около полудня пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области был  локализован.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на воскресенье сообщал, что украинские дроны атаковали порт Усть-Луга.

    30 марта 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Таганрога сообщила о восьми пострадавших при массированной атаке ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Таганрог подвергся массированной воздушной атаке, сообщила в Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова, уточнив, что восемь человек обратились за медпомощью, а один, как ранее писал губернатор региона Юрий Слюсарь, погиб.

    «Главная трагедия этой ночи – гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьей погибшего. Еще восемь таганрожцев обратились за медицинской помощью», – написал она.

    По ее словам, силы ПВО отработали все цели, но на земле последствий атаки избежать не удалось.

    «Оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий», – сообщила она.

    Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников.

    29 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    Один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог

    Tекст: Катерина Туманова

    При воздушной атаке на Таганрог один человек погиб, второй ранен и получает помощь медиков, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе – один мужчина погиб, еще один - получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается, а на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 марта над Ростовской областью сбили 90 беспилотников. В ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников


    29 марта 2026, 23:59 • Новости дня
    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    С 30 марта по 1 апреля в Московской области будет действовать повышенный уровень погодной опасности из-за половодья на некоторых реках региона, сообщили специалисты Гидрометцентра России.

    «Ожидается, что в период с 30 марта по 1 апреля в Московской области увеличится интенсивность подъема уровня воды, ожидается достижение отметки опасного явления «высокое половодье» на ряде рек», – сообщили в Гидрометцентре ТАСС.

    Там уточнили, что под угрозой оказались река Протва у поселка Верея, река Катыш у села Троицкое и река Нерская у города Куровское.

    По словам представителей Гидрометцентра, в результате возможного достижения опасного уровня воды произойдет затопление речных пойм, а также некапитальных сооружений и участков дорог, расположенных в этих зонах.

    Оранжевый уровень опасности – предпоследний по шкале метеорологических предупреждений. Он обозначает опасные погодные условия и высокую вероятность возникновения стихийных бедствий и ущерба. Предупреждение будет действовать с 21:00 мск текущих суток до 20:00 мск 1 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС по Московской области предупредило о риске весеннего подтопления 575 жилых домов в 106 населенных пунктах региона. Синоптики предупредили о резком подъёме уровня рек в Подмосковье


    30 марта 2026, 03:07 • Новости дня
    Роскосмос показал, как выглядит из космоса шквалистый ветер и ливни в Дагестане

    Роскосмос показал, как выглядит из космоса непогода в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Роскосмос разместил видео с космической высоты непогоды над Дагестаном, съмку сделали спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

    «Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в Республике», – подписали пост в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка. В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней.

    Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды. Глава Дагестана назвал антирекордным объем обрушившихся на республику дождей.


    29 марта 2026, 23:40 • Новости дня
    Решетников сообщил о последствиях глобального скачка цен на энергоносители

    Tекст: Катерина Туманова

    Глобальный скачок цен на энергоносители не повлияет на стоимость отечественной продуктовой линейке, заявил в эфире Первого канала министр экономического развития России Максим Решетников.

    «Скорее речь идет не о продуктовых позициях, речь идет об индексе цен производителей. И в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская экономика сохраняет стабильность и устойчивость несмотря на санкционное давление и объективное замедление после активного роста, заявил вице-премьер Александр Новак. Набиуллина заявила о начале замедления инфляции в России. При этом русскоязычные в Германии пожаловались на резкий рост цен на еду, так как обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть в Европе и ослаблению евро к доллару.


    29 марта 2026, 22:20 • Новости дня
    Минэнерго Дагестана восстановило энергоснабжение 90% обесточенных объектов

    В Дагестане восстановили энергоснабжение 90% обесточенных объектов

    Tекст: Катерина Туманова

    В большинстве районов Дагестана электроснабжение восстановили после последствий непогоды, однако на одной из подстанций работы продолжается, сказано в Telegram-канале Минэнерго республики.

    «Более 90% потребителей, обесточенных из-за непогоды, уже запитаны. Пик отключений зафиксирован в 16.00 28 марта – технологические нарушения наблюдались на 110 линиях электропередачи 6–10 кВ. По состоянию на 21.00 29 марта количество отключённых линий электропередачи составляет четыре», – сообщили там.

    В ведомстве уточнили, что две из трёх подстанций Махачкалы – «Махачкала-110» и «Восточная» – функционируют в штатном режиме.

    Однако ситуация на подстанции «Приморская» остается сложной: пока ее невозможно ввести в работу из-за затопления. Сотрудники МЧС Дагестана занимаются откачкой воды с подстанции.

    После завершения этих работ энергетики приступят к восстановлению электроснабжения. Предполагается, что работа подстанции «Приморская» будет восстановлена во второй половине дня 30 марта, добавили в Минэнерго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка. В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней.Власти Дагестана

    приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды.

    30 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Двое детей и взрослый пострадали в Краснодаре при падении обломков БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на понедельник при отражении атаки БПЛА ВСУ в Краснодаре пострадали двое детей и взрослый, сообщил Telegram-канал Оперативного штаба города.

    По уточненной информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», – сказано в сообщении.

    После полуночи в Оперштабе заявили, что многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил один из балконов.

    Глава Краснодара Евгений Наумов призвал жителей не снимать и не выкладывать фото и видео БПЛА и работы системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над регионами России в ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог. Мэр Таганрога сообщила о восьми пострадавших при массированной атаке ВСУ.

    30 марта 2026, 01:10 • Новости дня
    ФНС опровергла информацию о блокировке счетов физлиц из-за декларации 3-НДФЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба пояснила, что приостановка операций за непредставленную вовремя декларацию распространяется на организации, ИП, нотариусов, адвокатов и иных занимающихся частной практикой лиц, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.

    «Информация о блокировке счетов всех физлиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ не соответствует действительности. Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода», – пояснили в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили: приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на: организации, ИП, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.

    Операции по счетам в банке могут приостановить выше указанным налогоплательщикам, если они не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока.

    В ФНС России заблаговременно уведомляют о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба расширила функционал личных кабинетов налогоплательщиков специальной формой для таких отчетов. ФНС напомнила майнерам о сроках предоставления первых деклараций.

